Christian Wallumrød med CD og kirkekonsert

Christian Wallumrød Ensemble opptrer i Sofienberg Kirke i Oslo, søndag 9. februar. Dette er startskuddet på en større Norgesturné i regi av Norsk Jazzforum denne våren, med musikerne Arve Henriksen, Nils Økland og Per Oddvar Johansen, samt Wallumrød selv på piano. Konserten markerer også utgivelsen av det nye albumet «Sofienberg Variations» på ECM Records.

Etter å ha vært til stede på Christian Wallumrød Ensemble’s kirkekonsert under fjorårets Kongsberg jazzfestival, var det ingen tvil hos Norsk Jazzforum: Dette måtte folk i det ganske land få muligheten til å oppleve. Derfor legger Christian Wallmrød Ensemble ut på turné i regi av forumet denne våren.

Christian Wallumrød debuterte i 1998 på det tyske plateselskapet ECM Records med platen «No Birch», signert Christian Wallumrød Trio (med Arve Henriksen og Hans-Kristian Kjos Sørensen). Albumet fikk strålende kritikker.

Våren 2001 etablerte Wallumrød et nytt ensemble bestående av Arve Henriksen, trompet, Nils Økland, fiolin/hardingfele, Per Oddvar Johansen, trommer/perkusjon, Christian Wallumrød, piano. Musikken de spiller er i stor grad basert på Wallumrøds komposisjoner, og den ivaretas av musikere med sterkt personlig preg. Musikerne i ensemblet tør være kjent for det lyttende publikum gjennom mange års markant tilstedeværelse på jazz-, improvisasjons- og folkemusikkscenen.

Christian Wallumrød Ensemble gjorde nylig en innspilling for ECM med Manfred Eicher og Jan Erik Kongshaug som hhv. produsent og tekniker. Resultatet er albumet «Sofienberg Variations», som kommer ut tidlig i februar 2003, med release-konsert i Sofienberg Kirke, der innspillingen også er gjort.

Bakgrunnen for at konserten i Kongsberg kirke fant sted var at Christian Wallumrød i 2001 ble tildelt Kongsberg Jazzfestivals Store Musikerpris. Prisen innebærer at mottaker gir en «kvitteringskonsert» på neste års festival, og C.W Ensemble gjorde sin debutkonsert i Kongsberg kirke 6.juli i år.

Etter urfremførelsen under Kongsberg Jazzfestival skrev pressen blant annet:

«Wallumrød har i sin musikk fanget inn kanskje det vakreste øyeblikket som fins: Øyeblikket etter at musikken stilner og før applausen bryter løs. Der, i grenselandet mellom musikk og virkelighet, i gjenklangen av tonene som var, akkurat der, stopper Wallumrød tiden og bevarer dette øyeblikket i en drøy time. Det er godt gjort. Det er fryktelig godt gjort.» (Drammens Tidende)

«Det var melodiøst, og det var vakkert. Det var moll, og musikken fikk fantasier i sving.» (Laagendalsposten)

«Langs de spinkle melodiske forløpene oppsto partier med stor, kontemplativ skjønnhet.» (Dagbladet)

