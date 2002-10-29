Jazz

Christian Wallumrød på veien

Publisert
29.10.2002
Skrevet av
- Red.

Etter å ha vært til stede på Christian Wallumrød Ensemble’s kirkekonsert under årets Kongsberg jazzfestival, var det ingen tvil hos Norsk Jazzforum: Dette måtte folk i det ganske land få muligheten til å oppleve. Derfor legger Christian Wallmrød Ensemble ut på turné i regi av jazzorganisasjonen våren 2003.

Christian Wallumrød debuterte i 1998 på det tyske plateselskapet ECM Records med platen «No Birch», signert Christian Wallumrød Trio (m/Arve Henriksen og Hans-Kristian Kjos Sørensen). Albumet fikk strålende kritikker.

Våren 2001 etablerte Wallumrød et nytt ensemble bestående av Arve Henriksen, trompet, Nils Økland, fiolin/hardingfele, Per Oddvar Johansen,trommer/perkusjon, Christian Wallumrød selv på piano.

Musikken de spiller er i stor grad basert på Wallumrøds komposisjoner, og den ivaretas av musikere med sterkt personlig preg.Musikerne i ensemblet tør være kjent for det lyttende publikum gjennom mange års markant tilstedeværelse på jazz-, improvisasjons- og folkemusikkscenen.

Christian Wallumrød Ensemble gjorde nylig en innspilling for ECM med Manfred Eicher og Jan Erik Kongshaug som henholdsvis produsent og tekniker. Resultatet er Albumet «Sofienberg Variations», som kommer ut primo februar 2003, med release-konsert i Sofienberg Kirke der innspillingen også er gjort.

Bakgrunn for at konserten i Kongsberg kirke fant sted var at Christian Wallumrød i 2001 ble tildelt Kongsberg Jazzfestivals Store Musikerpris. Prisen innebærer at mottaker gir en «kvitteringskonsert» på neste års festival, og C.W Ensemble gjorde sin debutkonsert i Kongsberg kirke 6.juli i år.

Etter urfremførelsen under Kongsberg Jazzfestival skrev pressen blant annet:

«Wallumrød har i sin musikk fanget inn kanskje det vakreste øyeblikket som fins: Øyeblikket etter at musikken stilner og før applausen bryter løs. Der, i grenselandet mellom musikk og virkelighet, i gjenklangen av tonene som var, akkurat der, stopper Wallumrød tiden og bevarer dette øyeblikket i en drøy time. Det er godt gjort. Det er fryktelig godt gjort.» (Drammens Tidende)

«Det var melodiøst, og det var vakkert. Det var moll, og musikken fikk fantasier i sving.» (Laagendalsposten)

«Langs de spinkle melodiske forløpene oppsto partier med stor, kontemplativ skjønnhet» (Dagbladet)

Konserten med Christian Wallumrød er akustisk, og arrangeres fortrinnsvis i kirker med godt flygel. Konsertene kan også presenteres i andre akustiske lokaler, som kunstforeninger o.l. med godt flygel. Den er imidlertid ikke egnet som klubbkonsert. Turnéperioden er satt til 25. april – 4. mai 2003. For mer informasjon og booking, ta kontakt med Norsk jazzforum v/Tone Martinsen, tlf. 23 35 81 83.

Relaterte saker

Christian Wallumrød

Christian Wallumrød med CD og kirkekonsert

Christian Wallumrød Ensemble opptrer i Sofienberg Kirke i Oslo, søndag 9. februar. Dette er startskuddet på en større Norgesturné i...

Audun Kleive (Foto:CF Wesenberg)

Trommenes yppersteprest (Del 1)

Audun Kleive er en av Norges desidert mest brukte og mest kjente trommeslagere. Hans merittliste er like lang som USAs...

Christian Wallumrød (ECM)

Christian Wallumrød på turné med ny sekstett

Fredag 29. September åpner turnéen til Christian Wallumrød og hans nye sekstett med konsert under Trondheim Kammermusikkfestival. Dette blir dessuten...

Flere saker

Ingrid Kindem, styreleder i NOPA

#hørnorsk: Løft for norsk musikk

Kampanjen for norsk musikk i offentligheten fortsetter.

Bjarne Brøndbo

Voi Voi Festivalen: For de godt voksne

Kjente navn til festivalen der Trondheim Symfoniorkester vil trekke seniorene.

Ledfoot, aka Tim Scott McConnell, aka The Master of Gothic Blues

Ledfoot: Livet i den svarte dalen

– Mange kunstnere er sosiale krøplinger av natur, og burde skjermes fra samfunnet, sier Tim Scott McConnell til Ballade. 62-åringen...