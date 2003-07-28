Internasjonal impro og installasjoner uten vei

Måren er en veiløs bygd på Sognefjordens nordside. Det er bratt, det er usannsynlig vakkert, og det stopper én ferge der som heter Sylvarnes. Så langt kan Ballade faktisk bekrefte ved selvsyn, da vi lykkelig men ufrivillig strandet på den andre siden av fjorden i sommer i påvente av nevnte ferge. Det vi ikke visste da, var at Måren har ei skolestove, og at der, av alle steder, presenterer improvisasjonsmusiker Karl Seglem og poet og økologisk gårdbruker Ivar Orvedal norske og internasjonale toppnavn innen improvisert musikk, installasjoner, videokunst, litteratur, folkemusikk og landskapskunst 1.-3. august.

Av Hild Borchgrevink

Som publikum må du ha med deg telt, sovepose, klær, mat og drikke. – Spørsmålet om periferien er sentrum eller om sentrum er periferi er like aktuelt i år som sist, sier Seglem.

Mårenbiennalen er en del av Ivar Orvedal og Karl Seglems mer omfattende planer om en kulturhage i Måren. Orvedal bor der og arbeider som skribent og med økologisk landbruk, og Seglem kjøpte den gamle skolestua og skoleplassen av Høyanger kommune i 1999. – Hvordan kan man skape ny aktivitet i Måren, har de to spurt seg. – Hvordan kan man bevist styre denne aktiviteten slik at den kommer samtiden til gode?

Det hele åpner fredag 1. august, først med Einar Førde, som ikke lenger er Einar i tre kanalar, men som åpenbart har fattet interesse for Seglem og Orvedals initiativ til å få noe til å skje i Måren. Han skal holde åpningstale, – av den gode grunn at vi trenger folk som sier det som det er, sier arrangørene. Førde overlater deretter arenaen til en av de mange konstellasjonene som Oslos improvisasjonsguru Ingar Zach opptrer i, duoen med David Stackenäs fra Sverige på gitar. Utover kvelden kan du blant annet høre Sylvia Hallett fra Storbritannia på fiolin, sykkelhjul og sag, amerikaneren David Rothenberg på elektronisk seljefløyte med mer og trioen Tanja Orning (cello), Karl Seglem (bukkehorn) og Ivar Orvedal (sognedialekt), før kvelden avsluttes med en danseforestilling inspirert av renessanse-vitenskapsmannen Galileo Galilei.

Det at Måren ikke er knyttet til veinettet rundt Sognefjorden, har ført til at mye av bygdas opprinnelige kulturlandskap og mange av de gamle bygningene fortsatt er bevart. Seglem og Orvedal har satt i gang restaureringsarbeider og planlegger å gjøre noen av disse bygningene til arbeidslokaler for kunsthåndverkere, billedkunstnere, forfattere og musikere. – Det er tenkt som et refugium, et tilfluktssted, sier Seglem, et sted skapende mennesker kan oppsøke for å finne arbeidsro, samle inspirasjon til å begynne eller avslutte prosjekter. Bygningene kan også brukes til små konferanser og kurs.

Denne tanken åpner for et nytt aktivt fremtidsperspektiv for Måren, som i dag er truet av avfolkning. Mange av bygningene i bygda blir tatt vare på, men brukes mest som feriehus.

Ett av målene med Mårenbiennalen er blant annet å etablere tverrkunstneriske samarbeid og konstellasjoner mellom konserter, opplesning, utstillinger, installasjoner og dans. Seglem og Orvedal kunne i juni begeistret melde at Nedre Jølster Bilelag har bekreftet at de vil bidra med et grindabygg som utendørs konsertarena. – Et grindabygg er den eldste og mest funksjonelle vestlandske byggeskikken, samtidig som det er et kunstverk i seg selv, sier de. En stor del av årets arrangement foregår nemlig utendørs, og av den grunn lanseres Mårenbiennalen også som en norsk ”vesle, vesle Woodstock”.

Lørdag 2. august kan årets Mårenbiennale blant annet by på kvedaren Berit Opheim som urframfører et nytt verk som Karl Seglem har skrevet sammen med forfatteren Jon Fosse. Spelemann Håkon Høgemo stiller opp i to versjoner, både som tradisjonell vestlandsspelemann og utstyrt med diverse effektbokser. Tanja Orning og Christian Wallumrød blander impulser fra India, Europa og Amerika med norsk kulturlandskap, og forfatterne Tomas Espedal, Yngve Pedersen og Hildegunn Dale leser.

Søndagen er det åpent kåserikateter i den gamle skolebygningen, og Ragnar Hovland leser akkompagnert av Høgemo og Seglem.

Gjennom hele helgen står flere ulike installasjoner, utstillinger og landskapskunst på tunet i Måren. I smia stiller Terje Skare og Unni Myrseth ut malerier. Ute presenterer Camilla Wærenskjold prosjekter, Tomas Lægreid viser installasjonen Situation II og Leif Hauge plasserer nye uttrykk i gammelt landskap. Hver kveld avsluttes med dans på skoleplassen ved glødende kull.

Kulturhagen og Mårenbiennalen gjør Karl Seglem optimist på Mårens vegne. – Vi har fått bekreftet flere ganger nå at denne siste strekningen i landet med veiløs, jomfruelig fjell og fjord er attraktiv, forteller han.

Å reise til Mårenbiennalen krever litt kontemplasjon over fergeruter, en tur på loftet for å hente telt og en tur i en butikk for å kjøpe mat. Men for øvrig koster kalaset 150 kroner for hele helgen. Vi kan som sagt bekrefte at omgivelsene tar pusten fra deg, og legger man til Seglems og Orvedals program burde det ikke være tvil om hvor du skal hvis du har neste helg fri og er klar for en annerledes campingtur. Det inviteres også til å ta med instrument, hvis man har lyst…

Fullstendig program for Mårenbiennalen finnes på norcds nettsider under linker.