BIT20 og Berit Opheim til Russland

16. april reiser BIT20 Ensemble på turné til Russland. Ensemblet skal spille to konserter i Moskva og en konsert i Volgograd, byen som tidligere het Stalingrad, før turnéen avsluttes 22. april med en konsert i Rostov ved Svartehavet. – Dette er første etappe i BIT20 Ensembles Norge-Russland-prosjekt, forteller ensemblets informasjonssjef Evy Singstad. – Sammen med Ultimafestivalen, Bergen Barokk og Opera Vest arbeider BIT20 for å få til konserter og forestillinger med norsk musikk og norske utøvere i Russland i 2005 og 2006.

Av Hild Borchgrevink

På programmet i Rachmaninovsalen i Moskva står Lasse Thoresens verk fra 2002, ”Løp, lokk og linjar”, som er basert på norsk folkemusikk og kvedetradisjonen. Dette verket ble sist spilt internasjonalt så nylig som i februar, da BIT20 framførte det i Paris i forbindelse med fransk radios Festival Présences’ satsning på nordisk musikk. Tidligere har det også vært spilt i Innsbruck og Bolzano.

BIT20s pressemelding lover at både huldreslått og dyrelokking med etterligning av nattergalsang skal lyde over de russiske steppene. Thoresen selv sier han har spedd på med fluesnappere og kjøttmeiser.

I de tre andre konsertene i Moskva, Volgograd og Rostov, skal ensemblet fra Bergen presentere et program med nordisk profil hvor de spiller verk av blant andre Rolf Wallin, Hans Abrahamsen, Magnus Lindberg og Jon Øyvind Ness. Det blir også plass til György Ligeti.

Turnéen til Russland er utviklet i samarbeid med Centre for Contemporary Music og Moskva Forum, forteller informasjonleder i BIT20 Evy Singstad.

Dirigent for Russlandturneen er Jonathan Stockhammer, som har arbeidet i Norge flere ganger tidligere, blant annet i oslo opera nets produksjon av operaen ”To stikk i hjertet” av Mark Anthony Turnage. Stockhammer utdannet seg i kinesisk språk, politikk og økonomi før han bestemte seg for å satse videre som musiker. Han har samarbeidet med Karlheinz Stockhausen og med Esa-Pekka Salonen i Los Angeles Philharmonic, og har de siste årene blant annet reist med Ensemble Modern og Frank Zappas ensembleverk.

Solisten er som vanlig Berit Opheim, en sjelden sanger som både har klassisk utdannelse og behersker den folkemusikalske tradisjonen og dermed også kan utføre samtidsverk som benytter mikrotonalitet. Opheim er utdannet ved musikkonservatoriet i Bergen og Norges Musikkhøgskole. Hun vant landskappleiken i 1992, 1995 og 1996. Hun er nå ansatt blant annet på Ole Bull Akademiet på Voss, og er aktiv som sanger og kveder både innen folkemusikk, improvisert musikk, klassisk og samtidsmusikk, i samarbeid med musikere og komponister som Nils Økland, Ragnhild Berstad, Karl Seglem, Oslo Kammerkor og Gabriel Fliflet for å nevne noen.