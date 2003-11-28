Kunstmusikk

TONOs Utøverpris til BIT20

28.11.2003
- Red.

Etter konserten som BIT20 Percussion holdt på jernbanestasjonen i Bergen kvelden torsdag 27.november , ble BIT20 Ensemble overrakt TONO75år jubileumspris i klassen «Utøver» av Bergens ordfører Herman Friele.

— En storveis konsert, dette er musikk jeg liker, utbrøt Herman Friele da han delte ut prisen etter å ha hørt BIT 20 Percussion spille Rolf Wallins «Stonewawe».

I begrunnelsen fra juryen står det blant annet » BIT20 har vist et stort ansvar for å utvikle og føre videre norsk og nordisk kunst. BIT20 inspirerer til kulturutveksling i vid forstand. Denne prisen er ment som en honnør og som et uttrykt ønske om fortsatt verning av «de små uttrykkene»

— For oss som for det meste opptrer i utlandet er det en stor oppmuntring for å få en slik anerkjennelse i Norge, sa musiker Oddmund Økland som mottok prisen på vegne av BIT20 Ensemble.

Prisen er et diplom designet av Stein Størksen og en sjekk på 10.000 kroner.

Det deles ut til sammen seks jubileumspriser i forbindelse med TONOs 75 års jubileum.

De fem andre prisene er i klassene, verdensmusikk, konsertarrangør, nyskapende kulturskole, produksjon for barn og ildsjel.

Om BIT 20:

BIT20 Ensemble ble opprettet i Bergen i 1989 med det formål å fremme utøvelsen av norsk og internasjonal kunstmusikk fra det 20. århundre. Ensemblets kunstneriske profil består i å presentere dagens norske og internasjonale kunstnere og deres kunstverk i et vidt perspektiv, hvor kvalitet i prinsippet er eneste kriterium.

BIT 20 Ensemble har gjennom sin historie presentert over 200 ulike verk – mange presentert på de viktigste internasjonale arenaer for vår tids kunstmusikk. Ensemblet har også bestilt og urfremført over 50 verk både nasjonalt og internasjonalt, og således bidratt til en ikke ubetydelig kunstproduksjon siden etableringen i 1989. Ensemblets plateproduksjon inkluderer nå 13 titler, hvorav 1 utgivelse er spesielt laget for barn.

