BIT 20 – På Bergenske tak og i Europas hovedsteder

Det bergensbaserte samtidsmusikkensemble BIT 20 er i ferd med å legge et begivenhetsrikt år bak seg I 2003 har de spilt på festivalene Klangspuren i Østerrike, Transart i Italia, Manca og Les Boréales i Frankrike, Ultima i Oslo, Autunnale, Music Factory og Festspillene i Bergen. I sammenheng med TONOs 75 års jubileum har de nå blitt invitert til å holde en gratiskonsert og valget falt på Bergens høyeste bygning: Rådhuset. Derfra skal Rolf Wallins «Stonewawe» klinge mellom de syv fjell på torsdag 27 november kl. 17.00. – Dog med et lite værforbehold, betror informasjonssjef Evy Singstad til Ballade.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Singstad er veldig glad for at TONO inviterte BIT 20 til å kunne velge seg en konsert under jubileumsuken, slik som blant andre Thomas Dybdahl, og Morten Abel. – Vi gleder oss over å få muligheten til å spille musikken for folk som ellers kanskje ikke ville hørt den.

«Stonewawe» skal fremføres av BIT 20 Percussion, som er en slagverkstrio som ofte spiller egne konserter. I tillegg finnes også BIT20 duo, som består av slagverker Peter Kates og fløytist Ingela Øien. Sistnevnte opptrådde for øvrig under årets Ultimafestival.

— Men hovedvekten av vårt virke ligger på BIT20 ensemble, med alle 16 medlemmene. Imidlertid er det fint å kunne sette opp konserter med mindre besetning også, tidligere har vi gjort slike ting for både Handelshøyskolen og Bergen Kunstmuseum, forklarer Singstad.

Konserten på det bergenske rådhustak kommer på tampen av et meget innholdsrikt år for BIT 20, forteller Singstad. Særlig fremhever hun festivalopptredene på Klangspuren i Østerrike og Transart i Italia som spesielt vellykkede.

— Det er mulig at kunstnerisk leder Stein Olav Henrichsen vil fremheve andre opptredener og det er viktig å få med seg at vi er meget fornøyde med alle årets konserter, sier hun. Et prosjekt som imidlertid har ligget hennes hjerte nær, er en forestilling for barn som ble satt opp på årets festspill i Bergen, nemlig «Askepott» med tekst av Roald Dahl. Ensemblet har helt siden 1994 utviklet et samarbeid med Roald Dahl Foundation i England og Gyldendal-Tiden, som består i å bestille korte musikkteaterverk med varighet av opptil 40 minutter av internasjonale komponister basert på tekster av Roald Dahl. I år var musikken av Vladimir Tarnopolski.

— Dette var et meget spennende prosjekt , for di vi ikke bare spilte for barn, men med barn. Mengder av dem, faktisk, ler Singstad. – Vi hadde med barneorkester og barnekor og det hele ble meget vellykket. Vi trakk mange publikummere, det var rett og slett ikke nok plasser, forteller hun.

Av planene for 2004 kan særlig deres kommende opptreden på samtidsmusikkfestivalen «Présences» fremheves. Der skal BIT 20 oppføre verket «Løp, Lokk og Linjar» av Lasse Thoresen, som i festivalens eget programhefte blir omtalt som «påvirkningen av spektre og Tristan Murail på norske kyr (!)» og blir sammenlignet med en blanding av Stravinskijs «Noces» og «Folksongs» av Berio. Paris, som på mange måter er en av samtidsmusikkens viktigste byer i Europa, har hatt besøk av BIT 20 flere ganger før, blant spilte de i 2001 på IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), som siden det ble grunnlagt av Pierre Boulez på begynnelsen av 70-tallet, har vært å regne som samtidsmusikkens hellige gral.

— Vi ble faktisk invitert tilbake, men vi måtte takk nei da vi ikke hadde tilstrekkelig med finansiering, forteller Singstad. Hun påpeker at siden BIT 20 i fravær av offentlig grunnstøtte kun jobber på prosjektbasis, blir mange av produsjonene dyre.

— Vi kan for eksempel ikke legge en helge-turné om en ekstra festival, da mange av musikerne nødvendigvis er fast ansatte andre steder. Særlig er det mange som spiller i Harmonien i Bergen, og de har sine forpliktelser der. Nå skal det nevnes at vi har et meget godt samarbeid oss imellom, men BIT 20s overordnede mål er å kunne tilby sine medlemmer faste stillinger. Dette ville blant annet medføre at produksjonskostnadene går ned, fordi vi da ville kunnet spille flere steder og tjent inn mer pr. produksjon, sier Singstad.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Det sistnevnte har for øvrig BIT 20s kunstneriske leder, Stein Olav Henriksen, slått et slag for i et tidligere innlegg her på Ballade. Singstad nevner i denne sammenheng også den store hjelpen Kulturrådets nå truede aspirantordning har vært for BIT 20, og da særlig for oppbygningen av BIT 20 Percussion.

— Vi hadde over en treårsperiode slagverkeren Edvin Østvik som aspirant hos oss, og for oss var det veldig stor hjelp å få tilført ekstra ressurser. Dette bidro til å bygge opp BIT 20 Percussion, og Østvik er den tredje slagverkeren i BIT 20, sammen med Peter Kates og Torbjørn Otterstad. Det ville være beklagelig hvis en slik ordning ble nedlagt, avslutter Singstad.

Om BIT 20:

BIT20 Ensemble ble opprettet i Bergen i 1989 med det formål å fremme utøvelsen av norsk og internasjonal kunstmusikk fra det 20. århundre. Ensemblets kunstneriske profil består i å presentere dagens norske og internasjonale kunstnere og deres kunstverk i et vidt perspektiv, hvor kvalitet i prinsippet er eneste kriterium.

BIT 20 Ensemble har gjennom sin historie presentert over 200 ulike verk – mange presentert på de viktigste internasjonale arenaer for vår tids kunstmusikk. Ensemblet har også bestilt og urfremført over 50 verk både nasjonalt og internasjonalt, og således bidratt til en ikke ubetydelig kunstproduksjon siden etableringen i 1989. Ensemblets plateproduksjon inkluderer nå 13 titler, hvorav 1 utgivelse er spesielt laget for barn.