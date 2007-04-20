OsloFOLK inviterer til konsert med Den Store Norske Gitarkvartett på Fabrikken mandag 23.april, kl. 21. Før konserten blir det folkemusikkquiz ved DJ-Ørn kl. 19.30 og arkivdykk frå NRK, presentert på storskjerm av Leiv Solberg en halvtime før hovedkonserten tar til.

Sommeren 2006 må ha vært gitaristenes sommer. Alle ville ha fire gutter som spillte gitar. Media gikk av hengslene og konsertene var overfyllte av ungpikehjerter som smeltet bare de så antydninger av fire gitarister på en gang.

Det de fleste ikke visste var at de som startet denne trenden spilte reinlender, polser, valser, hallinger og bruremarsjer på gitarene sine. Den eneste rette gitarkvartett. Den eneste norske gitarkvartett. Den Store Norske gitarkvartett.

Etter å ha backet det som kan krype og gå av felespillere, sangere og trekkspillere i dette landet, valgte de fire gitaristene Annar By, Vidar Skrede, Øystein Sandbukt og Tore Bruvoll og gå sammen om å fronte hverandre.

Væpnet til tennene med gitarer i alle farger og fasonger ble Den Store Norske Gitarkvartett folkemusikkens først reine gitargruppe.

Annar By spiller reinlender på Fender Telecaster, Øystein Sandbukt plukker slåtter, Vidar Skrede svinger på tolvstrenger og Tore Bruvoll valser avgårde med bottleneck.

Spelemannsbladet skriver: «Når fire eminente gitaristar som kvar for seg er indvidualister, får slåttane til å låte slik i hop, er det bare å gje seg ende over…. Når så alle desse er drevne improvisantører, er det berre ein ting å seie: Dette er bankers, festivalarrangørane bør stille seg i kø..»

Kvartetten er allerede huket inn til å spille på 75års jubilumskonserten til Folkemusikktimen, som blir å høre på julaften på NRK P2 og jubileumskonserten til Folkemusikkstudiet på Rauland i April.

Den Store Norske Gitarkvartett er:

Annar By (Årets debutant – Folkelarmprisen 2006, Sven Svarte – Tryllefløyten)

Øystein Sandbukt (Onkel Folke, Laila Yrvum Band, Master i slåttespill på gitar)

Vidar Skrede (Geitungen, Sver, Talent 2005 i Førde)

Tore Bruvoll (Bruvoll/Halvorsen, Hekla Stålstrenga og Sondre Bratland)

Stad: Fabrikken, nedre gate 7

Tid: Mandag 23.04 kl 19.00 – 22.00

Bill: Kr. 100.- / 70.-

Arr: OsloFOLK

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Du finner mer informasjon på folkemusikkscena.no, eller myspace.com/denstorenorskegitarkvartett