Finale i Landskonkurranse for kor 2003 og utdeling av Korprisen 2003

Publisert
26.09.2003
Skrevet av
Sara Reitan Jacobsen

3. og 4. oktober i år går landsfinalen i Landskonkurranse for kor 2003 av stabelen i Grieghallen i Bergen. 41 norske kor er kvalifisert. Under årets finalearrangement skal også Korprisen 2003 deles ut. Prisen deles årlig ut av Norges Korforbund til «personer som gjennom sitt liv og virke har bidratt til å gi norsk korsang større utbredelse og høyere kvalitet».

Konkurransen avholdes hvert tredje år, og er bevisst lagt opp som en breddemønstring der alle kor -og vokalensembler kan prøve seg ut ifra sine egne forutsetninger. Konkurransen har både innledende fylkesfinaler og en avsluttende landsfinale.

Dommerpanelet ledes av Stefan Parkman (Sverige) og består for øvrig av Norunn Illevold Giske, Magnar Mangersnes, Cecilia Rydinger Ahlin (Sverige) og Mogens Dahl (Danmark).

Her er finalistene i Landskonkurransen for kor:

Blandakor A: Ad Libitum – Sør-Trøndelag, Cantilena ­ Sør-Trøndelag, Ensemble 96 – Oslo-Akershus, Kor Canticum – Oslo Akershus, Levanger Kammerkor – Nord-Trøndelag, Moss Kammerkor – Østfold, Norske Kammersangere – Østfold, Sankta Sunniva Ungdomskor – Hordaland, Seim Songkor – Hordaland, Via Cantus – Oslo-Akershus, Vollenkoret – Oslo-Akershus, Vox Egeri – Buskerud.

Blandakor B: Indre Østfold Kammerkor – Østfold. Konsonans – Hordaland, Kor-X – Oslo-Akershus, Vang Sangforening – Hedmark/Oppland, Velledalskoret – Møre og Romsdal.

Damekor A: Acta Musicae – Buskerud, Bærum Vokalensemble – Oslo-Akershus, Bøler Vokalensemble – Oslo-Akershus, Cantare – Østfold, Musikklinjekoret (Voci Florens) – Hedmark/Oppland, Sandefjord Vokalensemble – Vestfold, Studinekoret Sirenene – Hordaland, Viva – Sør-Trøndelag, Voce di Vita – Sørlandet.

Damekor B: Andante – Telemark, Damekoret Hedda/Heimdal Damekor – Sør-Trøndelag, Indre Østfold Kammerdamene – Østfold, Os Vocalis – Hordaland.

Mannskor A: Alta Kammerkor – Finnmark, Follesø Mannskor – Hordaland, Mannskoret Arme Riddere – Hordaland, Studentersangforeningen i Bergen – Hordaland.

Mannskor B: Mannskoret Dovre – Møre og Romsdal, Viken Mannskor – Hedmark/Oppland, Voldenbugtens Mandssangforening – Oslo-Akershus.

Vokalgruppe: Cantus Nonet – Oslo-Akershus, Stamp – Oslo-Akershus, Sleepy People – Nordland, Vokalgruppen Taus – Hordaland.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Korprisen 2003
Under årets finalearrangement skal også Korprisen 2003 deles ut. Prisen deles årlig ut av Norges Korforbund til «personer som gjennom sitt liv og virke har bidratt til å gi norsk korsang større utbredelse og høyere kvalitet». Korprisen 2002 gikk til Knut Nystedt for hans langvarige innsats for norsk kormusikk både som komponist og dirigent.

KonkurranserKonserter / ForestillingerKorOrganisasjoner

Det Norske Solistkor

Kulturmeldinga: Særskilt om kor

– Noreg har bare eitt kor i dag som er profesjonelt i den meining at songarane er yrkesutøvarar, og det...

Musikkens Hus, Tollbugt.

Godt år for Norsk Korsenter

Notehandelen Norsk Korsenter AS er Norges eneste notehandel som spesialiserer seg på kornoter. Siden august i fjor har notehandelen hatt...

Cuba

Kubansk instruktør besøker norske korsangere

I løpet av september får en rekke norske kor, videregående skoler og andre utdanningsinstitusjoner besøk av musikkforskeren Raimundo Villarrautia León...

Kjersti Vist Heide

Kjære komponist, skriv mer for kor!

I løpet av noen intensive måneder har samarbeid mellom kor, dirigent og komponist resultert i nye verk for kor og...

Eric Ericson

Eric Ericson til Sommerkorskolen 2003

Norges Korforbund har kapret en verdenskjent kordirigent til sin sommerkorskole på Toneheim folkehøgskole i juli, svensken Eric Ericson. For de...

Norsk kulturråd (logo)

Fra kunstnerisk kvalitet til profesjonalitet

Jørgen Langdalen hadde gjemt en joker mellom sidene da han ga ut sin rapport Musikkliv og Musikkpolitikk nylig: Begrepet «ensemble»...

Flere saker

