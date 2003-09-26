Finale i Landskonkurranse for kor 2003 og utdeling av Korprisen 2003

3. og 4. oktober i år går landsfinalen i Landskonkurranse for kor 2003 av stabelen i Grieghallen i Bergen. 41 norske kor er kvalifisert. Under årets finalearrangement skal også Korprisen 2003 deles ut. Prisen deles årlig ut av Norges Korforbund til «personer som gjennom sitt liv og virke har bidratt til å gi norsk korsang større utbredelse og høyere kvalitet».

Av Sara Reitan Jakobsen

Konkurransen avholdes hvert tredje år, og er bevisst lagt opp som en breddemønstring der alle kor -og vokalensembler kan prøve seg ut ifra sine egne forutsetninger. Konkurransen har både innledende fylkesfinaler og en avsluttende landsfinale.

Dommerpanelet ledes av Stefan Parkman (Sverige) og består for øvrig av Norunn Illevold Giske, Magnar Mangersnes, Cecilia Rydinger Ahlin (Sverige) og Mogens Dahl (Danmark).

Her er finalistene i Landskonkurransen for kor:

Blandakor A: Ad Libitum – Sør-Trøndelag, Cantilena ­ Sør-Trøndelag, Ensemble 96 – Oslo-Akershus, Kor Canticum – Oslo Akershus, Levanger Kammerkor – Nord-Trøndelag, Moss Kammerkor – Østfold, Norske Kammersangere – Østfold, Sankta Sunniva Ungdomskor – Hordaland, Seim Songkor – Hordaland, Via Cantus – Oslo-Akershus, Vollenkoret – Oslo-Akershus, Vox Egeri – Buskerud.

Blandakor B: Indre Østfold Kammerkor – Østfold. Konsonans – Hordaland, Kor-X – Oslo-Akershus, Vang Sangforening – Hedmark/Oppland, Velledalskoret – Møre og Romsdal.



Damekor A: Acta Musicae – Buskerud, Bærum Vokalensemble – Oslo-Akershus, Bøler Vokalensemble – Oslo-Akershus, Cantare – Østfold, Musikklinjekoret (Voci Florens) – Hedmark/Oppland, Sandefjord Vokalensemble – Vestfold, Studinekoret Sirenene – Hordaland, Viva – Sør-Trøndelag, Voce di Vita – Sørlandet.

Damekor B: Andante – Telemark, Damekoret Hedda/Heimdal Damekor – Sør-Trøndelag, Indre Østfold Kammerdamene – Østfold, Os Vocalis – Hordaland.

Mannskor A: Alta Kammerkor – Finnmark, Follesø Mannskor – Hordaland, Mannskoret Arme Riddere – Hordaland, Studentersangforeningen i Bergen – Hordaland.

Mannskor B: Mannskoret Dovre – Møre og Romsdal, Viken Mannskor – Hedmark/Oppland, Voldenbugtens Mandssangforening – Oslo-Akershus.

Vokalgruppe: Cantus Nonet – Oslo-Akershus, Stamp – Oslo-Akershus, Sleepy People – Nordland, Vokalgruppen Taus – Hordaland.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Korprisen 2003

Under årets finalearrangement skal også Korprisen 2003 deles ut. Prisen deles årlig ut av Norges Korforbund til «personer som gjennom sitt liv og virke har bidratt til å gi norsk korsang større utbredelse og høyere kvalitet». Korprisen 2002 gikk til Knut Nystedt for hans langvarige innsats for norsk kormusikk både som komponist og dirigent.