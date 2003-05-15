Kjære komponist, skriv mer for kor!

I løpet av noen intensive måneder har samarbeid mellom kor, dirigent og komponist resultert i nye verk for kor og vokalgrupper. Disse ble urfremført da fire kor og tre komponister møtte publikum i Lillesalen i Olavshallen i Trondheim. søndag 4. mai. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Korforbund og foreningen Ny Musikk.

– Det ble en spennende konsert. Korene har lagt ned et enormt arbeid, og det kunne vi tydelig høre resultatene av, sier en fornøyd studiekonsulent i Norges Korforbund, Kjersti Vist Heide. Hun er forbundets koordinator i samarbeidsprosjektet med Ny Musikk, og var konferansier under konserten søndag 4. mai.

Samarbeidsprosjekt

Norges Korforbund og Ny Musikk startet det femårige Ny Vokal-prosjektet i 1999. Målet med prosjektet er å gi amatørkor et større og mer variert repertoar. Utfordringen ligger i å få komponistene til å skrive robust musikk som lar seg fremføre av bredden av norske kor. I møte med det nye repertoaret får korene en utfordring som stimulerer til både teknisk og stilmessig utvikling. Komponistene får også en verdifull inspirasjon og anledning til å tilpasse og justere stykkene i samråd med hva kor og dirigent kan tilby både musikalsk og teknisk.

Spennende og lærerikt

— Koret opplever at innstuderingsperioden har vært som et helt kurs. Vi har har lært masse om blant annet lytting, rytmikk, uttrykksformer hentet fra rap og vokaljazz, i tillegg til en del uvante harmonier, forteller dirigent i Levanger Mannssonglag, Leiv Ramfjord.

Under konserten sist søndag urframførte koret Synne Skouens verk «Med tenna i behold. Bm. Mannskor søker dame».

— Vi har sunget noe samtidsmusikk tidligere, og har fått et ekstra dytt nå, men det skrives så altfor lite for mannskor! Vår bønn til norske komponister er at de gjør noe med det, sier Ramfjord.

Paneldiskusjon

I tillegg til konserten ble publikum også invitert til en paneldiskusjon med blant annet komponist Synne Skouen og pedagogen Norunn Illevold Giske som tok utgangspunkt i temaet: «Ny Musikk for amatørkor – for alle og en hver?

Programmet for konserten:

Levanger Mannssonglag: » Med tenna i behold. Bm. Mannskor søker dame. »

Dirigent: Leiv Ramfjord

Komponist: Synne Skouen.

Sakshaug blandakor: «Et annet lys» (tekst av Stein Mehren)

Dirigent: Roger Moen

Komponist: Torstein Aagaard-Nilsen

Trøndernes Mannssangforening: «Tomme tanker»

Dirigent: Grete Wennes

Komponist: Anna Jastrzebska

Kvinnene: «Between Towns»

Komponist: Anna Jastrzebska

Urframføringene i Ny Vokal-prosjektets femte og siste runde vil bli å høre i Tromsø neste år