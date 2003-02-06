Eric Ericson til Sommerkorskolen 2003

Norges Korforbund har kapret en verdenskjent kordirigent til sin sommerkorskole på Toneheim folkehøgskole i juli, svensken Eric Ericson. For de fleste som arbeider med kormusikk er Eric Ericson en ubestridt legende. Han har bidratt til å fokusere på kor som profesjonelle musikkensembler på lik linje med orkestre, og hans arbeid har fått utallige komponister til å skrive nye verk for vokalensembler og kor.

Sammen med dirigenten for Det norske Solistkor, Grete Pedersen, skal Eric Ericson være instruktør på sommerkorskolens nivå 5.

Eric Ericson er opprinnelig utdannet kantor og kirkemusiker ved Musikhögskolan i Stockholm. I 1945 startet han Kammarkören, senere døpt om til Eric Ericsons Kammarkör. Dette koret har hele tiden vært laboratoriet hans; stedet han har utviklet det som i utlandet blir kalt den spesielle nordiske korklangen.

I 1951 tok han initiativet til å starte Sveriges Radiokör og var korets sjefdirigent til 1982. Denne gruppen av profesjonelle sangere ble et forbilde for lignende profesjonelle kor ved radiohus og filharmonier over hele verden. Fra 1951 til 1991 var han også kunstnerisk leder for mannsensemblet Orphei Drängar.

I mange år var Ericson professor i kordireksjon ved Musikhögskolan. Han har gjestedirigert kor over hele verden og samarbeidet med dirigenter som Ricardo Muti og Nicolaus Harnoncourt og deres respektive orkestre. Siden han ble pensjonert fra professorstillingen, har Eric Ericson vært en ettertraktet instruktør og foredragsholder. Han gir omkring ti mesterklasser i året, og Sommerkorskolen har altså fått en av dem.

Sommerkorskolen vil i år også legge vekt på å jobbe med improvisasjon, jazz , rytmikk og samtidsmusikk i tillegg til klassisk repertoar. Dette vil det bli gitt tilbud om på alle nivå. Instruktører på nivå 1-4 er i år Fredrik Otterstad, Pål Are Bakksjø, Ivar Krogh Hovd, Elisabeth Holte og Øystein Fevang. Sangpedagoger er Frank Havrøy og Guro Gravem Johansen.

Ønsker du å få tilsendt nærmere informasjon om Sommerkorskolen, ta kontakt med Norges Korforbund ved Kjersti Vist Heide. på 22 42 67 20 eller kjersti.vist.heide@korforbundet.no