Kunstmusikk

Kordirigenter til Kristiansand i september

Publisert
23.08.2002
Skrevet av
Sara Reitan Jacobsen

6.-8. september kommer rundt 50 norske kordirigenter til Kristiansand for å delta på dirigentkongress med mesterklasse, foredrag og konserter. Arrangørene ønsker særlig å fokusere på norske kordirigenter. – Det er viktig å vise at vi har stadig flere kordirigenter på et svært høyt kunstnerisk nivå, sier styreleder FoNoKo, Aage Norman Eilertsen.

Arrangementsansvarlig og styreleder i FoNoKo, Aage Norman Eilertsen, ser fram til å kunne tilby delegatene en innholdsrik helg både faglig og sosialt.

FoNoKo – Foreningen Norske Kordirigenter -arrangerer dirigentkongress årlig, blant annet for å gi norske kordirigenter en anledning til å treffes og å utveksle erfaringer og ideer.

— Det er vanskelig å ivareta det sosiale og faglige nettverket som dirigent når en reiser rundt alene og holder seminarer eller dirigerer egne kor, mener formann i FoNoKo, Aage Norman Eilertsen.

Dirigentkongressen i Kristiansand er den tolvte i rekken, og for første gang har de norske kororganisasjonene blitt trukket inn i samarbeidet.

Kororganisasjoner
— Vi tror det er viktig å samarbeide på tvers av organisasjonene. FoNoKo er for et lite forbund å regne med sine 300 medlemmer, og er avhengig av å spille på lag med tilstøtende forbund, sier Eilertsen til kor.no.

Fra Norges Korforbund bidrar blant annet koret Concentus (Sandnes) med konsert og foredrag og presenterer deltakerne for hvordan et moderne norsk kor og vokalensemble har lykkes i bli synlige overfor media og publikum.

Andre bidragsytere er blant andre dirigent for Det Norske Solistkor, Grethe Pedersen Helgerød, som kommer til Kristiansand for å lede mesterklassen, og nestor innen barnekorarbeid, Margrethe M. Erikstad vil være der for å i hvordan hun har bygget opp – og ledet korskolen Schola Cantorum i Kristiansand.

Norske talenter
Samtidig som FoNoKo er opptatt av at dirigentkongressen skal ha tematisk bredde, ønsker forbundet særlig å fokusere på norske kordirigenter.

— Det er altfor lett å legge seg flat for de store, utenlandske navnene. Derfor der det viktig med en offentlig arena der vi får vist fram at det her til lands finnes stadig flere kordirigenter på et svært høyt kunstnerisk nivå, legger Eilertsen til.

Neste års kongress blir i oktober og inngår i en fellesnordisk dirigentkongress i samarbeid med de andre nordiske dirigentorganisasjonene i Piteå, Sverige.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Dirigent Erik Westberg kommer til Kristiansand for å presentere kongressen og samarbeidsorganet «Barents Körcentrum» for korarbeid i Nord-Norge, Nord-Sverige, Finland og Russland.

Du kan lese mer om dirigentkongressen i Kristiansand her: http://www.fonoko.no

Denne artikkelen publiseres i samarbeid med Norges Korforbund. Vi anbefaler i den forbindelse også et besøk til deres egne hjemmesider.

Konferanser / SeminarerKorOrganisasjoner

