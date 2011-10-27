Egen festival i hvileår

JazKamer arrangerer festival, med og om seg selv. Du kan banne på at det er navlebeskuende.

Den elektroniske støyduoen Jazzkammer skiftet navn til Jazkamer i 2005. Endringen medførte en utvidelse av instrumentparken, en orientering i retning av metal og flere bandmedlemmer. De ga også ut flere album: Gjennom hele 2010 kom bandet med ett album i måneden.

— Vi har på en måte hatt pause i 2011, etter å ha jobbet dobbeltskift i 2010. Vi tenker å plukke opp tråden fra 2010 til neste år. Hvis finner noen tråd. Vi må lete litt rundt og se hva vi finner, sier John Hegre, som utgjør kjernen i Jazkamer sammen med Lasse Marhaug.

I mellomtiden arrangerer Bergen Støyfest en egen Jazkamer Edition.

Internasjonalt nettverk

— Vi fant ut at vi kunne samarbeide med Bergen Støyfest, og har tatt med mange av de som har jobbet i med Jazkamer i forskjellige sammenhenger. Alle som er med på festivalen har vært med på Jazkamer-plate, konsert, eller begge deler.

Til Landmark i Bergen kommer Anla Courtis fra Argentina, Reiko A, Astro, og Masaya Nakahara i Hair Stylistics fra Japan, Jean Phillippe Gross fra Frankrike, og Robert Piotrowicz fra Polen.

— Hele ensemblet er samlet for første gang, sier Hegre.

Navlebeskuende?

Jazkamer avslutter selv hver av de tre kveldene. På torsdag med den opprinnelige varianten med Nils Are Drønen, fredag med storband-heavy metal-varianten «Jazkamer Metal», med Jørgen Træen, Ivar Bjørnson og Iver Sandøy. Lørdag skal festivalen avsluttes med «Jazkamer The Big Picture» der det loves “en gigantisk støymølje av bibelske proporsjoner, alt for mye, alt for høyt alt for lenge”.

— Er det ikke litt navlebeskuende å arrangere festival med sitt eget band?

— Jo, absolutt. Du kan banne på at det er navlebeskuende. Men jeg synes det fungerer på mange plan. Det ikke bare Jazkamer-varianter som spiller, folk skal også gjøre sine egne konserter. Programmessig blir det en bred og god støyfestival eller musikkfestival. Jeg tror ikke folk blir skuffet.

Bergen Støyfest – The Jazkamer Edtion starter torsdag og avsluttes lørdag, og foregår på Landmark i Bergen Kunsthall.