Tore Nordviks musikkpris til Paal Nilssen-Love

– Prisvinneren er en av de virkelig store trommeslagerne ikke bare i Norge, men også i utlandet.

Tore Nordviks musikkpris deles ut av Creos vederlagsfond, og går til enkeltmusikere eller ensembler som gjennom prestasjoner av høy kunstnerisk kvalitet har gjort seg særlig bemerket i norsk musikkliv.

Årets mottaker av prisen på kr 150 000 er Paal Nilssen-Love, «en av de virkelig store trommeslagerne,» sier styreleder i Creos vederlagsfond, Cathrine Nyheim.

– Årets prisvinner er en verdig mottager som jeg har hatt gleden av å følge helt siden 1990-tallet, fortsetter Nyheim.

– Han har et enormt musikalsk spenn, og en stor rikdom i sitt musikalske uttrykk. Han er en søkende musiker i stadig utvikling, og jeg er spent på å høre hvor musikken tar ham videre.

Tore Nordviks musikkpris ble utdelt for aller første gang under Creos landsmøte i november 2022, da den gikk til Karl Seglem. Prisen er oppkalt etter tidligere forbundsleder i Norsk musikerforbund.

– Vi er veldig glade for å kunne hedre Tore Nordvik med denne prisen. Nordvik var en særdeles viktig person i norsk musikkliv. Årets prisvinner Paal Nilssen-Love har også allerede satt spor etter seg, og vil med sin omfattende dedikasjon og aktivitet prege norsk musikkliv i mange år fremover, sier Cathrine Nyheim.

Og dette sier juryen om årets vinner:

Vinneren er en musiker som er dedikert til musikken og som alltid har vist frem både ydmykhet og nysgjerrighet i det å formidle og skape.

Allerede som 18-åring dukket vinneren opp i ensembler med velrennomerte musikere, og fra 1994 ble det studier i musikk ved jazzlinja (NTNU) i Trondheim. I denne perioden etablerte prisvinneren bandet «Element» – et band som satte prisvinneren på det norske jazzkartet.

Etter å ha jobbet i en rekke prosjekter ga han ut sin første solo-plate i 2001 – dette var det samme året der han spilte sammen med bassisten Arild Andersen og gitaristen Pat Metheny på Moldejazz.

Prisvinneren er på mange måter født inn i jazzen. Han er født i Molde og hans foreldre drev en jazzklubb i Stavanger da han vokste opp.

Prisvinneren har et nært forhold til festivaler. Sammen med Maja Ratkje og Lasse Marhaug startet han i 2002 festivalen «All Ears», og to år senere var han en av tre unge jazzmusikere som skulle lanseres i Europa, som en del av det Utenriksdepartement-støttede treårige Norwegian Jazz Launch Europe.

All Ears er en festival som prisvinneren faktisk aldri har spilt på, men dette er blitt en festival som favner improvisasjonens kunst, der en rekke store internasjonale og nasjonale musikere har deltatt gjennom de drøye 20 årene festivalen har eksistert.

Verd å merke seg er også han har virket som leder av Kongsberg Jazzfestival og har selv bidratt med musikk til veletablerte festivaler som nyMusikks «Only Connect» og Oslo Jazzfestival.

Prisvinneren er også aktuell med Large Unit – et stort ensemble han har klart å turnere verden rundt med, med musikere fra Etiopia og Brasil. Sommeren 2023 turnerte han også med saxofon-legenden David Murray.

Man kan trygt si at prisvinneren er en av de virkelig store trommeslagerne ikke bare i Norge, men også i utlandet.

Vinneren har tidligere mottatt Buddyprisen i 2006 og Jazzprisen 2023 i klassen jazzambassadøren og har også vært nominert til Spellemannprisen flere ganger.

I dag er det Tore Nordviks musikkpris han tildeles. Og juryen gjentar gjerne Pat Metheneys ord fra 2001; «He is simply one of the best new musicians I’ve heard during the latest years».

Sånn er det i dag også – 22 år senere – med en som fortsatt brenner for musikken og som alltid er nysgjerrig!