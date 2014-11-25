Svenske musikktall er klare

Den svenske bransjens inntekter øker for fjerde år på rad i følge den svenske statistikken «Musikbranschen i siffror».

Statistikken, som har vært laget siden år 2010, tar for seg omsetning i alle sjangre ut fra

– inntekter fra opphavsrett, generert ved bruk av musikk i radio/tv, internett, som bakgrunnsmusikk i hoteller, restauranter osv

– inntekter fra innspilt musikk i fysiske og digitale format

– konsertinntekter

Som de viktigste tendensene i 2013 trekker rapporten fram følgende:

– Den svenske musikkbransjens inntekter måles i 2013 til 7,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på knapt 10 prosent målt mot 2012.

– Inntektene fra opphavsrett sto for 27 prosent av inntektene og økte med seks prosent, til 2,1 milliarder kroner.

– Inntekter fra innspilt musikk utgjorde 22 prosent av inntektene og økte med sju prosent til 1,7 milliarder kroner.

– Inntektene fra konserter sto for mer en halvparten (51 prosent) av de totale inntektene og økte med 13 prosent til 3,8 milliarder kroner.

– Den svenske musikkbransjen genererte eksportinntekter til Sverige på 1,2 milliarder kroner. Omtrent halvparten av disse eksportinntektene var opphavsrettslige inntekter til ulike rettighetshavere som artister, musikere, komponister, tekstforfattere, musikkforlag og selskaper.

– På de fire årene det har vært produsert statistikk har den svenske musikkbransjens inntekter økt med 1,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på knappe 25 prosent. Dette er en prosentvis økning som er mye større enn prosentveksten i Sveriges brutto nasjonalprodukt i samme periode.

Les hele rapporten.