Bransjen

IFPIs tall fra 2013

Publisert
18.03.2014
Skrevet av
Ida Habbestad

Vekst i Europa, fall i Japan, stadig viktigere å satse på lokale artister.

Digital Music Report tar for seg inntektene fra innspilt musikk i de IFPI-tilknyttede plateselskapene og analyserer trender på grunnlag av disse.

Blant annet hevder rapporten at det blir stadig viktigere å satse på lokalt repertoar. I flere markeder står lokalt signerte artister for de aller fleste av de bestselgende albumene. I Frankrike gjaldt dette 17 av de 20 mest solgte albumene, i Tyskland var forholdet 7 av 10, også 13 utvalgte ikke-engelskspråklige markeder viser denne trenden, oppgir IFPI.

Vekst i Europa
I sin pressemelding oppsummerer IFPI noen hovedtrekk:

Tallene viser vekst i Europa for første gang på 12 år, mens situasjonen er stabil i USA. I Japan er det derimot stor nedgang, hele 16,7 prosent i forhold til året før.

Japan er en viktig aktør i markedet, og nedgangen gjør at inntektene globalt har falt med 3,9 prosent fra år 2012. Holder man Japan utenom statistikken er tallene for 2013 mer stabile, med et fall på 0,1 %.

Stabil strømming
IFPI anser utviklingen som positiv og peker på forbrukernes utvalg av modeller og tjenester for kjøp av innspilt musikk som en sentral årsak.

Paraplyorganisasjonen anslår at 28 millioner mennesker nå betaler for en abonnementsbasert strømmetjeneste, det er 8 millioner flere enn i fjor.

Totalt utgjør inntekter fra strømmetjenester 27 prosent av det digitale konsumet, mens nedlasting utgjør 67 %.

Ser man på alle inntekter samlet, står salget av fysiske formater for 51,4 prosent av disse. Inntekter knyttet til opphavsrettigheter fra fremført musikk utgjør 7,4 prosent, noe som utgjør en markant økning (19 prosent) sammenliknet med 2012.

Ulike markeder
Rapporten gir også innblikk i mest solgte artister, albumog singler, har et eget kapittel om plateselskap og gir nærmere beskrivelser av markedsforholdene i tre utvalgte land Sverige, Afrika og Kina.

Les hele rapporten.
Les IFPIs pressemelding
Se oversikt over norske IFPI-medlemmer.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Arnt Maasø

Strømmer flere norske artister

– Frykten for at gammel musikk dominerer strømmetjenestene er overdrevet, sier Arnt Maasø, førsteamanuensis og prosjektleder for strømmestudien i Sky...

Opp, opp, opp

Musikksalget er opp 21% første halvår. IFPI ser ikke noe tak for strømmeveksten.

Audun Molde

Beskriver en pionértid for musikkbransjen

Vil du ha overblikk over hvordan musikkens verden ser ut – også utenom unntakstilfellet Skandinavia? Les IFPI sin Digital Music...

Et landskap formet av historie og spenning, er bearbeidet som lyd i et mørkt gallerirom i Oslo.

– Kanskje vil lyden som lagres i kunsten overleve all digitalisering

Neste år er det 200 år siden grensen mellom Norge og Russland ble tegnet opp langs Pasvikelva. Nå har komponist...

Eldbjørg Hemsing OpusKlassik2023

Drømmehøst for Norges yngste symfoniorkestre

August og september blir minnerike måneder for Norges to yngste symfoniorkestre. I alt venter fem konserter på noen av Europas...

Konferanseprogrammet til Trondheim Calling er klart

Programmet byr på studioworkshop, seminarer, paneldebatter og en hel dag om låtskriving i samarbeid med NOPA.