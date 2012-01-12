Bransjen

Schibsted byr på Aspiro

Publisert
12.01.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Ser strømming av musikk som satsingsområde.

Mediekonsernet Schibsted har lagt inn et bud på alle aksjene i Aspiro, som eier strømmetjenesten WiMP. Schibsted kontrollerer allerede 18,3 % av aksjene i Aspiro.

Platekompaniet eier nå 6,5 % av Aspiros aksjer, etter en transaksjon i 2011 der Platekompaniet byttet bort sin eierandel i WiMP.

Begrunnelsen for å by på aksjene i Aspiro er en stor tro på strømming som en viktig distribusjonsform i fremtiden

— Aspiro har allerede fått flere hundre tusen betalende abonnenter. Vi ønsker å utvikle digitale tjenester på nettet – både i våre mediehus, som VG, Aftenposten og Aftonbladet, og rubrikkannonser på nett, slik som FINN.no. Vi ser samtidig at Aspiro kan passe inn her, og nyte godt av kompetanse og distribusjonskraft som ligger i våre sterke nettposisjoner, sier Jo Christian Steigedal, investor relations-direktør i Schibsted.

— Schibsted mener Aspiro er feilpriset – hva betyr det?

— Vi mener at Schibsted kan være med på å sette fart på utviklingen i Aspiro dersom det er et heleid datterselskap, og at vi derigjennom kan få frem økte verdier rent finansielt sett.

Om handelen blir en realitet ønsker Schibsted å ta Aspiro av børs.

— Aspiro er børsnotert i Sverige med mange aksjonærer, flere tusen faktisk. Vi har gitt et tilbud til disse om å kjøpe deres aksjer. Takker de ja kan vi ta selskapet av børs og gjøre det til et heleid datterselskap under Schibsted.

— Hvor viktig er WiMP i dette budet?

— WiMP er selvfølgelig en viktig del av Aspiros strategi. Etter omorganiseringen som Aspiro har gjort er streaming av musikk og TV det mest spennende i Aspiro slik vi ser det.

— Bra for Aspiro

Gunnar Sellæg, administrerende direktør i Aspiro, synes det er hyggelig at det vises interesse for virksomheten til Aspiro.

— Det betyr at vi har gjort noe riktig.

— Hva betyr dette for WiMP?

— Det ser ut som Schibsted ønsker å gjøre dette fordi de har tro på oss. Det betyr at det er bra, sier Sellæg.

Schibsted har over i 7000 ansatte i Skandinavia og kontrollerer blant annet avisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, samt Finn.no, gjennom selskapet Media Norge.

