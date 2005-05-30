Platekompaniet og Musikkoperatørene positive til ny platebase

– Det er alt for vanskelig for publikum å få tak i smalere utgivelser hos platebutikkene, mener plateselskaps-eier Veslemøy Solberg, som tidligere denne uken karakteriserte dagenes situasjon som ”en hån mot publikum.” Nå får Solberg medhold fra Musikkoperatørene og Platekompaniet. Begge ønsker seg en bedre database enn den GrammofonGrossistenes Forening (GGF) varter opp med i dag. – Dagens GGF-base er ufullstendig, dårlig oppdatert, og mangler viktig informasjon, lyder dommen. Fono-leder Paulsen er åpen for dialog: – Dette er absolutt noe vi vil vurdere, om det skulle komme opp som forslag. Det er klart at vi som bransje kunne ha nytte av en slik base, sier Paulsen.

Av Knut Steen

Trenger Norges musikkforretninger en ny musikkdatabase, slik Nordicae-leder Veslemøy Solberg har tatt til orde for? Er GGFs eksisterende base så dårlig og ufullstendig at det er like greit å lage en helt ny felles base, på bransjens bekostning?

Musikkoperatørene er en av de uavhengige musikkdistributørene som har mest norsk repertoar i sine kataloger. Deres salgssjef, Sveinung Rindal, er langt på vei enig med Solberg i at musikkforetningene trenger noe bedre enn det som eksisterer i dag.

— GGF-basen for dårlig

— Jeg synes Solbergs forslag er godt, det er spesielt hyggelig at det kommer fra en som er både artist og eier av et lite plateselskap. Jeg har selv stått fem år i butikk, og synes ikke GGF-basen fungerer tilfredsstillende slik den er i dag.

Hvorfor er den ikke god nok?

— Fordi antall titler er veldig varierende fra butikk til butikk. Katalogen er også for dårlig oppdatert, en butikk kan få melding om at en gitt utgivelse er tilgjengelig, mens en annen leser at den er utgått. Dette kan delvis skyldes manglende opplysninger fra plateselskapene, eller dårlig oppdatering, tror Rindal. Han har liten tro på at basen har blitt bedre siden han sluttet å jobbe i butikk.

— Se til bokbransjen

— Jeg sluttet hos Platekompaniet først i fjor sommer, så jeg vil ikke tro at det har blitt så mye bedre siden den gang. Om man tar det opp dette problemet fra butikknivå, er holdningen ” da får dere lage deres egen base”. Jeg visste ikke om Boknett før jeg begynte å jobbe hos Musikkoperatørene, hvor vi også selger til bokhandlerne. Men nå som jeg har sett hvordan boknett fungerer, er det ingen tvil om at de har fått til en bedre løsning enn platebransjen har klart så langt. Jeg synes at et slikt verktøy bør være noe platebransjen, og ikke butikkene bør stå for, mener Rindal.

FONO åpen for dialog

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Daglig leder i FONO, Jan Paulsen, er langt fra negativ til Solbergs forslag:

— FONO har definitivt aldri hatt noe imot en slik idé, men GGF har jo allerede en slik stor database, som skal håndtere alt av utgivelser i Norge, svarer Paulsen.

Solbergs forslag er at IFPI, FONO og distributørleddet går sammen om å betale for en slik ny base. Fono-leder Paulsen er åpen for dialog:

— Dette er absolutt noe vi vil vurdere, om det skulle komme opp som forslag. Det er klart at vi som bransje kunne ha nytte av en slik base, sier Paulsen.

Også Rindal ønsker en dialog på dette området

— I utgangspunktet er jeg åpen for at man bør forske litt på hvordan man kunne løse problemet, med et blikk til bokbransjens måte å gjøre dette.

Hvem tar regningen?

Hva finansieringen angår, ser Rindal for seg en slags prosentløsning:

— Det er naturlig at kostnadene kommer i forhold til hvor mange titler hvert enkelt selskap har i katalogene, men da vil jo de store selskapene ende opp med mye av regningen, og det vet jeg ikke om de er interesserte i.

— Butikkene må finne det folk leter etter

Rindal understreker samtidig hvor viktig det er at folk kan få tak i et bredt spekter av utgivelser:

— Ingen butikker kan ha 30 000 titler på lager. I en tid hvor kunden spør etter mange flere titler enn de gjorde før, blir bestillingsleddet det viktigste man har. En butikk som Free Record Shop har kanskje 15 000 titler inne, men vil allikevel få mange forespørsler de ikke kan dekke hver uke. Derfor er det viktig å få et verktøy som gjør at folk får tak i det de leter etter, spesielt i dagens fallende musikkmarked. Dette er ikke et angrep på GGF, basen var sikkert god da den ble bygget, men en mer dynamisk base hadde vært et mye bedre verktøy, tror Rindal.

Platekompaniet: GGF-basen trenger opprensking

Produktsjef i Platekompaniet, Morten Lund, er heller ikke fremmed for en base som ville gi Platekompaniets mange butikker bedre oversikt over tilgjengelige utgivelser. Ifølge Lund er GGF-basen langt fra optimal:

— Vi har hatt problemer med hvordan GGF-basen oppdateres – vi får tilsendt filer via modem, noe som kan være litt ustabilt, sier Lund. Han ønsker seg en mer ryddig løsning fra GGF.

— Det hadde vært ønskelig at det ble rensket opp i informasjonen som ligger i basen. Det finnes utgivelser der som ikke er tilgjengelige, det opereres med ulike slippdatoer for plater og det er ikke alt som synes av priskoder. Vi benytter oss av GGF-basen som oppslagsverk for å finne plater, men jeg er usikker på hvor viktig det egentlig er å være i den basen.

Hva mener du med det?

— Hvis all nødvendig informasjon som trengtes for å fa tak i en utgivelse hadde vært tilgjengelig, hadde det vært mye enklere. Ikke alle artister har et distribusjonsnett som kan måle seg med de store plateselskapenes, så når våre butikker får forespørsel om en slik plate, bør man kunne sjekke om den er tilgjengelig og fra hvem, men her er basen for dårlig. Sånn sett støtter jeg ideen om en bredere og mer omfattende felles platebase.

— Plateselskapene bør betale

Veslemøy Solberg skrev til Ballade at en ny base burde bli et spleiselag imellom FONO, IFPI og distributørleddet. Er det en oppfatning du deler?

— Den burde være i alles interesse, men først og fremst ville den tjene de som ønsker å selge plater. At plateselskapene samarbeider om å gjøre det de skal selge tilgjengelig for detaljistene, er vel rimelig å forvente. Hvem som eventuelt skulle betale for utviklingen av et slikt system har jeg ikke tenkt noe på, men man forventer en viss grad av pålitelig informasjon fra leverandør når man skal videreselge et produkt – og denne informasjonen kunne helt klart bli bedre og mer fullstendig enn den er i dag.

— Lettere for kundene

Så det ville være nyttig for dere å kunne slå opp i en musikkbase av Boknetts kaliber, som har alle utgivelser inne?

— Ja, selvfølgelig. All informasjon til butikkene er kjempepositivt, tiltroen til GGFs base er ikke all verdens. Hvis man får en base som er 100% korrekt, ville vi lettere kunnet hjelpe kunder som kommer og spør om ting, det hadde vært lettere å gi riktig svar. En del av de mindre utgivelsene som ikke har fast distribusjon vil alltid falle utenfor dagens ordning, noe som selvfølgelig er dumt både for dem, oss og kunden, avslutter Lund.