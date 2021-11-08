Priser til Øyvind Hegg-Lunde

Trommeslager og komponist Hegg-Lunde mottok Vossa Jazz-prisen i helgen, bare et par dager etter at han fikk EDVARD-prisen i åpen klasse med Stephan Meidell.

Vossa Jazz-prisen 2021 ble delt ut under konserten til trommeslager og komponist Øyvind Hegg-Lundes bandprosjekt Strings & Timpani på USF Verftet i Bergen fredag kveld. Prisen skal gå til den frilansjazzmusikeren i Vestland som i løpet av festivalåret har gjort seg mest fortjent til hederen, melder Vossa Jazz, og årets tildeling begrunnes slik:

Årets prisvinnar er ein musikar som er svært allsidig og har ei imponerande liste over produksjonar og samarbeidsprosjekt. I tillegg til ei solid heimleg karriere, jobbar hen også i ei rekkje internasjonale konstellasjonar, på tvers av sjangrar, og prisvinnaren har i arbeidet sitt samarbeida innan dans, poesi, teater og perfomancekunst. I tillegg har vinnaren gjort fleire bestillingsverk for både samtids-, jazz- og folkemusikkfestivalar – inkludert suksessrike verk/framsyningar for born og ungdom.

Vossa Jazz-prisen er gitt av Vestland fylkeskommune, og er på 50 000 kroner og et trykk av årets Vossa Jazz-plakat, i år laget gatekunstneren ITPD.

Bare et par dager før ble Øyvind Hegg-Lunde overrakt en annen gjev pris, komponistprisen EDVARD-prisen i Åpen klasse for Strings & Timpani-albumet Voice & Strings & Timpani. Denne prisen gikk til Hegg-Lunde og musikalsk partner, gitarist Stephan Meidell.

De to har i følge juryen laget et av fjorårets aller mest velkomponerte verk:

Tittelen på albumet, Voice & Strings & Timpani, sier noe om innholdet, men plata er så mye mer enn summen av disse elementene. Med skeive rytmer, vare fløyter og fengslende vokal nikkes det mot elektronika, hiphop og samtid. Det er som om lytteren lokkes på en vandring inn i et eksistensielt tåkelandskap, der de ni sporene leder an og holder oss i hånden.

Det er Tono som melder dette på egne hjemmesider, og det er også Tono som står bak Edvard-prisene, som deles ut i fem kategorier hvert år til komponister og sangtekstforfattere. Juryen for EDVARD-prisen 2021 har bestått av Peter Edwards (Norsk Komponistforening), Kristin Norderval (Norsk Komponistforening), Samsaya Sharma (NOPA), Sten Ove Toft (Uavhengig), Ole Børud (uavhengig), Thomas Wettergreen (Musikkforleggerne), Oda Svendsby (Musikkforleggerne) og juryleder Torgny Amdam (NOPA).