Phonofile åpner kontor i London

Den norske musikkdistributøren har fra før kontorer i Oslo, Stockholm, Gøteborg og København.

Norske Phonofile er i dag nordens største musikkdistributør. Nå åpner de kontor i London for å komme tettere på det britiske og europeiske markedet.

– Phonofile har en sterk posisjon i Norden, nå vil vi gi uavhengige plateselskaper og artister flere muligheter til å oppnå suksess i Storbritannia og resten av Europa, sier daglig leder i Phonofile, Erik Brataas, i en pressemelding.

Selskapet har engasjert Dan Garber, som har mye erfaring gjennom Tape Music Ltd og Record-Play hvor han har jobbet med artister som FEMME, Alizzzz og Mikko Gordon. Markedssjef Trond Tornes tror deres erfaringer fra det nordiske markedet kan være til stor verdi for rettighetshavere i Storbritannia.

Phonofile har oppnådd Gaselle-status fire år på rad og er i dag en av drivkreftene innen nyutvikling av digital kompetanse for norsk og nordisk musikk med kontorer i Norge, Gøteborg, Stockholm og København. Eiere er blant annet FONO, Alliance Venture, NOPA, Fjordinvest og en rekke mindre eiere