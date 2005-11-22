Bransjen

Nye øvingslokaler i Bergen snart en realitet

Publisert
22.11.2005
Skrevet av
- Red.

Under Bergen Næringsråds Årskonferanse 17.november offentliggjorde eiendomssjef Roy-Eddy Lie fra Liegruppen at de tilbyr 10 års vederlagsfri leie av fjellhallen BRAK ønsker å bygge øvingslokaler i på Kalfaret. – Dette er selvsagt et stort skritt videre til realisering, skriver BRAK i en kommentar, der de håper å få plass til 6 – 8 rom, som kanskje vil være klare allerede til høsten neste år.

Den aktige organisasjonen BRAK- også kjent som Bergens Rockaktører – har over lengre tid jobbet for å bedre øvingslokalesituasjonen i Bergen.

— Vi har sammen med Liegruppen sett på mulighetene for å bygge rundt 20 nye rom i en av hallene i gamle Hansa Bryggerier på Kalfaret, forteller BRAK i en pressemelding i dag.

— Gladnyheten i går gjelder vederlagsfri leie for den innerste delen av hallen; den delen vi jobber for å få ferdigstilt først. Her kan vi få plass til en 6-8 rom som vi kanskje kan ha klare allerede til høsten neste år, mener BRAK.

— Det er med stor glede for oss at Liegruppen kan bidra med denne delen av utgiftene til prosjektet. Vi mangler fremdeles midler til å kunne ferdigstille første del, men dette er selvsagt et stort skritt videre til realisering, skriver BRAK på sine hjemmesider.

Til stede under årskonferansen til Bergen Næringsråd var over 300 bergenske næringsledere, byråkrater og politikere. Det er Lie-gruppen, med 36 år gamle Roy-Eddy Lie i spissen, som sammen med Stor-Bergen Boligbyggelag har skapt Hansaparken på Kalfare. Lie omtaler det omfattende prosjektet som «en by i byen med boliger, opplevelser, utdanning og butikker».

Øvingslokalene i fjellhallen er på sikt tenkt å romme 20 øvingslokaler. Musikkverkstedsordningen garanterte for en million kroner dersom Bergen kommune kom på banen, og tidligere i høst satte kommunen av to millioner kroner til prosjektet.

BRAK er en paraplyorganisasjon for rock og beslektede musikkformer i Bergensregionen. De har som visjon å bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet i Bergensregionen, for å fremme rytmisk musikk, likestilt med andre kulturuttrykk.

— Vår visjon er at Bergensregionen skal være et attraktivt sted å etablere seg – og å virke i som aktør i musikknæringen, heter det.

Schous kvartalet

Eksplosjon av øvingslokaler

Både Oslo, Bergen og Trondheim opplever en aldri så liten eksplosjon av nye øvingslokaler. I Oslo lover kommunen 50 nye...

Bergen Kommune satser 2 millioner på øvingslokaler

Under befaring i Hansahallene 6. september 2005 garanterte Musikkverkstedsordningen (MVO) for 1 million kroner, dersom man klarte å realisere det...

BRAK inngår samarbeid med Musikkjurist

BRAK (Bergens Rockaktører) inngår samarbeidsavtale med Musikkjurist. BRAK ønsker å rette fokus på aktørenes behov for juridisk bistand, og har...

– Et fantastisk kulturbudsjett for musikere og arrangører!

Det sier Line Endresen i BRAK, som selv ikke kom inn på neste års statsbudsjett. Hun gleder seg likevel over...

AKKS ekspanderer til Sverige

I mars arrangerer musikkorganisasjonen 100 % Osignat en konsert i Stockholm. Konserten skal promoteres under AKKS' logo, og blir representert...

BRAK om Oslos kulturpolitikk: – Som kulturbyråd må man faktisk kunne litt om feltet man jobber med

– Intervjuet med Oslos kulturbyråd i Ballade har vakt oppsikt også i Bergen, skriver Line Endresen i BRAK. I ren...

