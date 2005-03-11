AKKS ekspanderer til Sverige

11.03.2005
- Red.

I mars arrangerer musikkorganisasjonen 100 % Osignat en konsert i Stockholm. Konserten skal promoteres under AKKS’ logo, og blir representert av medlemmer fra AKKS. Som Eggstockfestivalen, som arrangeres av AKKS Bergen, er dette en arena for unge, uetablerte band: I dette tilfellet Major Parkinson, som ble oppdaget av svenskene under by:Larm i Stavanger.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— By:Larm gir resultater over landegrensene, sier AKKS Bergen i en pressemelding omkring samarbeidet, der Bergensbandet Major Parkinson skal stå i fokus.

Både AKKS og 100 % Osignat driver med opplæring og utvikling av unge musikere,og er tilknyttet sine respektive lands studieforbund.

Major Parkinson er hovedattraksjon på den svenske konseren, og ble invitert til festivalen etter å ha imponert delegaten fra 100 % Osignat, da de spilte på By:Larm i Stavanger. Bergensbandet vant Eggstock og Zoom i 2003, og konserten blir arrangert som en landskamp mellom Norge og Sverige. Norge blir representert av Major Parkinson, Sverige av bandet Tony Clifton.

I samarbeid med AKKS har 100 % Osignat fått finansiert Bergensbandets første utenlandske opptreden. Jeunesse Muicales Norge, Frifond og Bergen Kommune gjorde samarbeidet til en mulighet, da de på ett døgn stilte finansielle midler til rådighet.

— Kommunen kunne gjøre en så rask avgjørelse på grunnlag av den etablerte kontakten som eksisterer mellom kommunen og AKKS Bergen, heter det. – Det var også avgjørende at Major Parkinson er et av de banda som Bergen Kommune har valgt å satse på. I 2004 fikk bandet 30.000 kroner i etableringstilskudd.

Samme år ga bandet ut EPen «Major Parkinson» via Grieghallen Studios, som Morten Engh i Rockeweb omtalte på følgende vis:

«Innimellom høres de ut som Supertramp, Gong, kabaretutgaven av Tom Waits, eller 80-talls bandet Marillion, med sangeren Fish i spissen. Parkinson legger også vekt på det tekstmessige, alt fra det muntre til det destruktive, selv om det ikke alltid er så lett å få med seg hva man synger, og teksten bringes ofte frem på en teatralsk måte.»

AKKS er som kjent en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, motivere og synliggjøre jenter i alle ledd av musikkbransjen. AKKS har sitt virke innen genren rytmisk musikk.AKKS har avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, og hadde i 2004 over 700 medlemmer. Det ble bare dette året arrangert nærmere 100 ulike kurs innen opplæring i rytmisk-musikk, og avholdt flerfoldige arrangement og konserter i tillegg til Eggstockfestivalen.

100 % Osignat omtales i pressemeldingen som Sveriges svar på AKKS, og er en satsing som hører under det svenske Studiefrämjandet Riksförbundet. De gir usignerte, lovende band muligheten til å spille på større konsertarenaer rundt om i Sverige. 100% Osignat har konsertscener fra Umeå, til Gøteborg og Stockholm.

Intersserte vil finne mer bakgrunnsstoff på www.sfr.se/kultur/musik.

