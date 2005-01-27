AKKS om Rockmuseet: «Akerselva – Oslos kulturpulsåre»

– Den siste tiden har Oslo sett en stor vekst og utvikling i kulturlivet i Oslo indre øst. Her har byen igjen begynt å skape et miljø som syder av kreativitet og kulturellt mangfold, skriver Laila Fjellseth i AKKS Oslo. Her gir hun sin fulle støtte til tanken om å legge det påtenkte rockmuseèt til det nye Schous-kvartalet i Oslo sentrum, og oppfordrer samtidig byens kulturpolitikere om å komme på banen. – Med tanke på at Oslo vil søke om å bli Europas kulturby i 2011, er dette en ypperlig sjanse til å vise frem et stort kulturelt mangfold med gangavstand mellom Operaen, rockmuseèt, og det daglige, levende miljøet ved Akerselva.

Av Laila Fjellseth, daglig leder, AKKS Oslo

Den siste tiden har Oslo sett en stor vekst og utvikling i kulturlivet i Oslo indre øst med gjenbruk og opppussing av de gamle industrilokalene langs Akerselva. Her har byen igjen begynt å skape et miljø som syder av kreativitet og kulturellt mangfold. Tekstilindustrien har satt igjen lokaler for kulturindustrien å overta!

Da ideèn om å legge et nasjonalt museum og arkiv for pop og rock nettopp i dette området kom meg for øret, kunne jeg ikke si annet en; selvfølgelig!

Debatten om lokaliseringen av et slik arkiv og museum har pågått i lengre tid, og det strides fortsatt om hvor dette bør ligge.

Jeg mener helt klart at dette er et prosjekt som bør tilfalle norsk pop og rocks hovedstad, Oslo.

Hvorfor? Jo ganske enkelt fordi det er her mesteparten av denne bransjen ligger, og demed en masse kompetanse og et nettverk av mennesker og ressurser som vil være svært viktige for både opprettelsen og gjennomføringen av dette prosjektet. Det er også her de flerste artister og band bor, jobber og har sitt miljø.

I tillegg har Oslo det største publikumspotensial i Norge.

Da jeg hørte ideen fremmet av Svein Bjørge om å legge museèt til det nye Schous-kvartalet i Oslo sentrum, skjønte jeg at dette helt klart var et riktig alternativ. Det nye Schous-kvartalet er i utvikling og kommer om noen år til å stå som en av Norges viktigste kulturarenaer med øvingslokaler, kompetansesenter for rytmisk musikk, musikkforhandlere – med andre ord et gedigent kulturelt sentrum.

Schous-kartalet skal bygges ut til å bli et senter og en møteplass for utøvere, bransje, turister og andre interesserte.

Ikke minst vil et arkiv og museum for pop og rock i det nye Schous-kvartalet stå i sentrum av et område Oslo som kulturby kan være stolte av. Vi som i flere år har holdt til i områdene rundt Akerselva ser med glede den utviklingen som har skjedd. Ikke bare i den nederste delen, men også oppover langs hele elva. Vi lever og virker i et område som aldri sover. Her kan man oppleve kultur til alle døgnets tider. Alt fra utstillinger i de nye lokalene til Norsk Form og Norsk Designerråd, et aktivt ungdomsmiljø på X-Ray, AKKS, Hausmania og Strykejernet, til et pulserende natteliv på Blå og Fabrikken. Her er det med andre ord en utrolig aktivitet på et lite område, og mulighetene er fortsatt utallige!

Jeg vil på tampen komme med en oppfordring til byens politikere. Her blir dere servert et prosjekt på sølvfat. Initiativet vil være med å gi Oslo by et kulturellt løft, og vise at Oslo har sterke miljøer innen flere kulturfelt. Med tanke på at Oslo vil søke om å bli Europas kulturby i 2011 er dette en ypperlig sjanse til å vise frem et stort spenn i aktivitet og kulturellt mangfold med gangavstand mellom Operaen, rockmuseèt, og det daglige, levende miljøet. Å legge et museum for norsk pop og rock til Schous-kvartalet vil heve Oslo som kulturby, og føre nytt liv til byens kulturelle pulsåre, Akserselva.

Laila Fjellseth

Daglig leder, AKKS Oslo