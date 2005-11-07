BRAK inngår samarbeid med Musikkjurist

07.11.2005
Line Endresen

BRAK (Bergens Rockaktører) inngår samarbeidsavtale med Musikkjurist. BRAK ønsker å rette fokus på aktørenes behov for juridisk bistand, og har derfor inngått en samarbeidsavtale med Musikkjurist som gir BRAKs medlemmer mulighet til juridisk konsultasjon på gunstige vilkår. Torsdag 10. november vil BRAKs medlemmer få tilbud om gratis konsultasjoner.

Av Line Endresen, daglig leder, BRAK

Det har skjedd en enorm utvikling innen det rytmiske musikkmiljøet i regionen. Gjennom en profesjonalisering av bransjen har behovet for juridisk bistand blitt større selv om inntektene til aktørene ofte ikke står i sammenheng. BRAK ønsker å rette fokus på aktørenes behov for juridisk bistand, og har derfor inngått en samarbeidsavtale med Musikkjurist som gir BRAKs medlemmer mulighet til juridisk konsultasjon på gunstige vilkår.

For den som driver i musikkbransjen dukker det stadig opp juridiske spørsmål. For å unngå fremtidige problem er det viktig å ha en grundig gjennomgang av de forpliktelser man påtar seg, og de rettigheter man gir fra seg.

Musikkjurist er en autorisert rettshjelpsvirksomhet med musikkbransjen som spesialfelt som ble startet opp i Bergen våren 2004. Siden den gang har Musikkjurist utarbeidet kontrakter og ytt juridisk rådgivning til produsenter, managements, plateselskap, artister og konsertarrangører.

Bak Musikkjurist står jurist Erik Wold. Parallelt med å drive Musikkjurist arbeider Wold til daglig som universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, der han blant annet bedriver forskning innen immaterialrett (opphavsrett, patentrett, varemerkerett m.v.) og underviser i bl.a. kontraktsrett og erstatningsrett.

Som en markering av den ingåtte samarbeidsavtalen vil Musikkjurist være tilgjengelig for gratis konsultasjoner på BRAK-kontoret torsdag 10.11.05 fra 12-16. BRAKs medlemmer kan benytte seg av dette tilbudet dersom de innen mandag 7.11.05 melder inn konkret sak til erik@musikkjurist.no. Her gjelder ”første mann til mølla”-prinsippet, så dersom noen har behov for juridisk hjelp bør man være tidlig ute.
 
