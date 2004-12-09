Ny NRK-kanal: Alltid Folkemusikk

Syvende desember slapp NRK sin niende kanale på luften. «Alltid Folkemusikk» skal sende uavbrutt på DAB-nettet gg internett. Dette er et stort skritt fremover i arbeidet med å gjøre skjulte skatter fra NRKs folkemusikkarkiv tilgjengelige sier Norsk Folkemusikk- og Danselag-leder Jan Lothe Eriksen. – Vi gjør nå det samme med folkemusikken som MP3 har gjort med popmusikken – vi griseformaterer den! «Alltid Folkemusikk» kommer til å være en inspirasjon til å spille mer av sjangeren også i NRKs andre kanaler, tror radiosjef Nils Heldal. – Veldig hyggelig, men litt rart, mener felespiller Susanne Lundeng om den programlederløse kanalen.

Av Knut Steen

«Me har store forhåpningar til at dette vil bidra til at den tradisjonelle folkemusikken i Noreg i større grad vert allemannseige. Sjølv om kanalen i starten berre når ut over eit avgrensa område, eller føreset at folk har rask internettilknyting, er dette ein stor dag for folkemusikken i Noreg. For at dette skal bli ein suksess er det viktig at det i god tid på førehand er mogleg å gjera seg kjend med kva som kjem til kva tid. Berre slik kan ein som er på jakt etter særskilt materiale vite når det kjem på lufta», skriver Jan Lothe Eriksen på vegne av Norsk Folkemusikk- og Danselag i forbindelse med at NRK nå har satt kanal nummer ni på lufta – «Alltid Folkemusikk».

— Fortellingene er viktige for å forstå

Susanne Lundeng, som har blitt betegnet som en av landets mest nyvinnede felespillere innen folkemusikken akkurat nå, er også glad for at folkemusikken har fått større sendeflate:

— Det er kjempeflott at NRK lager en slik kanal, de har jo en masse arkivstoff som det er viktig å gjøre tilgjenglig. Så får vi bare håpe at de klarer å velge ut ting som er godt å høre på. Samtidig kan det bli litt rart med en slik radiokanal uten programleder, fordi mye av folkemusikken trenger å bli satt inn den riktige sammenhengen. Folkemusikken er mye basert på historier som har levd lenge i en muntlig tradisjon – så fortellingene rundt et stykke, og musikerens forhold til disse er ofte viktig for å forstå det man hører, sier Lundeng.

Gratulerer med dagen

Ved siden av å ønske NRK til lykke med dagen, avdarer Lothe Eriksen samtidig om at den nye kanalen ikke må bli en sovepute:

Det er fremdeles like viktig å inkludere norsk folkemusikk, både den tradisjonelle og den mer moderne og den populariserte, i den generelle musikkprogrammeringen i radioen – slik det generelt er behov for å øke sjangerbredden i radio i Norge.

Susanne Lundeng er ikke veldig bekymret for at folkemusikken kommer til å bli presset ut av NRKs øvrige sendeflater.

— Gjør de det, tror jeg det vil bli litt av et rabalder. Nå er det ikke så mye folkemusikk på NRK til daglig, jeg hører stort sett på P1 igjennom dagen, og der er det i alle fall ikke noe særlig folkemusikk, sier Lundeng, som håper at NRK Alltid Folkemusikk også kommer til å følge med på det som skjer i sjangeren fra måned til måned:

— NRKs andre radiokanaler dekker jo festivaler og konserter, det hadde vært fint om Alltid Folkemusikk kunne gjøre det samme for folkemusikken, slik at folk kan følge med på hva som skjer innen folkemusikken opså . Men NRK finner sikkert en fin måte å løse dette på, tror Lundeng.

Frykter utvanning

Også Kringkastingsrådets Hallgrim Berg er også svært glad for NRK Radios nye initiativ, som han kaller «eit kulturpolitisk fremskritt»

— Som lisensfinansiert allmennkringkaster er det naturlig at NRK tar ansvar for vår nasjonalarv og folkemusikken. Det er ingen andre radiostasjoner eller -kanaler som ellers vil gjøre det, sa Berg i et intervju med NRK.no 3.desember.

Her advarer Berg også mot å gjøre musikkprofilen i kanalen for bred:

— Det blir laga mye musikk som har folkeklang og som er folke-pling-plong, men som ikke er folkemusikk, mener Berg.

Inspirasjon, ikke sovepute

Radiosjef i NRK, Nils Heldal, er ikke bekymret for at folkemusikken skal vannes ut i den nye kanalen, og oppfordrer skeptikere til å låne Alltid Folkemusikk et øre før de feller sin dom:

— Før vi kom på lufta var det mange som var redde for at dette ikke kom til å bli en skikkelig folkemusikkradio. Jeg regner med at Hallgrim Berg har nettradioen oppe nå, for jeg gleder meg til å høre hans kommentar, sier en selvsikker radiosjef, som samtidig benytter anledningen til å avvise mistankene om utvanning av genren i andre kanaler før undertegnede har fullført spørsmålet.

— Nei, vi kommer ikke til å spille mindre folkemusikk i de andre NRK-kanalene. Alltid Folkemusikk kommer heller til å være en inspirasjon til å spille mer av sjangeren, tror Heldal.

Arbeidet med kanalen går så langt som fire år tilbake i tid, forteller Heldal, som også avslører at Alltid Folkemuisikk er først ute med å bruke NRKs nye formateringsverktøy «Repertoar», som som etter hvert også skal tas i bruk i de andre radiokanalene. Men til forskjell fra «Alltid Folkemusikk», kommer disse kanalene (fortsatt) til å ha programledere.

Heldal sammenlikner den nye programlederløse folkemusikkanalen med noe så annerledes som den listepregede ungdomskanalen MP3:

— Vi gjør nå det samme med folkemusikken som MP3 har gjort med popmusikken – vi griseformaterer den! Når man blander en ny artist med to gamle, vil man få frem en større mening med folkemusikken, og gi både det nye og det gamle ny verdi og sammenheng, sier Heldal.

Så behovet for forklaring og kontekstualisering som Lundeng etterlyser i form av en programleder vil dere løse utelukkende igjennom lur formatering?

— Ja, formateringen løser det problemet veldig godt. Det kommer jo til å være bilde av artist eller platecover på nettradioen, men nå skal også folkemusikken stå knallhardt på egne bein og presenteres uten vaskeseddel, for det tåler den godt. Hvis man vil være negativ, kan man selvfølgelig si at vi bare lager jukebox-radio. Mitt svar på det er: Ja, og det er vi fordømt stolte av! Hvis vi finner ut at det blir nødvendig kan det hende vi trekker inn programledere etter hvert, men folkemusikken trenger ikke å forklares i hjel, sier Heldal, som lover egen Urørt-radio i samme format om ikke så alt for lenge.

— Jada, dette er et veldig godt format å presentere ukjente artister i også, med tiden vil DAB-systemet gjøre det mulig for oss å sette i geng enda flere dedikerte kanaler. Men vi ville la de eldste være først, avslutter en strålende fornøyd radiosjef.

Alltid Folkemusikk er ikke tilgjengelig på FM-båndet. For å lytte til kanalen må man enten ha en DAB-radio, eller lytte på internett.