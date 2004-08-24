Stein Roger Bull: – Gi oss kultur i beste sendetid, Bernander!

– Kringkastingssjefen hjelper oss, som har kulturformidling på dagsorden, til større oppmerksomhet ved sitt debattinnlegg i Aftenposten den 18. august under tittelen «NRK tar kultur på alvor». Men han hjelper ikke på troverdigheten til sin egen bedrift, mener tidligere kanalsjef for NRK2 og nåværende direktør for Nordisk Film & TV i Norge, Stein-Roger Bull. – En kringkastingsledelse med kultursynet i behold og hukommelsen intakt, burde repetere for seg selv hva som ligger i ordet allmennfjernsynet, skriver Bull i dette innlegget, som Aftenposten tidligere har trykket i forkortet form. Ballade bringer her videre innlegget i sin fulle lengde.

Av Stein-Roger Bull

I sommer skrev jeg et brev til Kulturministeren der jeg foreslo at hun nedsatte et hurtigarbeidende utvalg, som kunne utrede mulighetene for en egen TV kanal med en tydelig kulturprofil. Bakgrunnen for brevet er en stadig voksende frustrasjon både hos kulturarbeidere og -formidlere utenfor NRK, og et underernært publikum som ønsker kulturprogrammer på menyen. I brevet konstaterte jeg at NRK 1, med noen ganske få unntak, ikke lenger har kultur i sentral sendetid mellom 1930 og 2300, og at samtlige ledere som uttaler seg på vegne av institusjonen legger vekt på at kanalen skal være størst- og bare det.

De aller fleste, som identifiserer seg som kunstnere og kulturarbeidere, liker også sport og nyheter og hygger seg med gode underholdningsprogrammer, og i den konkurransesituasjon NRK befinner seg i, er det heller ikke vanskelig å forstå prioriteringene når det gjelder landets største TV kanal. Men det er totalt uforståelig at ikke NRK kan motprogrammere med kulturstoff i landets absolutte minste og i dag klart mest ubetydelige TV kanal, NRK 2 – og jeg gjentar, i sentral sendetid der også seere med interesse for kultur helst vil se fjernsyn.

Som for ett år siden, da denne debatten gikk i Dagbladet, blar Kringkastingssjefen opp NRKs totale senderegnskap og blafrer med tall fra kulturprogrammer, som går på ettermiddager og etter kl 2300. Flott det, men totalt uinteressant i forhold til det som denne gang er tema: Motprogrammering i sentral sendetid. I en debatt i Dagsnytt 18 karakteriserte Bernander kulturformidlere og seere som ønsket kultur på TV, som en liten sekt for spesielt interesserte. Det passer forbausende godt med hvordan kultur blir behandlet i TV kanalen.

NRKs ledelse, ved Kringkastingssjef John G Bernander og Fjernsynsdirektør Annika Biørnstad, er nå opptatt av å ta meg og glemmer å se etter ballen som forlengst er satt i spill. Det fører ofte til baklengsmål og det fortjener ikke det NRK jeg er glad i.

NRK er på mange måter et barometer på kultur-Norge. Vårt land har aldri vært rikere – på penger, og fattigere – på kultur. Dessverre er det en lei sammenheng her og du skal ikke reise langt før påstanden blir bekreftet. Nasjoner som er langt fattigere enn Norge prioriterer kultur på en helt annen måte enn vi gjør i vårt land. Det nyrike Norge styres av en grådighetskultur, som ikke åpner for annet enn massekonsum av det lett fordøyelige og minst utfordrende – og NRK 1 følger opp og tildels etteraper sin største konkurrent, reklamekanalen TV 2, som selvfølgelig må gi sine seere det de vil ha.

Men det er noen flere der ute og hvis NRKs ledelse lurer på hvor de er og hvem de er, kan de begynne med å reise landet rundt en sommer. Bak hver busk er det et kulturtilbud. Hundrevis av frivillige og noen lidenskapelige arrangører kaster seg ut i det åpne landskap og publikum kommer, men det gjør ikke NRK TV. Jo, til Quartfestivalen i Kristiansand, hvert år. Men er det bare det som foregår der som representerer kulturaktiviteten landet over?

Regnskapets time er kommet og nå leser vi hver dag om festivaler som går dundrende underskudd. Her er finner vi arrangører som har prøvd alt. Søkt alle tilgjengelige fond, henvendt seg til tenkelige og utenkelige samarbeidspartnere, men med et begrenset resultat. Selvfølgelig kan det blant arrangørene forekomme overmot, dårlig styring og naive forestillinger om publikumspotensialet, men langt de fleste er erfarne kulturbærere, som er drevet av en vilje og kjærlighet til prosjektet sitt ,- og de er villig til å ta sjansen selv om gård og grunn står i fare. De henvender seg til NRK i håp om oppmerksomhet, men møter en lukket dør, og blir henvist til en E-mail adresse. NRK vil ikke engang se dem!

En kringkastingsledelse med kultursynet i behold og hukommelsen inntakt, burde repetere for seg selv hva som ligger i ordet allmennfjernsynet. Ja, for en definisjon må iallfall ha vært overlevert fra de som hadde jobben tidligere. Selvfølgelig hører interaktive formater som «Svisj» med i et tidsriktig programtilbud, men det er drøyt av Kringkastingsjefen å påsto at det har noe å gjøre i den debatten vi nå fører. For det første er det programmer som sendes på de mest ugunstige TV tider i døgnet, for det andre har det intet med kultur å gjøre, og for det tredje kunne da «Svisj» fortsette i timevis selv om kulturprogrammer ble sendt på sentral sendetid.

John G. Bernander hevder han ikke har noen TV kanal å avse og vil fram til teknologiskiftet fra analog til digital distribusjon, benytte NRK 2 som et eksperiment og en avlastningskanal. Med andre ord mer «Svisj» og repriser i minst 5 år til. Datoen for digital distribusjon ble i vinter utsatt til 2009 – og det blir ikke den siste forsinkelsen.

Kringkastingssjefen gjør et stort nummer av at programmer som ble sendt under rubrikken «Hovedscenen» er flyttet til NRK 1 og nå sees av flere enn på NRK 2. Skal vi ha en real debatt om kulturformidling i NRK, så må vi iallfall ikke være lettvinte med fakta. «Hovedscenen» ble etablert samtidig som NRK 2 startet og ble raskt populært som et alternativ til lørdagsunderholdningen. I snitt hadde serien 60 000 seere. Av grunner som vi bare kan gjette oss til, ble serien flyttet til fredager, som alternativ til den såkalte «gullrekka». Da mistet serien ikke overraskende 40 000 seere – og så var det selvfølgelig slutt. «Bokbadet», også det opprinnelig et NRK 2 format, går inn i sin siste sesong. «Safari», «Store Studio» og «Lydverket» er alle utmerkede programserier, men er det virkelig det som er igjen av kulturen i NRK TV?

Nei, såmenn. NRK 1 slår på stortromma og annonserer et nytt kulturtilbud i fjernsynet med premiere i september. «Kulturnytt» etter modell av det vi kjenner fra P2. 10 minutter mer kultur pr uke fordelt på to programmer. Sendetid? Etter Kveldsnytt kl 2315.

Innlegget sto opprinnelig på trykk i Aftenposten lørdag 21. august, men da i avkortet form. Det er her bragt videre i sin helhet med velvilig tillatelse av forfatteren.