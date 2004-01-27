NRK P2: – Kritiske kommentarer tas aldri på alvor

Komponist Kjell Mørk Karlsen følger her opp debatten om NRK og musikken fra et kunstmusikk-perspektiv. Han mener at kanalsjef i NRK P2, Kari Storsletten, «i kjent NRK-stil» avfeier debatten om kanalens manglende satsing på seriøs musikk. P2 burde heller se det som positivt at kultur-Norge faktisk er opptatt av P2s innhold, og dermed viser tilhørighet og engasjement for kanalen, mener Mørk Karlsen. Han frykter ellers at P2s nye «mangfold» snarere en svekkelse av kunstmusikk-dekningen.

Av Kjell Mørk Karlsen, komponist

Kanalsjefen i P2, Kari Storsletten, avfeier i kjent NRK- stil debatten om kanalens manglende satsing på seriøs musikk. «Kritikken kan ikke tas på alvor», hevder hun.

Kanalsjefen burde se det som positivt at kultur-Norge faktisk er opptatt av P2’s innhold, at man ikke stiller seg likegyldig til dens eksistens, men viser tilhørighet og dermed engasjement for denne kanalen.

Som vanlig vises det til statistikker og prosenter. Jeg betviler ikke at den klassisk-musiske sendetid er på 40 prosent, men dette forteller ingen ting om tilgjengeligheten for radiolytterne, for eksempel på dagtid, som er den viktigste sendetiden for mange.

Kanalsjefen hevder at min kulturprotest er basert på private meninger og ikke på fakta.

Det burde være fakta nok å påpeke at kulturkanalen etter sine omlegginger stort sett mangler den tidligere avspeilingen av vårt lands mangfoldige seriøse musikkliv, mens etnopop, rock og «låter»er det derimot dagstøtt stor tilgjengelighet på gjennom mange ulike programmer.

Det er heller ikke noe argument å henvise klassiske musikklyttere til «Alltid klassisk-kanalen» så lenge denne kanalen ikke er riksdekkende, men kun et tettstedtilbud.

Kari Storsletten fremhever mangfoldet i Kulturkanalens nye satsinger. Et mangfold vil altså si at tidligere vesentlige sendinger av norsk musikkutøvelse er fjernet til fordel for nye og mer populære «fronter». Det er ikke noe argument at enkelte av de programmene som etterlyses er kuttet ut for flere år siden, så lenge det ikke har kommet noe alternativ til disse.

Hvis det såkalte mangfoldet skal være komplett bør man snarest også få inn faste sendinger med «korfront», «orgelfront», «kirkemusikkfront», «komponistfront» osv.

Det er storartet å høre at orkesterkonsertene skal tilbake til kulturkanalen – så går det altså an å snu. Det at Kringkastingsorkesteret har fått en hel times sendetid lørdag kveld er jo hyggelig, men ikke særlig imponerende – det skulle jo bare mangle.

Med kulturengasjert hilsen

Kjell Mørk Karlsen