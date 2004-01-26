– Prosentregning er ikke NRKs sterke side

26.01.2004
Jan Paulsen

– Per Ole Hagens hjerte banker nok for norsk musikk både i fonogram- og konsertsammenheng, men prosentregning er ikke hans sterkeste side, sier Jan Paulsen i FONO i denne sluttreplikken. Bakgrunnen for striden mellom NRK og FONO er hvilken andel den norske musikken skal ha på norsk radio – og om NRK i denne sammenheng har (og tar) et spesielt ansvar, slik en rekke tunge organisasjoner i norsk musikliv har hevdet at de bør.

Kjære Per Ole,

Du er sikkert en god lærer – og jeg vet også at ditt hjerte banker for norsk musikk både i fonogram- og konsertsammenheng – men prosentregning er nok ikke din sterkeste side.

Gramos tall sier:

  • P1 spiller 35% norske FONOGRAM. Dette betyr at P1 spiller 65% utenlandske FONOGRAM.
  • P2 spiller 19% norske FONOGRAM. Dette betyr at P2 spiller 81% utenlandske FONOGRAM.
  • P3 spiller 28% norske FONOGRAM. Dette betyr at P3 spiller 72% utenlandske FONOGRAM.

    Du kan ikke blande inn konsertopptak, sportsendinger, nyheter eller noe som helst annet i denne statistikken!

    Jeg skal gi deg rett i at noen ganske få norske utøvere er representert på utenlandske fonogram, men dette retter neppe opp svært mye.

    Kanskje Bylarm burde sette opp et kurs i prosentregning?

    Uansett, jeg deltar ikke på Bylarm i år.

    Takk for en saklig og god debatt!

    Jan Paulsen

