– Prosentregning er ikke NRKs sterke side
– Per Ole Hagens hjerte banker nok for norsk musikk både i fonogram- og konsertsammenheng, men prosentregning er ikke hans sterkeste side, sier Jan Paulsen i FONO i denne sluttreplikken. Bakgrunnen for striden mellom NRK og FONO er hvilken andel den norske musikken skal ha på norsk radio – og om NRK i denne sammenheng har (og tar) et spesielt ansvar, slik en rekke tunge organisasjoner i norsk musikliv har hevdet at de bør.
Kjære Per Ole,
Du er sikkert en god lærer – og jeg vet også at ditt hjerte banker for norsk musikk både i fonogram- og konsertsammenheng – men prosentregning er nok ikke din sterkeste side.
Gramos tall sier:
Du kan ikke blande inn konsertopptak, sportsendinger, nyheter eller noe som helst annet i denne statistikken!
Jeg skal gi deg rett i at noen ganske få norske utøvere er representert på utenlandske fonogram, men dette retter neppe opp svært mye.
Kanskje Bylarm burde sette opp et kurs i prosentregning?
Uansett, jeg deltar ikke på Bylarm i år.
Takk for en saklig og god debatt!
Jan Paulsen