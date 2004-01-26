– Prosentregning er ikke NRKs sterke side

– Per Ole Hagens hjerte banker nok for norsk musikk både i fonogram- og konsertsammenheng, men prosentregning er ikke hans sterkeste side, sier Jan Paulsen i FONO i denne sluttreplikken. Bakgrunnen for striden mellom NRK og FONO er hvilken andel den norske musikken skal ha på norsk radio – og om NRK i denne sammenheng har (og tar) et spesielt ansvar, slik en rekke tunge organisasjoner i norsk musikliv har hevdet at de bør.

Kjære Per Ole,

Du er sikkert en god lærer – og jeg vet også at ditt hjerte banker for norsk musikk både i fonogram- og konsertsammenheng – men prosentregning er nok ikke din sterkeste side.

Gramos tall sier:

P1 spiller 35% norske FONOGRAM. Dette betyr at P1 spiller 65% utenlandske FONOGRAM.

P2 spiller 19% norske FONOGRAM. Dette betyr at P2 spiller 81% utenlandske FONOGRAM.