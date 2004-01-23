Per Ole Hagen: – Slutt med tullpratet, Jan!

Av Per Ole Hagen, musikksjef, NRK P1

Nå må Jan Paulsen forholde seg til fakta og slutte å snakke tull. I hans siste innlegg i debattten om norsk musikk i radio, avsporer han helt og har tydeligvis ikke lært noe av undervisningen han har fått så langt. Det er også interessant for Ballades lesere å få vite om Jan Paulsens faktisk snakker på vegne av FONO eller bare seg selv.

«Jeg velger likevel å holde meg til de tall som NRK rapporterer til GRAMO og TONO. …. men ingen kan forholde seg til tall som Per Ole Hagen sier er riktige når NRKs egne rapporter viser noe helt annet.»

Sov du i den forrige timen, Jan? Hvis du gjorde det, tar jeg det en gang til, og litt grundigere denne gangen: Ja, vi rapporterer all musikkbruk til de to nevnte organisasjoner, platespilling og levende musikk. GRAMO siler så vekk alt av levende musikk – norske og ikke norske – dessuten alle fonogrammer med norske artister utgittt i utlandet (a-ha, M2M, Røyksopp). Når de har gjort dette, regner de så ut det de mener et norskandelen. Altså andelen av de platene vi spiller som er utgitt på et norsk plateselskap eller på et internasjonalt plateselskaps norskavdeling.

Vi i NRK har en enkel definisjon på hva som er norsk musikk, og denne forstår de aller fleste vi forteller den til: Norsk musikk spilt av norske utøvere, uavhengig av om dette er på hjemmekassett, CD, LP, DAT, osv. Det er denne definisjonen som er utgangspunkt for våre tall, og det er faktisk det vi også rapporterer til GRAMO og TONO.

«Man kan ikke utjevne denne skjevfordelingen ved å vise til sendinger av konsertopptak.»

Det kan godt hende FONO og IFPIs norskavdeling er fornøyd med dette utsagnet fra Paulsen, men jeg kan aldri tenke meg at NOPA, GRAMART, Norsk Musikkråd, Norsk Folkemusikk- og Danselag, MFO, Norsk Jazzforum, Norsk Komponistforening, Rådet for folkemusikk og folkedans og Landslaget for Spelemenn kan være fornøyd med en så snever definisjon og avvising av levende musikk. NRKs arkiver er stappfulle av uerstattelige opptak innen alle tenkelige sjangre, og vi vil faktisk fortsette med dette selv om NRKs økonomi er mer presset i dag enn på 60-tallet.

«Dette er ren mafiavirksomhet!»

Jan Paulsens andre anliggende er ganske alvorlig når vi blir beskyldt for sånne metoder. Jeg har i alle årene som musikksjef hatt ett prinsipp som har vært mer hellig enn alle andre: Norske artister som vi tar opp skal alltid ha betalt. Så kan vi alltids krangle om hvor mye dette skal være, men prinsippet er ufravikelig. Vi legger også dette inn i avtalene med festivalene, og presiserer det i alle tenkelige sammenhenger.

Jeg tror ikke vi kan fortstte å møtes mer på denne måten, Jan, så jeg foreslår at vi gjør opp som voksne folk på by:Larm om tre uker. Da vil også andre lettere kunne komme til med sine synspunkter. Dessuten kan jeg kanskje også låne en tavle og kritt så jeg kan tegne og forklare GRAMO-saken for deg, hvis du fortsatt ikke gir deg. Kanskje du da skjønner det?

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Og forresten, Østlandssendingen ligger mellom 35 og 40% norskandel, ikke 10% som du påstår.