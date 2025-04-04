Ballade video: Vegger av tekst

Vi topper laget med Rebekka Garden, Djerv, Röyksopp med Fever Ray, Rule Of Two, Per Gisle Galåen og De Press. Samt en fire låters minikonsert fra øvingslokalet med Harald Lassen og bandet hans.

Mye fint i denne utgaven, synes vi. Vi setter kanskje litt ekstra kryss i taket for Rebekka Garden, som slår sammen dans, musikk og video på en måte som mange bør merke seg. Med en låt som både handler om frustrasjon og forsoning.

Vi har presentert flere videoer med henne tidligere. Blant annet til sangen «Kontæiner», som vi også inkluderte på vår liste over de beste videoene i 2022. Det er ellers hyggelig å kunne by på ferske videoer med sentrale navn både fra 80- og 90-tallet, samt en minikonsert med aktuell jazz.

Kort sagt: God fornøyelse!

REBEKKA GARDEN: Vegger av tekst

Rebekka Garden, som egentlig heter Rebekka Andresen, har bakgrunn som både danser og musiker. Nå slipper hun en oppsiktsvekkende musikkvideo til låten «Vegger av tekst», som hun omtaler som «en visuell skildring av frustrasjon, aggresjon og skam».

– Dette er følelser som kan samle seg i hjertene våre gjennom livets mørkere perioder. Videoen dykker inn i hvordan vi forsøker å skjule det vi oppfatter som uakseptable følelser, og hvordan vi til slutt kan finne en måte å gi slipp på dem.

Med «Vegger av tekst» fortsetter Rebekka Garden sin ambisjon om å belyse musikkvideoformatet, som en del av prosjektet rundt albumet Gaia, utgitt 15. september 2024. Dette er den første musikkvideoen i prosjektet. Hun planlegger å lage videoer til fem av de ni låtene på albumet.

Rebekka Garden er utdannet danser ved Kunsthøgskolen i Oslo. og har også en musikkutdannelse fra Høgskolen i Kristiania. Som låtskriver og produsent skaper hun all musikk selv, samtidig som hun jobber med sterke visuelle konsepter.

Regien på musikkvideoen er ved Mari Ørstavik, som er utdannet ved The American Academy of Dramatic Arts i Los Angeles. Etter returen til Norge har hun regissert flere kortfilmer og musikkvideoer, samt hatt episoderegi på en rekke episoder av NRK-serien VGS.

DJERV: Reignbreaker

Djerv er tilbake – og denne gangen med det presseskrivet kaller «et visuelt opprør». Etter å ha sluppet låten «Reignbreaker» 14. mars, laget til det nye actionspillet med samme navn, følger de nå opp med en helanimert musikkvideo som skal ta det hele til et nytt nivå.

På bare to uker har «Reignbreaker» samlet over 150 000 avspillinger på Spotify og YouTube. Den er også listet på britiske Kerrang! Radio – en av Europas største rockeplattformer.

Nå er den offisielle musikkvideoen klar – beskrevet som en intens, mørk og fargerik visuell reise som bygger videre på den gotiske spillverdenen der alt handler om å bryte med makten.

– Det var skikkelig gøy å jobbe med vennene våre igjen på denne videoen. Vi ville lage noe som virkelig fanger essensen av «Reignbreaker» og reisen den beskriver, men samtidig tilføre litt humor i det hele, sier vokalist Agnete Kjølsrud.

– Det var en kreativ og morsom prosess fra start til slutt – nå håper vi folk koser seg med å se den like mye som vi koste oss med å lage den, sier vokalist Agnete Kjølsrud.

Musikkvideoen er regissert av Jørn Veberg og Dag Stian Mykjåland.

– Når man har en måned der man ikke vet hva man skal bruke kveldene sine på, hva gjør man da? Jo, man venter på en telefon fra Djerv om de trenger en helanimert musikkvideo, sier Veberg med glimt i øyet.



RÖYKSOPP: What Else Is There? (ft. Fever Ray)

Etter den litt overraskende utgivelsen i desember 2024, Nebulous Nights (An Ambient Excursion into Profound Mysteries), annonserte Svein Berge og Torbjørn Brundtland nok et nytt album i 2025. Det har fått tittelen True Electric, og kommer ut digitalt 11. april.

Første låt ut var nettopp «What Else Is There? (ft. Fever Ray)» – som omtales som en pulserende og intens ny versjon av det klassiske Röyksopp-sporet fra deres album fra 2005, The Understanding.

Låten ble lansert med en video regissert av duoens trofaste samarbeidspartner Stian Andersen, spilt inn under bandets True Electric-show i Aten i 2023.

True Electric består av 19 studioversjoner av musikken fra denne turnéen, inkludert det tidligere uutgitte sporet «The R». Samt nye versjoner av originaler og remikser hentet fra katalogen. Det omfatter blant annet samarbeidet med svenske Robyn i «Do It Again» og «Running To The Sea» med Susanne Sundfør.

– True Electric består av innspillinger og nyutgaver, som er ment å fange essensen av live-showene våre med samme navn, sier Röyksopp.

– Ideen var å legge vekt på klubb-aspektene ved musikken vår, i tillegg til å vende tilbake til røttene våre innen elektronisk musikk.

En trippel vinylutgave av albumet følger 9. mai. Samtidig gis den ut som en dobbel CD.



RULE OF TWO: Speechless

Say something nice / Say something else than lies / Say something that rather will suffice …

Rule Of Two, «norgesmestrene i produktivitet og kvantitet» – deres egne ord! – har nok en video på hjertet. Det lar vi Ronny Flissundet fortelle litt mer om.

– Vår nyeste musikkvideo er den andre i serien av singler som til slutt vil kulminere i vårt debutalbum som gis ut til høsten.

– «Speechless» er en pumpende og upbeat elektronika-låt, med klare indie-referanser mot 80- og 90- tallet, men likevel med et nytt og fresht lydbilde.

– Låta er svevende og drømmende – med catchy melodier og store harmonier. Musikkvideoen, som igjen er produsert av Kristian Liljan, formidler godt denne stemningen, mener Flissundet.

– Selve tematikken i låta går på mellommenneskelig kommunikasjon, eller snarere mangelen på den. Den handler om hvordan vi noen ganger sier ting kun for å please, eller bare for å lage lyd – som oftest uten særlig substans.

Videoen viser også flere glimt av det utvidede livebandet Rule Of Two, som kommer til å gjøre sin live-debut på norske scener i september.



CRAZY RIVER: Connections To A Cow

– Det begynner å bli noen år siden forrige Crazy River-album. Sounds Like A Melon To Me kom ut i 2005, så her er det bare å finne fram blyanten for å sette det berømte krysset i taket.

Det sier Per Gisle Galåen selv. Nå slipper han Crazy River & Piano!, som ifølge hovedpersonen består av «ni pianobaserte låter i en slags skakk popform; melankolsk, lekent og litt mørkt».

– Låtene på albumet ble spilt inn allerede i 2010 i musikerkollektivet Brugata, men har ligget til modning frem til nå. André Borgen har mikset og produsert, og bidrar også på plata.

Per Gisle Galåen har lang fartstid i norsk undergrunnsmusikk, og spiller i band som Origami Arktika, Ranheim, Slowburn og DEL. Han har samarbeidet og spilt med internasjonale navn som Makoto Kawabata, Greg Malcolm, Anla Courtis og Keiji Haino, samt hjemlige størrelser som Lasse Marhaug og Maja Ratkje.

Med prosjektet Crazy River viser han en ny side av sitt musikalske univers, der pianoet står i sentrum for begivenhetene. Albumet slippes som LP på Apartment Records i begrenset opplag med silketrykket cover, og er ellers tilgjengelig på alle strømmetjenester fra 4. april.

Det er også laget videoer til de fleste låtene. Denne gangen har vi plukket ut sporet «Connections To A Cow», der Emilie C. Korsvold medvirker på trombone. Det kan fort hende at vi viser flere av videoene, som ellers kan dypdykkes i på denne spillelisten.

Slippkonsert for LP-en finner sted på Kafé Hærverk i Oslo, lørdag 12. april.

DE PRESS: Zbójnik

Polskfødte Andrej Nebb feiret sin 70-årsdag med en konsert på Rockefeller i fjor sommer. Nå er hovedmannen fra De Press og Holy Toy tilbake med ny musikk.

– Jeg henter inspirasjon fra vår historie på 1900-tallet i Tatra-fjellene.

Tatra-fjellene ligger på polsk og slovakisk omåde like ved byen Zakopane.

– I de fjellene kjempet rebeller, ledet av Janosik, som tok fra de rike og ga til de fattige. Han ble tatt til slutt og ble henrettet. Henrettelsen var veldig smertefull med en krok som ble stukket under en ribbe og heiset opp på en trestokk.

– Polen som land har hatt en tragisk sjebne – erobret fra vest og øst, og uten å eksistere på noe kart. Under andre verdenskrig tok Tyskland og brant ned og ødela hele Polen, og stjal masse polsk kunst og andre verdier som fortsatt ikke har kommet tilbake. Jeg skriver om dét i en låt som heter «Reperacje».

– I en annen låt som heter «Narvik» skriver jeg om de allierte som kjempet mot nazi-Tyskland i Norge. Jeg tar også gjerne opp samfunnsproblemer fra i dag, låtene «Lover lover» og «Det blir lov» har innhold om det.

Nebb sier at mennesket som individ har vansker med å tilpasse seg til systemene som autoritære makter bruker.

– Men det er også morsomme låter på plata som «Bede Cie» eller «Nie pude nie bedym», som beskriver forhold mellom mann og kvinne.



HARALD LASSEN: Live from the rehearsal room

Her blir vi med Harald Lassen og venner i øvingslokalet. Lassen selv spiller sax, synth og piano. Han har selskap av Solveig Wang (synther, klarinett), Tore Flatjord (trommer, saxofon), Stian Andersen (bass, gitar) og Sander Eriksen Nordahl (gitar).

– Her prøver vi ut et par nye sanger og to gamle klassikere. Samt en saxofon som ramler fra hverandre, sier Lassen.

De nye låtene vil ganske sikkert ende opp på artistens neste plate, som er ventet til høsten. Den blir oppfølgeren til Opplevelser fra N, som kom ut på Jazzland i august i fjor. Der hadde han med seg Veslemøy Narvesen på trommer og Bárður Reinert Poulsen på bass.

Om det albumet, der N nok står for naturen, fortalte musikeren og komponisten:

– Jeg har lett etter riktig inngang til å kombinere min musikk med de dype følelser og forbindelser jeg har hatt til N siden jeg var et lite barn. Å improvisere har mange likhetstrekk med prosessene i N. Alt lever. Alt henger sammen. Alt angår meg. Alt er meg.

Låtrekkefølgen på denne mini-konserten er «Trist arpeggio», «Good luck, W», «Venner i N» og «Jeg elsker deg». Det er John Salthammer og Håkon Veine Wiig som har festet det hele til film, mens Håkon Brunborg står for opptak og miks.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 265 av Ballade video.

