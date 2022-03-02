Ny i NRK-jobben: Paal Ritter Schjerven

Vil lage korte, filmatiserte intimkonserter i NRKs nye TV-serie med konserter.

Paal Ritter Schjerven tar permisjon fra Popsenteret (det ligger i Schouskvartalet i Oslo) for å sette i gang i NRK i disse dager. Det skjer ting med NRKs musikkdekning, og ikke minst med bemanninga til å løse den, om dagen. To nye musikkpodkaster har nylig sett dagens lys, de har omorganisert musikken i NRK Kultur , og dessuten har Popsenterets ildsjel og kunstneriske leder gjennom 16 år nettopp annonsert at han får ansvaret for å produsere konsertprogramserien NRK-scenen.tar permisjon fra Popsenteret (det ligger i Schouskvartalet i Oslo) for å sette i gang i NRK i disse dager. Ballade.no sier gratulerer og blar opp den semifaste spalten NY I JOBBEN med noen spørsmål om hva han skal gjøre der. Schjerven lover blant annet å se etter gode rammer for musikken i seg selv. – Gratulerer med ny jobb, Paal! Hva tar du med deg inn i NRK (igjen)? Hvor lenge har du vært utenfor, forresten?

– Det er ganske lenge siden jeg jobbet fast i NRK, men jeg har flere ganger oppigjennom produsert NRK-sendinger med levende musikk som sentralt element. Det har blant annet vært noen år med Alarmprisen og etter hvert flere DUGNAD-er. Jeg tror nok at jeg gjennom å jobbe med mange fantastiske artister i musikkprosjekter for publikum i alle aldre, på Popsenteret, har sett at musikk er et ekstremt viktig lydspor i alles liv. Dette skal jeg ta med meg inn i NRK-scenen, der musikken skal få gode rammer for å kunne treffe oss på en god måte, med utgangspunkt i artistenes mål med sin formidling av sin musikk.

– Mange er opptatt av at musikkdekninga til NRK skal være både breiere og synligere, hva tror du NRK-scenen kan bidra med eller bli til i så måte?

– Jeg har første dag på jobben denne uka, så vi får komme tilbake til hva NRK-scenen kan bidra med på kort, og kanskje vel så viktig, på lang sikt. NRK er heldigvis det mediehuset med det bredeste spekteret av musikk i landet, og med en enorm kompetanse på de fleste sjangere. Det at det nå satses på denne måten, på en flate der alt fra de nyeste skuddene og de største stjernene får fremføre sin musikk, betyr at det er et sterkt ønske fra NRK om at den fantastiske norske musikken blir synliggjort, bokstavelig talt.

– Hvilke sjangre, geografi, etc kommer til å synes mest i det dere produserer?

– Det er nettopp stor bredde som skal prege prosjektet, og vi ser for oss å kunne formidle musikk i forskjellige miljøer som korte, filmatiserte intimkonserter – nettopp med tanke på å la musikken og formidlingen være førende for produksjonen. Det at mange forskjellige artister skal formidle musikk, gjør selvsagt at det blir viktig å skape rammer som gjør at det vil oppleves som tydelig og godt for publikum, og at det kan produseres jevnlig gjennom hele året. Det er også grunnen til at dette må bygges opp sammen med mange gode fagmiljøer for at dette skal være representativt og spennende idet det kommer på lufta – men at det også står seg over tid.

– Hva gleder du deg mest til og hva ser du som viktigst å få til i NRK-scenen?

– Mitt ønske er alltid å kunne være med på å skape arenaer som gir musikken de rammene den fortjener. Det er verdens mest eksponerte kulturform, og den har levd gjennom og vært en del av mange endringer i verdenshistorien. Men det at den i moderne tid ble mer visuell gjennom TV-ruta, gjorde ikke nødvendigvis at det styrket opplevelsen av all type musikk. Vi skal derfor ikke presse musikken inn i for stramme rammer, men skape rom for musikken «i seg selv». Med fokus på høy kvalitet og nærhet både i lyd og bilde, tror jeg vi kan få til noe unikt. Dette arbeidet jeg gleder meg virkelig til – rett og slett det å kunne la musikken og utøverne få gi seerne adrenalin, magi, budskap, mysterier, humor, glede og feststemning. Tett på.

Så legger den ny-hyrede regissøren og innholdsprodusenten til:

– Men jeg gleder meg kanskje aller mest til å jobbe med den dedikerte produksjonsstaben som er i gang allerede, det sterke musikkmiljøet i NRK – og at vi sammen med et yrende musikkliv skal få til noe positivt i en tid vi alle har behov for flere gode musikalske leirbål å samles rundt. Uavhengig av bakgrunn, musikksmak og alder!