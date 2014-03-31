Bransjen

Norsk vinner i internasjonal filmkonkurranse

Publisert
31.03.2014
Skrevet av
- Red.

Eirik Røland er en av tre vinnere av Hans Zimmers filmkonkurranse.

Før helgen ble det kjent at drammenseren Eriik Røland er en av tre vinnere av en filmmusikkonkurranse i regi av filmmusikkomponisten Hans Zimmer og selskapet Bleeding Fingers.

Eirik Hulbak Røland (25) er født og oppvokst i Drammen, men har vært bosatt i Stockholm de siste 6 årene. Der har han fullført Mastergrad i Musikalsk design på Kungliga Musikhøgskolan og han arbeider nå som freelancer.

Premien er et opphold i Zimmers studio i Los Angeles, med tanke på fremtidig samarbeid.

Hans Zimmer er komponist og musikkprodusent og står bak musikk til mer enn 100 filmer., lydsporene hans finner du blant annet i Løvenes konge, Gladiatoren, The Dark Knight, Den siste samurai, Pirates of the Carribean og Rain Man.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

