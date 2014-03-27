Norsk Musikkfond oppløst

Midlene går videre til Komponistenes Vederlagsfond, priser og andre tiltak.

Norsk Musikkfond ble opprettet i 1993 av Norsk Musikkforleggerforening, NOPA, Norsk Komponistforening og nyMusikks komponistgruppe. Utøvende kunstnere kunne søke om stipend fra fondet, som skulle støtte konserter eller markedsføringstiltak til beste for norsk samtidsmusikk i alle genre.

Fondet ble for dyrt å drive, og oppretterne ser det som en bedre løsning å formidle midlene på andre måter. Opphavsorganisasjonenes andel vil fordeles gjennom Komponistenes Vederlagsfond mens Norsk Musikkforleggerforenings andel vil komme rettighetshavere til gode gjennom priser og generelle tiltak.

Norsk Musikkfonds avvikling påvirker ikke driften av de andre fondene som administreres av Musikkfondene: Det norske komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond og Tekstforfatterfondet.

