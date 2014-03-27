Bransjen

Norsk Musikkfond oppløst

Publisert
27.03.2014
Skrevet av
- Red.

Midlene går videre til Komponistenes Vederlagsfond, priser og andre tiltak.

Norsk Musikkfond ble opprettet i 1993 av Norsk Musikkforleggerforening, NOPA, Norsk Komponistforening og nyMusikks komponistgruppe. Utøvende kunstnere kunne søke om stipend fra fondet, som skulle støtte konserter eller markedsføringstiltak til beste for norsk samtidsmusikk i alle genre.

Fondet ble for dyrt å drive, og oppretterne ser det som en bedre løsning å formidle midlene på andre måter. Opphavsorganisasjonenes andel vil fordeles gjennom Komponistenes Vederlagsfond mens Norsk Musikkforleggerforenings andel vil komme rettighetshavere til gode gjennom priser og generelle tiltak.

Norsk Musikkfonds avvikling påvirker ikke driften av de andre fondene som administreres av Musikkfondene: Det norske komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond og Tekstforfatterfondet.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

