Sløtface

To originalmedlemmer i Sløtface gir seg

13.06.2022
Siri Narverud Moen

Halvparten av det populære, politiske pønkbandet legger opp, mens vokalisten snart er klar med ny musikk under navnet Sløtface.

To Sløtface-medlemmer legger opp, mens vokalist Haley vil fortsette med bandet under samme navn. Det skriver de tre originale Sløtface-medlemmene i en melding på nettet i dag.
– Sløtface har vært en stor del av livet vårt siden vi var tenåringer. Noen ganger hele livet vårt (…) Vi er så takknemlige for alle vennene vi har fått, moshpiter vi har danet igjennom og strenger vi har brutt. Vi fortsetter som nære venner utenfor Sløtface og ingenting gjør oss gladere enn at Sløtface lever videre med Haley ved roret, med ny musikk som kommer veldig snart.
Slik lyder deler av beskjeden bandet la ut i dag, mandag. Lasse Lokøy og Tor-Arne Vikingstad starta bandet sammen med Haley Shea i 2012 – i dag er også Honningbarna-trommeslager Nils Jørgen Nilsen med.

Og a propos bandnavnet: Sløtface gikk under navnet Slutface de første årene, men endret navn i april 2016 etter å ha blitt blokkert av Facebook.

Slik skriver de det, i helhet:
Hello Sløtface-friends. We have some news to share. After ten years together as a band it’s time for a change. Lasse and Tor will be trying something different with their lives, while Sløtface will continue on, led by Haley, with a collective of amazing musicians who will keep the project going.

Sløtface has been a huge part of our lives since we were teenagers. Sometimes it’s been our whole life. We’ve traveled all over the world, we’ve learned a lot about ourselves and we’ve had the chance to be a part of something bigger than ourselves. We are eternally grateful for the time we’ve had together as Sløtface.
Nietzsche said YOLO. Drake said YOLO. Now it’s our turn to say YOLO. Lasse and Tor-Arne will be moving to their respective west coats – LA and Stavanger. Tor-Arne will be pursuing journalism and Lasse will continue with new musical adventures.
We’re so grateful for all the friends we’ve made, mosh pits we’ve danced through and strings we’ve broken. We remain close friends outside of Sløtface and nothing makes us happier than Sløtface living on with Haley at the helm, with new music coming very soon.
Thanks all ❤
Lasse, Tor-Arne and Haley
Sløtface

