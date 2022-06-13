To originalmedlemmer i Sløtface gir seg

Halvparten av det populære, politiske pønkbandet legger opp, mens vokalisten snart er klar med ny musikk under navnet Sløtface.

To Sløtface-medlemmer legger opp, mens vokalist Haley vil fortsette med bandet under samme navn. Det skriver de tre originale Sløtface-medlemmene i en melding på nettet i dag.

– Sløtface har vært en stor del av livet vårt siden vi var tenåringer. Noen ganger hele livet vårt (…) Vi er så takknemlige for alle vennene vi har fått, moshpiter vi har danet igjennom og strenger vi har brutt. Vi fortsetter som nære venner utenfor Sløtface og ingenting gjør oss gladere enn at Sløtface lever videre med Haley ved roret, med ny musikk som kommer veldig snart.

Slik lyder deler av beskjeden bandet la ut i dag, mandag. Lasse Lokøy og Tor-Arne Vikingstad starta bandet sammen med Haley Shea i 2012 – i dag er også Honningbarna-trommeslager Nils Jørgen Nilsen med.