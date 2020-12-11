Fra t-skjorter til te – støtt en musiker til jul i år!

Tees, totes og te – for ikke å snakke om platene. Det er mye vi kan gjøre for å støtte landets musikere, for eksempel kjøpe musikken og merch’en de produserer i julegave. Ballade har snakket med en raus håndfull musikere om 2020, om det gylne håp-året 2021 og om hvordan vi kan støtte opp.

2020, dere. Lockdown, karantene, smitte og død, streamingkonserter, støtteordninger, koronaskjegg, Zoom-møter, grottefest og konkurser, ny discoskive fra Kylie og Four Seasons Total Landscaping. Vi kommer aldri til å glemme 2020. Norske musikere har kollektivt gått gjennom sitt tøffeste år. Hvordan kan vi hjelpe dem til jul? Hva slags merch har de? Hvordan kan vi alle i musikkbransjen hjelpe hverandre litt ekstra?

Ballade har spurt seks musikere om 2020. Og om hvor man får merch. Vi vil sterkt oppfordre alle til å kjøpe noe ekstra nå før jul, fra venner og noen du ikke kjenner. Hver plate teller!

Dette er spørsmålene vi stilte:

1. Hei, hvordan har du det?

2. Hvordan har 2020 vært for deg kunstnerisk?

3. Har støtteordningene truffet deg?

4. Hvordan blir 2021 for deg som artist?

5. Hvordan kan vi alle best hjelpe deg til jul, hva kan vi kjøpe, hvor?

Namra Saleem, FLTY BRGR GRL:

1. Jeg har det bra! Sykt lei corona, men føler meg håpefull.

2. Startet FLTY BRGR GRL med min homie Sara, vi skulle ha første konsert 20. mars. Det skjedde ikke. Konserter ble avlyst eller utsatt, vår første konsert endte som en livestream på burgersjappa Munchies. Men vi har fått jobbe mye med nye låter og laget musikkvideoer. Tidvis demotiverende pga. uforutsigbarhet og stadige kontrabeskjeder, men bransjen har vært veldig flinke til å finne kreative løsninger. Vi fikk endelig spilt med fullt band foran et ekte publikum med 20 folk på Vill Vest i Bergen, i tillegg til at konserten ble streamet. Da vi sto på scenen og skrek ut hjertene våre føltes verden normal i et øyeblikk.

3. Nja. Det har vært et år der man har måttet ta på mange hatter. I tillegg til å lage musikk skal man være livestream-ekspert, lydperson, lystekniker og sosiale medier-ekspert. Det var et korona-stipend som kunne truffet oss men det å skrive søknad er en kunst og det er mange om beinet.

4. Ny singel og så et album, og så håper jeg at vi kan begynne å ha konserter. Vi skal spille på Revolver i Oslo 20. januar hvis verden tillater det, så jeg håper at -21 blir vårt år!

5. Kom på konserten, del musikken vår i sosiale medier og legg til låtene i spillelistene dine! Singlene kan kjøpes på iTunes og Bandcamp. Mest av alt vil vi egentlig bare at folk skal vibe til låtene våre!

Ivar Peersen, Enslaved:

1. Veldig bra, takk! Vi er på vei ut døren for å starte vår «Jól i Utgard»-turné i Tromsø. Det føles utrolig godt å være i aktivitet og treffe publikum rundt i Noregs langstrakte rike igjen.

2. Utfordrende, lærerikt og travelt. Vi har gjort fire fulle strømmekonserter med ulike setlister, det fant utrolig mange seere rundt i verden! Det var viktig å holde fremdriften oppe, ikke la den gufne situasjonen i verden få overtaket. Vi har jobbet med streamingkonseptene, kommunisert med fansen online, gitt ut plate i oktober og nå skal vi altså på Norgesturné i desember. Vi har aldri øvd så mye som vi har gjort i år, det har vært en livlinje for oss, å ha musikalske og kunstneriske mål som vi hele tiden har jobbet med.

3. Ja, vi er støttet av Musiker- og musikkensembleordningen, og Kulturrådet viste stor fleksibilitet da klubb- og festivalverden stengte det året vi virkelig skulle klinke til på live-fronten. Strømmekonsertene ble mulig gjennom denne dialogen og omdisponeringen. Jóleturnéen er muliggjort av Stimuleringsordningen, der kan vi kanskje heller si at vi traff den. Det er ikke noen lett ordning å sette seg inn i, jeg håper det blir gjort litt lettere for artister fremover. At vi fikk det til er en blanding av flaks og at vi rett og slett er gode på prosjekter, økonomi og gjennomføring. Ikke akkurat sentrale rock’n’roll-verdier (jeg er den minst autentiske rockeren jeg kjenner), det burde finnes en mellomting for de som ikke synes Excel og prosjektbeskrivelse er gøy.

4. Veldig spennende, vi vet ikke! Vi skal fortsette å gjøre vårt for å holde koken oppe med hardt arbeid, utfordre oss selv, gjøre et par musikalske krumspring som forhåpentligvis engasjerer i en eller annen retning. Vi overlevde overgangen fra fysisk til digital (måtte ta jobb utenom, da, men det tåler vi), vi overlevde sannsynligvis 2020, da tenker jeg -21 skal gå kanonbra også!

5. Hør gjerne på plata på Spotify, følg oss digitalt. Kjøper du en LP, CD eller et digitalt album på Bandcamp, så utgjør det virkelig en forskjell. Offisiell merchandise er alltid en vinner. Fysisk: din lokale platesjappe om du fortsatt har det i byen din, hvis ikke har vi skivene i nettbutikken vår.

Torstein Eriksen, Norsk Råkk, Friksjon, Freedumb

1. Helt greit. I Moss er det mye Covid-19-smitte, det er stor usikkerhet og fare for karantene. Har hjemmekontor og det er lite øvinger.

2. Året begynte med å gjøre ferdig innspillingene til Norsk Råkk-albumet Balansekunstnere, som kom ut 30. oktober. Fem singler kom før plateslipp, det har tatt mye tid og energi. Vi har også spilt inn en demo med 16 låter til neste album. Mine band fikk mange konserter avlyst fra mars og fram til sommeren, blant annet en tur til Alta og Hammerfest som vi virkelig så fram til. Albumet skulle egentlig komme i -21, men vi ville heller få skiva ut. Selv om releasen ble noe amputert så føltes det riktig å få ut musikken. Mesteparten av vinylen ble solgt på kort tid etter utgivelsen, så det er tydelig at folk ønsker ny musikk og kjøper musikk når det er vanskelig å gå på konserter.

3. Mange av Norsk Råkks høstkonserter ble avlyst. Kommer til å søke kompensasjonsordningen for disse konsertene. Vi fikk støtte fra stimuleringsordningen for slippfest i Oslo på MIR, og det hjelper veldig for å få dekket noe av kostnadene ved å spille inn, gi ut og promotere et album.

4. 2021ligger an til å bli et veldig aktivt år hvis man får spille konserter. Det er mye å ta igjen. Norsk Råkk gjør et nytt forsøk på turné, og gjør ti konserter i februar og mars. Friksjon skal spille inn sitt første album i mars, og skal spille 18 konserter fram til sommeren. Sommeren er det store spørsmålet for alle. Får vi en sommer i Norge med festivaler?

5. Den beste måten er å kjøpe LP-plater, merch og konsertbilletter for -21. I 2019 trykket vi opp store mengder merch, t-skjorter, gensere, luer og handlenett for et 2020 med mye aktivitet. Så vi har et stort utvalg å velge i!

Haley Shea, Sløtface

1. Bra, etter forholdene! 2020 har vært et sinnssykt tungt år, om jeg skal få være ærlig. Spesielt psykisk, slik sikkert mange musikere har hatt det. Har vært veldig preget av bekymring og skuffelse, så jeg gleder meg ekstra mye til en skikkelig juleferie med familien i Stavanger. Lysner litt når vi går mot jul nå.

2. For noen har det å ikke kunne turnere og reise gjort at de har blitt superkreative, og bare laget musikk, dannet nye samarbeid, stått skikkelig på! Jeg beundrer dem, men havner selv i den andre leiren, der jeg har følt meg veldig lite kreativ og lite motivert mesteparten av året. Sløtface har gjort det beste vi kunne ut av situasjonen, med å lage akustiske versjoner av låter fra katalogen vår, som ble til en skive som kom ut i høst. Vi fikk til og med turnere den litt, noe jeg er ekstremt glad for! Har ellers brukt mesteparten av tiden på annen jobb for å kunne tjene penger et annet sted etter at hele festivalsommeren røk. Heldigvis er min andre jobb, for musikk- og likestillingsorganisasjonen AKKS Oslo superfin, inspirerende og kul, og jeg møter masse ungdom og voksne som jeg snakker om og jobber med musikk sammen med, så det har absolutt vært lyspunkter!

3. Jeg har en annen deltidsjobb, som jeg alltid må ha for å få ting til å gå rundt, så jeg har ikke kvalifisert til den kompensasjonen jeg søkte, og har også søkt lite. Tenkte det var best om musikere som ikke har en annen deltidsjobb fikk tilgang på de pengene.

4. Det er jeg ganske spent på! Håper det blir mer live-spilling og at jeg får litt mer kreativ gnist tilbake slik at vi kan jobbe med ny musikk. Kjenner at det kommer nå! Det har føltes vanskelig for oss å kaste oss ut i album nr. 3 når vi ikke fikk turnert noe med album nr. 2, men tenker at vi er veldig klare for å lage noe mer musikk på vårparten. Da skal vi lage glad, lett musikk som man kan danse bort sorgene til!

Stillbilde fra videoen til låten «New Year, New Me Coming». Se hele på Sløtfaces facebookside.

5. Kjøp platen vår, Sorry for the Late Reply. Aller helst av lokale sjapper som Tiger, Big Dipper eller Apollon. Ellers håper vi dere vil streame den nye Slumber Tapes-skiven vår, som kan passe fint som rolig julemusikk.

Hedvig Mollestad

1. Takk som spør, det går opp og ned! Jeg savner å være med andre mennesker og å jobbe på «gamlemåten», reise rundt og spille musikk for folk der de bor. Men så er jeg takknemlig for livet mitt, familien min, vennene mine og mere til!

2. Konsertaktiviteten har blitt kraftig redusert. Jeg skulle ha tre konserter på Kongsbergjazz, blant dem et bestillingsverk, alt utgikk, også jobbene i Europa. Jeg har fått skapt en del nytt likevel, heldigvis. Spilte inn Ekhidna, den kom ut i juni. Moldejazz gjennomførte heldigvis bestillingsverket mitt med Trondheim Jazzorkester, så da fikk jeg laga «Maternity Beat». Vi har spilt inn ny plate med Hedvig Mollestad Trio, samt vært ute og spilt med Pratagraf.

3. NAV-ordningen for selvstendig næringsdrivende har truffet godt, jeg skjønner ikke hvorfor den går ned til kun 60 prosent. Det er mye vanskeligere å booke konserter for -21, både nasjonalt og internasjonalt. Arrangørene er borte, eller har redusert aktivitet og kapasitet, de gjør online-aktiviteter og dermed også dårligere økonomiske betingelser. Det er mange musikere om beinet, og mange trenger å komme ut og spille igjen.

4. Den som lever får se! Ny trio-plate, den blir kanonbra! Jeg håper Kongsbergjazz går som planlagt, da har jeg to flunka nye prosjekter jeg gleder meg til å jobbe med! Håper å få spilt inn «Maternity Beat» i -21, og det kommer også en plate på tampen av året, Tempest Revisited, et bestillingsverk om mitt hjemsted Ålesund. Forhåpentligvis er det plass til oss på konsertsteder rundt omkring i Norge, og etter hvert kanskje verden.

5. Kjøp musikk og merch direkte fra artist, det hjelper alltid artisten! Selv har jeg massevis av vinyl, CDer, lekre t-shirts og totebags for både Ekhidna og trioen. Trioen har også hoodies, og faktisk munnbind!

Mari Sandvær Kreken og Tor Egil Kreken, Darling West

1. Vi har det i grunn fint, og ganske hektisk. I mai startet vi videoserien Friday Sessions på YouTube, der vi spiller en låt hver fredag. Den ruller avgårde, nå med julemateriale. Vi har en del musikkoppdrag både med og utenom bandet, digitalt og fysisk, samt pussa opp leiligheten. Plutselig hopa det seg litt opp, noe man bare skal være takknemlig for.

2. Vi slapp nytt album rett før det hele startet. Med turné på 26 konserter avlyst og noe flyttet, måtte man innrette seg helt annerledes. Noen uker etter lockdown var vi i studio med våre nære kompanjonger Christer Slaaen og Thomas Gallatin, der vi begynte å leke oss med innspilling av noen coverlåter, som nå har blitt til en EP. I tillegg satte vi i gang Friday Sessions. Det har holdt oss på tå hev, og gjort at vi alltid har hatt en grunn til å ta frem instrumentene våre og synge. I hverdagen som musiker er man litt drilla på å ikke planlegge så langt frem og ta ting litt på hælen, så selv om dette var en dimensjon av usikkerhet vi aldri har opplevd før følte vi at vi taklet det ganske greit.

3. Ja, vi har nok ikke vært dårligst stilt der. Det kan ikke måles opp imot å få være rundt å spille og ha normale kår, men vi har vært heldige med det som har dukket opp. Det er nok litt farget av at vi har venner i musikken, for eksempel i USA, som nærmest får null hjelp, som gjør at vi blir litt ekstra takknemlige for at vi har det slik vi har det i Norge.

4. Vi ser frem til et år med mer låtskriving, skape ny musikk til ny plate. Det vi gjorde i studio i april kommer ut i januar. Forhåpentligvis kan vi reise til Tyskland som planlagt i mai. Vi vil holde oss aktive på den skapende siden. Friday Sessions har mange gjester på blokka, vi er glade for at vi har et uhøytidelig forum der vi kan treffe kollegaer og spille sammen, selv om det er hjemme i stua og ikke på en scene.

5. Dere må gjerne abonnere på YouTube-kanalen vår! Nå har jeg mista litt tellinga på hvor mange ganger jeg har nevnt dette, haha, men det er en strømmetjeneste som fordrer at man har en del følgere før man tjener noe, så det hadde vært til stor hjelp. Ellers har vi jo ny plate ute, på vinyl og cd, og årets merch er vi veldig fornøyd med: Dar(jee)ling West te, den lekreste first flush Darjeeling te!