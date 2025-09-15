Iselin Grayston ny festivalsjef for Stavanger Kammermusikkfestival

Grayston starter i jobben som festivalsjef for Stavanger Kammermusikkfestival i desember.

Sammen med den kunstneriske ledelsen, Christian Ihle Hadland og Andreas Brantelid, skal Iselin Grayston videreutvikle Stavanger Kammermusikkfestival «med respekt for både tradisjon og nyskaping», melder festivalen.

Iselin Grayston (f. 1988) kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Arkeologisk museum i Stavanger. Tidligere har hun vært daglig leder ved Stiftelsen Norsk lydinstitutt, med ansvar for en av Europas største musikksamlinger innen klassikk musikk. I tillegg har hun en bakgrunn som fløytist fra Jæren Symfoniorkester og festivalsjef i Ranglerock.

– Stavanger Kammermusikkfestival har en solid internasjonal posisjon og er en bauta i kulturlivet her hjemme, noe vi skal ta med oss videre. Fremover ønsker jeg å styrke den lokale forankringen samtidig som vi løfter festivalen både nasjonalt og internasjonalt. Jeg ser frem til å skape uforglemmelige konsertopplevelser sammen med styret og den kunstneriske ledelsen, sier Iselin Grayston.