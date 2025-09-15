Iselin Grayston

(Foto: Nino Felbab)

Iselin Grayston ny festivalsjef for Stavanger Kammermusikkfestival

15.09.2025
- Red.

Grayston starter i jobben som festivalsjef for Stavanger Kammermusikkfestival i desember.

Sammen med den kunstneriske ledelsen, Christian Ihle Hadland og Andreas Brantelid, skal Iselin Grayston videreutvikle Stavanger Kammermusikkfestival «med respekt for både tradisjon og nyskaping», melder festivalen.

Iselin Grayston (f. 1988) kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Arkeologisk museum i Stavanger. Tidligere har hun vært daglig leder ved Stiftelsen Norsk lydinstitutt, med ansvar for en av Europas største musikksamlinger innen klassikk musikk. I tillegg har hun en bakgrunn som fløytist fra Jæren Symfoniorkester og festivalsjef i Ranglerock.

– Stavanger Kammermusikkfestival har en solid internasjonal posisjon og er en bauta i kulturlivet her hjemme, noe vi skal ta med oss videre. Fremover ønsker jeg å styrke den lokale forankringen samtidig som vi løfter festivalen både nasjonalt og internasjonalt. Jeg ser frem til å skape uforglemmelige konsertopplevelser sammen med styret og den kunstneriske ledelsen, sier Iselin Grayston.

 

Relaterte saker

Christian Ihle Hadland møter du i Ballades podkast

Ballade radio: – Jeg fikk spille mye særere musikk i koronavåren

Koronaens strømmekonserter har gitt mer rom for sjeldent repertoar. Dette, og om det konfronterende i å bare spille med venstre...

Christian Ihle Hadland mellom en travel vår og feriesommer

Ihle Hadland: Pianisten som fikk korona-oppsving

– Bank i bordet ble dette ingen hjemmesitterperiode. I tillegg til flere oppdrag, ga koronastengte saler den profilerte pianisten Christian...

Illustrasjonsbilde fra Norsk lydinstitutt. Tutgrammofon blant operaplater

Norsk lydinstitutt får digitaliseringshjelp fra Nasjonalbiblioteket

Lydinstituttet får hjelp fra Nasjonalbiblioteket til å sikre og tilgjengeliggjøre enestående norsk materiale i lydbåndsamlingen – som teller 10.000 spolebånd...

Flere saker

Tellef Kvifte

Fargespill og eksotifiserende akademikere

Det er alltid forbausende å se når teoretisk velskolerte akademikere fremstiller sin egen tolkning av kulturuttrykk uten særlige forbehold om...

Norwegian Wood

Norwegian Wood avlyst

Festivalen skulle vært holdt i Frognerparken i Oslo i juni.

Bryggen, Bergen

Bergensskolen: Kanskje ikke så stille likevel?

I musikkbyen Bergen er det høyt under taket og rom for både det stillferdige/ettertenksomme som Rebecka Ahvenniemi slår et slag...