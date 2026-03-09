Den største norske artisten i Spotifys historie

Sammenlagt seier til Kyrre.

Universitetet i Innlandet og Music Business-studenter der har for første gang satt sammen ei akkumulert liste over de mest strømmede norske artistene på Spotify.

Blant 111 milliarder strømminger på Spotify siden tjenesten ble lansert, finner de at Kygo er aller størst blant de norske. Kygo og Alan Walker (andreplass) har begge slått seg opp med en internasjonal karriere som DJer og produsenter av store EDM-hits, og har betydelig flere avspillinger enn de vi finner på plass tre og nedover. Kygo turnerer for tida det amerikanske kontinent, med Lollapalooza Argentina som første stopp denne uka.

Med samme type telling skal Kygo være å finne såvidt inne på global topp 100.

Bare 15 prosent blant de 100 mest avspilte artistprofilene er kvinner.

Norsktopp 100 hittil kan den kalles, og det er første gang slike tall sammenstilles og publiseres. Tallene som er tilgjengelige for lyttersida – altså alle som ikke logger seg på som artist – viser de største artistene i verden, nummerert. Samt at alle artister er synlige med hvor mange månedlige lyttere de har, på sporene som er registrert på deres artistprofil (gitt at man har en viss størrelse på strømminga).

De siste årene har det blitt publisert en toppliste i Sverige over de mest strømmede svenske artistene siden Spotify ble lansert. Daniel Johansson setter sammen den, han publiserer den på Musikindustrin.se. Han er også lærer for de nevnte norske studentene. Sammen har lærer og studenter på bachelorprogrammet Music Business and Production nå satt sammen en tilsvarende toppliste for topp 100 norske artister.

– For meg var det litt overraskende at de to største norske artistene, Kygo og Alan Walker, til sammen faktisk har strømmet mer enn de to største svenske artistene. Men det mest interessante er kanskje den nedre delen av denne topplista, som viser en sterk bredde. Ikke minst at Kringkastingsorkesteret kvalifiserer seg til en 69. plass, sier Johansson.

De to største norske artistene Kygo og Alan Walker har til sammen genererert over 5 milliarder flere avspillinger enn de to største svenske tilsammen.

En annen observasjon er at den megapopulære svenske produsenten Avicii som altså er nummer en der over, er det fortsatt, etter at han døde i 2018. Den mest kjente artistprofilen for en død skaper/utøver på den norske topp 1o0, er Edvard Grieg. Grieg ligger på 24. plass.

– Det er spennende å se at på den norske lista finner du både en, avdød, som du rett påpeker, klassisk komponist, og også et orkester. Vi har ingen klassiske/symfoniorkestre blant de mest strømmede svenske artistene, påpeker Johansson til Ballade.

Mer sammenligning med svenskene nedenfor.

Her er lista: Topp ti norske artisters posisjon og avspillinger i løpet av i Spotifys eksistens:

Noen fakta henta fra tallene som synes på norsk Topp 100 hittil:

52% av topp 100 norske artister synger hovedsaklig på norsk. – En meget sterk posisjon for musikk som skrives på norsk, mener Johansson. – Samtidigt utgjør engelskspråkig musik 81% av de totale antall akkumulerte strømmer, eller ca 90 milliarder strømmer.

Alle norske artistprofiler har til sammen brakt inn 111 milliarder strømmer.

Bare 15% på Topp 100 er kvinner, 85% menn. – Om vi justerer for bandmedlemmer, stiger kvinneandelen til 24%.

Girl in red, Aurora, Seeb og a-ha holder de neste plassene på lista.

Studien viser kun strømmetall fra Spotify, fra plattformens start i 2008 til februar 2026. Spotify er verdens største på betalt musikkstrømming, og regnes som den som viser musikkforbruk best i de nordiske landene.

– De listene som publiseres med Ifpi-tall fra uke til uke, Topplista, er hvilke låter som er størst akkurat nå. Lista vår er akkumulert, og sammenligner artistprofiler på Spotify, forklarer Daniel. Han håper tallene vil kunne komme både forskere og musikkbransje til nytte og at de kan brukes til videre undersøkelser.

Sikre tall

– Hvordan korrigerer dere for falske eller ikke-menneskelige kontoer? Både på artist- og lytterside?

— Vi tar utgangspunkt i tallene som følger hver låt fra Spotify, og vi har ikke mulighet til å gå bakom dem. Det er klart at det vil kunne være noen konti i årenes løp som strømmetjenesten har fjernet, om de har oppdaget at det er snakk om for eksempel falske konti. Men vi velger å stole på tallene vi får fra Spotify, sier Daniel. Han utdyper med at Spotify tross alt er den strømmetjenesten innen musikk han anser som den mest transparente:

– Spotify er avhengige av at alle samarbeidspartnere og at alle i musikkbransjen kan stole på tallene de ser, som når et management logger seg på som artist. Spotify har bygget opp sikre systemer for at de skal være mest mulig reelle, dette er jo selve grunnlaget for økonomien deres.

Johansson legger til at det som har kommet fram om falske artistkonti på Spotify sjelden er knyttet til så kjente navn som dem som er på Topp 100.

– Ingen reelle, store artister, ville tjent på å ha noe falskt gående.

Men det ville tjent både bransjen og Spotify om de viste fram denne type tall, også for offentligheten, mener Daniel etter flere forskningsamarbeid med strømmegiganten:

– Det finnes både positive og negative sider ved et strømmetall synlig per artistprofil, men det hadde vært bra om slike tall vi presenterer her ble tilgjengeliggjort. For ytterligere transparens, sier han.

Norge og Sverige i verden

Den tilsvarende lista for svenskene er å lese her: Avicii topper, med Zara Larsson på andreplass.

Til sammenligning har toppnavnet blant svenskene 20 168 918 701 avspillinger, mot norske Kygo sine 18 903 977 396.

Emma Kathrine Aastsjø, en av studentene som har gjennomført undersøkelsen, sier det har vært mye arbeid:

– Dette er data som ikke finnes andre steder. Mange av oss ble overrasket da vi innså at det finnes mange artister som kanskje ikke er så kjente her i Norge, men som strømmer utrolig mye internasjonalt.

Studentene i arbeidsgruppa mener også at de har kunnet kjenne igjen noen gjentakende suksessfaktorene for å lykkes på Spotify.

Tellingene er en kombinasjon av manuelt og automatisert arbeid. Det som rapporteres, er det totale antallet strømminger på alle de ISRC*-kodene som er koblet til artistens URI, slik det offentlige tallet står ved siden av hver låt. Målingen ble gjennomført i februar 2026 og er et øyeblikksbilde, det vil si at den viser topp 100 norske artister på Spotify siden start, slik det var i februar.

Johansson avslører også at de de artistene som plasserer seg rett utenfor topp 100 inkluderer Djerv, Madrugada, Admiral P, Ramón, Leif Ove Andsnes, Burzum, Davai, Halva Priset, Jesper Jenset, fnonose, Lene Marlin, Postgirobygget, Sondre Justad, Turbonegro, Aden Foyer og Kris Winther.