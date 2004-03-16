Kongsberg Jazzfestival: Vital 40-åring

Det er få 40-åringer som får hilsen fra selveste Sonny Rollins, en av jazzens mest innflytelsrike saksofonister. Men jubilanten, Kongsberg Jazzfestival, er ikke hvilken som helst festival heller. På tirsdag 16.mars klokken 12:00 kunne en fornøyd daglig leder Martin Revheim presentere et meget omfangsrikt jubileumsprogram. Blant de store nasjonale og internasjonale navn som står på programmet finner vi Tomasz Stanko, Solveig Slettahjell, Silje Neergaard, saxofonistene Knut Risnes, Petter Wettre og Frode Nymo, frijazzlegenden Joe McPhee, fjorårets Vitalprisvinner Live Roggen og mange flere.

Av Kyrre Tromm Lindvig

— Først vil jeg takke de 360 frivillige som hvert år tar seg over en uke fri for å jobbe gratis for festivalen. Uten dere ville det ikke vært noen Kongsbergjazz i det hele tatt, sa Revheim til et jazzinteressert pressekorps som hadde møtt frem fulltallig i andre etasje på Bare Jazz i Grensen i Oslo for å få med seg hva festivalen i bergverksbyen hadde funnet på for å markere sitt 40-årsjubileum.

I tillegg benyttet Revheim også muligheten til å minnes nylig avdøde Helge Gaarder, musiker og produsent i Rikskonsertene.

– Han var en stor inspirasjonskilde og har betydd enormt mye for norsk musikkliv, både som musiker og som arrangør, fortalte Revheim før han gikk i gang med å presentere årets festivalprogram.

Selve åpningskonserten finner sted onsdag 30.juli klokken 18:30og den vil Knut Borge og Bodil Niska, også kjent som «Bodil-Borge-prosjekt», stå for. De vil sammen med Bjørn Alterhaug på bass, Per Husby på piano oog Roger Johansen stå for «kjernebandet», mens de kommer til å ha gjestesolister på løpende bånd: Christine Bjordal, Karin Krogh, Lars Martin Myhre, Hallgeiri Pedersen, Tore Johansen, Egil Kapstad og festivalgründer Kjell Gunnar Hoff dukker alle opp på scenen i løpet av konserten.

– De kommer til å spille, mens jeg kommer til å prate litt innimellom, sa Knut Borge til allmenn humring fra de fremmøtte.

Silje Neergaard, som i år vant prisen som årets spellemann, kommer med sin kvartett, som for anledningen er forsterket med 14 strykere. I tillegg vil blant annet Bendik Hofseth dukke opp, blir det lovet fra arrangørhold.

Festivalsjef Revheim var grådig stolt over å kunne presentere en av Brasils mest profilerte vokalister, Milton Nascimento, som kun kommer til å gjøre tre jobber i Europa i denne omgang. Han opptrer i Kongsberg kirke lørdag 3. juli.

Ellers er det i år sterkt fokus på de unge kvinnelige jazzvokalistene. I tillegg til ovennevnte Neergaard, så vil også Christine Bjordal stille opp med eget band på onsdag 30. juli, plateaktuelle Solveig Slettehjell spiller med sin Slow Motion Quintet på Kongsberg Kino fredag 2. juli, og Susannah Wallumrød – som også er plateaktuell – spiller med Morten Qvenild på Energimølla fredag 2. juli. Sist, men ikke minst kvitterer Live Maria Roggen for at hun fikk fjorårets Vitalpris med en konsert på Energimølla på lørdag 3. juli. Sistenevnte konsert skal i følge ryktene ligge nærmere opptil det som hun gjorde under sin første solokonsert under Vossajazz i fjor enn det man er vant til å høre henne i sammenheng med Come Shine.

Spesielt entusiastisk var festivalledelsen når de kunne presentere tre norske toppsaxofonister fra tre forskjellige generasjoner: Knut Risnæs, Petter Wettre og Frode Nymo kan man oppleve på Kongsberg Kino torsdag 1. juli.

— Kongsberg jazzfestival har alltid slått et slag for avant-garden, sa Revheim. I den sammenheng presenterte han legenden Joe McPhee, Mats Gustaffson, Atomic, Ingar Zach og Ivar Grydeland, Fredrik Ljungkvist, og lovet at det ville komme enda flere navn i denne kategorien utover mot festivalstart.

I tillegg vil det også bli en konsert med Jan Erik Vold, som Revheim omtalte som en av Norges beste mannlige jazzvokalister, og stjernegitaristen John Scofield kommer med sin trio med Steve Swallow på bass og Bill Stewart på trommer.

Kort fortalt er festivalen i sitt førtiende år meget oppegående, og kontinuiteten ivaretas ved at Tomasz Stanko, som spilte på den første festivalen noensinne, nå kommer tilbake med sitt eget band og etter sigende gleder seg veldig. Ballade vil selvsagt i perioden frem mot sommeren følge opp både artister så vel som selve festivalen. For komplett programmoversikt kan du klikke deg inn på Kongsbergjazzens egen hjemmeside her eller følge lenkene under.