Stian Aagaard, Mads Bones, Olve Løseth og Kyrre Havdal.

(Foto: Lasse Berre)

Kjøpmannsfinansiert teater legger grunnstein – og tidskapsel

18.01.2023
- Red.

Ole Robert Reitan har finansiert teater i Trondheim og legger ved en trøndervits med grunnsteinen.

Teatersjef Mads Bones, musikalsk leder Kyrre Havdal og eier Ole Robert Reitan og andre menn i teaterorganisasjonen bak Nye Hjorten la i dag ned grunnsteinen for Nye Hjorten Teater. I følge Hjortens pressemelding i dag har aldri noe privatfinansiert teaterhus hatt denne dimensjonen. Teatret forventes å stå ferdig høsten 2024, og vil i følge pressemeldingen ha det mest moderne teatermaskineriet i Europa.

I tillegg til grunnsteinen vil en forseglet tidskapsel senkes i byggemassen. Den inneholder blant annet dagens meny fra Speilsalen, sju originale manuskripter signert Bones, Havdal og Løseth, en minnepinne med eksklusive liveopptak fra strømmeforestillingene som ble direkteoverført til titusenvis av publikummere under pandemiåret 2020, operafantomets halvmaske, en flaske champagne og en personlig hilsen fra Ole Robert Reitan, skrevet på et A4-ark til den det måtte angå en gang i framtida: «Ka i all verden, har dokk revve skit’n?»

Nye Hjorten Teater er del av Reitans kultursatsning i Trondheim. Det nye teaterbygget vil bli oppført midt i hjertet av midtbyen, vegg i vegg med Posten Moderne (kunstmuseet som åpnes i den gamle Postgården). Navnet “Nye Hjorten” er hentet fra Hjorten Revy- og Varietéteater, et legendarisk etablissement i Trondheim som stod i nesten 100 år, fra 1867 til det ble revet i 1961.

 

