Hvordan utøver man produsentrollen og hvordan forstås den i dag?
Det er spørsmålet som stilles under Musikkforum på Kulturhuset i November.
12. november holdes Musikkforum på Kulturhuset i Oslo. Temaet er norske produsenter, og på programmet står paneldebatt med produsentene Kåre Vestrheim, Slipmats og Vegard Landaas i samtale med Cecilie Asker fra Aftenposten.
Tittelen for debatten er:
Hvordan utøver man produsentrollen og hvordan forstås den i Norge og utlandet i dag?
Spørsmålet vil følges opp av utdypning om hvordan produsentene jobber med artister og utøver, og hvor mye de utfordrer låter, komponister, tolkning og lydbilder. I tillegg kommer spørsmål som:
Hva med det mellommenneskelige samarbeidet med artist, plateselskap og musikere? Og hva med business-aspektet?
Hvordan oppfattes produsenten forskjellig innenfor diverse sjangere og internasjonale markeder?
Panelet vil gi et innblikk i produsentrollen – en rolle som ofte er underkommunisert i norsk musikkliv. De vil også by på lytteeksempler fra egne produksjoner.
Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon, tekst og beslektede temaer innenfor musikk.
Musikkforum er gratis og åpent for alle.