Bransjen

Hvordan utøver man produsentrollen og hvordan forstås den i dag?

Publisert
10.11.2015
Skrevet av
- Red.

Det er spørsmålet som stilles under Musikkforum på Kulturhuset i November.

12. november holdes Musikkforum på Kulturhuset i Oslo. Temaet er norske produsenter, og på programmet står paneldebatt med produsentene Kåre Vestrheim, Slipmats og Vegard Landaas i samtale med Cecilie Asker fra Aftenposten.

Tittelen for debatten er:

Hvordan utøver man produsentrollen og hvordan forstås den i Norge og utlandet i dag?

Spørsmålet vil følges opp av utdypning om hvordan produsentene jobber med artister og utøver, og hvor mye de utfordrer låter, komponister, tolkning og lydbilder. I tillegg kommer spørsmål som:

Hva med det mellommenneskelige samarbeidet med artist, plateselskap og musikere? Og hva med business-aspektet?

Hvordan oppfattes produsenten forskjellig innenfor diverse sjangere og internasjonale markeder?

Panelet vil gi et innblikk i produsentrollen – en rolle som ofte er underkommunisert i norsk musikkliv. De vil også by på lytteeksempler fra egne produksjoner.

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon, tekst og beslektede temaer innenfor musikk.

Musikkforum er gratis og åpent for alle.

