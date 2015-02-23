Søker produsenttalent

Konkurranse for produsenttalenter om deltakelse på låtskrivercampen by:Songs. Natt til 25. februar er frist for påmelding.

Låtskrivercampen skjer i dagene før by:Larm og er arrangert av Music Norway, Toothfairy, Waterfall, Warner Chappel, Whiteroom og 5 star entertainment.

For å delta i konkurransen må du ha en Urørt-konto. Til denne skal du laste du opp 60 sekunder av det du mener definerer deg som produsent, og deretter skal du fylle ut et kort skjema som finnes her.

Produsenten som velges ut vil få samarbeide med etablerte låtskrivere og produsenter under campen, og får i tillegg gratis oppfølging et år etter at låtskrivercampen er avsluttet.

Låtskrivercampen finner sted i Whiterooms studioer i Asker og Tanken studio i Sandvika.

Vinneren kåres av denne juryen:

Christine Dancke, P3

Vegard Waske, by:Larm

Stine Lieng, Warner Chappel

Martin Schilde, Toothfairy

Gisle G. Stokland, Music Norway/730.no

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Arvid Solvang, NOPA

Coucheron, produsent

Søknadsfrist er natt til 25. februar kl. 00.00.