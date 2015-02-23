Søker produsenttalent
Konkurranse for produsenttalenter om deltakelse på låtskrivercampen by:Songs. Natt til 25. februar er frist for påmelding.
Låtskrivercampen skjer i dagene før by:Larm og er arrangert av Music Norway, Toothfairy, Waterfall, Warner Chappel, Whiteroom og 5 star entertainment.
For å delta i konkurransen må du ha en Urørt-konto. Til denne skal du laste du opp 60 sekunder av det du mener definerer deg som produsent, og deretter skal du fylle ut et kort skjema som finnes her.
Produsenten som velges ut vil få samarbeide med etablerte låtskrivere og produsenter under campen, og får i tillegg gratis oppfølging et år etter at låtskrivercampen er avsluttet.
Låtskrivercampen finner sted i Whiterooms studioer i Asker og Tanken studio i Sandvika.
Vinneren kåres av denne juryen:
Christine Dancke, P3
Vegard Waske, by:Larm
Stine Lieng, Warner Chappel
Martin Schilde, Toothfairy
Gisle G. Stokland, Music Norway/730.no
Arvid Solvang, NOPA
Coucheron, produsent
Søknadsfrist er natt til 25. februar kl. 00.00.