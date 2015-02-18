AktueltBransjen

Svenske låtskrivere i strømmedebatt

Publisert
18.02.2015
Skrevet av
Ida Habbestad

Mandag publiserte 133 svenske låtskrivere et opprop i Aftonbladet. De ønsker en høyere andel av inntektene fra strømmemarkedet.

I innlegget, som er signert av 133 svenske låtskrivere, hevder låtskriverne at de har kommet i skyggen av artister og plateselskaper, som har fått mer oppmerksomhet hva gjelder fordeling av inntekter fra strømmetjenestene.

Låtskriverne viser til en undersøkelse fra november 2014, som viser at kun 3 prosent av den andelen musikkbransjen får fra Spotifys inntekter i det digitale markedet i USA, går tilbake til låtskriverne. De tenker seg at det samme gjelder i Europa.

Låtskriverne har nå invitert til et møte med bransjen hvor de ønsker å diskutere en mer balansert fordeling av inntektene fra strømmetjenester, basert på tre punkter:

1) Å skape økt transparens, hvor bransjens underleverandører, deriblant låtskrivere får vite hvor mye de får betalt for sine låter

2) Å diskutere en ny fordelingsmodell av inntektene som gavner hele bransjen

3) Å finne system i strømmetjenestene som krediterer låtskrivere og produsenter.

Til svenske Musikindustrin gir styreleder i svenske Musikförläggarna, Monica Ekmark, i dag støtte til låtskrivernes ønske om transparens og kreditering, men er mer skeptisk til innleggets utgangspunkt.

– (…) det är olyckligt att debattartikeln baseras på en rapport om villkor vi inte känner igen från den svenska marknaden. Jag tycker också det är synd att Spotify ska få klä skott för alla musikstreamingtjänster, Spotify som faktiskt är med och betalar ut uppemot 70 % av sina intäkter till artister, skivbolag, låtskrivare och musikförlag, sier Ekmark til Musikindustrin.

Til det repliserer initiativtaker Peter Kvint at oppropet ikke først og fremst handler om Spotify, men er rettet mot hele bransjen.

Innlegget har fått oppmerksomhet både i The Guardian og i Music Business Worldwide, som også viser til en fransk undersøkelse hvor det fremgår at plateselskaper i Frankrike holder igjen 73 % av inntektene fra Spotify

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

