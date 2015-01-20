Øl og søt strømming

Duoen Alfred Hall gjør det godt i strømming ute i verden uten plateslipp eller pr. Eksponeringen kommer via en ølreklame og en tv-serie-trailer.

Her hjemme er Alfred Hall etter hvert ganske godt kjent. Bandet, en duo som består av Hans Thomas Kiær og Bjørn Tveit, har også spilt noen konserter i utlandet. I USA har de bare gjort én spillejobb, men har til gjengjeld figurert i en reklame for øllet Pacifico og en Netflix-trailer for tv-serien Derek.

Ingen av bandets utgivelser er sluppet i USA. Det er heller ikke gjort annen markedsføring av dem der borte. Det fremgår ikke av ølreklamen hvem som spiller. Men når musikken fenger, kan noen strofer være nok til at ryktet begynner å spre seg på sosiale medier.

I høst ble en ep sluppet ut i digitalmarkedet via Phonofile. Det ble ikke gjennomført noen pr-kampanje for utgivelsen.

Da rapportene begynte å komme inn i desember ble det jul i stua, og vel så det.

Ep-en ble gjort tilgjengelig digitalt 12. desember og i følge Waterfall, som håndterer både management og synkronsieringsavtaler for bandet, har strømmingen nå kommet opp i 9000 daglige avspillinger, særlig av de to låtene Safe & Sound og Something Beautiful.

Bjørn Tveit befinner seg i Bergen, hvor han studerer medisin på 4. året, når vi når ham på telefon fredag ettermiddag. Forestående eksamener tar det meste av oppmerksomheten, men han innrømmer at meldingene om strømmetallene inspirerte da han fikk dem i forrige uke.

– Dette var veldig hyggelig å høre. Det har vært en bra start, selv om det ikke er noe Nico & Vinz akkurat, sier Tveit og legger til at nyhetene har fått ham til å begynne å jobbe med en ny låt, direkte inspirert av medgangen.

Får vi den første gla’pop-låta om strømming?

Tveit har merket seg at mange anbefaler låta Someplace Beautiful (som ble brukt i ølreklamen) til vennene sine på Twitter. Tveit er påpasselig med å svare hyggelig tilbake når forespørsler kommer i sosiale medier.

På spørsmål om bandet nå skal satse tungt på USA sier Tveit at “det er litt tidlig ennå”.

Alfred Hall slipper en singel om ikke lenge. Neste utgivelse, som trolig blir en ep, er ennå på låtskriverstadiet. Prosessen foregår i praksis ved hjelp av filutveksling og skyping mellom bandkompisene Tveit i Bergen og Hans Thomas Kiær, som studerer i Ås.

– Jeg regner med at vi kommer til å gi ut mer musikk i USA etter dette, kanskje via Phonofile, sier Tveit, som ikke hadde noen problemer med å reklamere for alkohol, til tross for at han om noen år er lege og dessuten kommer fra et land hvor den slags er fy.

– Nei, det var ikke noe stress. Jeg er dessuten veldig glad i øl selv, sier han.