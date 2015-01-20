IFPI-tall 2014

IFPI-tallene, som gir en oversikt over salg av innspilt musikk er klare. Som før går salg av fysiske produkter ned, mens salg i strømmetjenestene øker.

Fredag kom IFPI Norges oversikt over 2014-salget.

Rapporten viser, ikke overraskende, at salg av fysiske produkter og nedlastinger faller her til lands, mens salg gjennom strømmetjenestene øker:

Salg av fysiske produkter har hatt en nedgang på 49 millioner kroner.

Salg av nedlastinger har hatt en nedgang på 11 millioner kroner

Salg fra strømming har hatt en økning på 57 millioner kroner

Andelen strømming av totalt salg har med dette økt fra 65 % i 2013 til 75 % i 2014.

Den totale omsetningen av musikk er stabil, sammenliknet med 2013. Totalsalget av innspilt musikk var ifølge IFPI på 601 millioner kroner i 2014, mot 603 millioner i 2013. Dette utgjør en nedgang på 0,5 prosent.

«At så mange har beveget seg fra fysiske formater og nedlastning til streaming er et godt tegn på at vi har funnet en bærekraftig forretningsmodell for distribusjon av musikk som også omfavnes av forbrukerne», skriver IFPI i rapporten, som kan leses i sin helhet her.

IFPI er den internasjonale plateindustriens interesseorganisasjon.