Albumets død, strømming og lyttevaner i endring

I kveld kl. 19 arrangeres Musikkforum på Kulturhuset i Oslo. Til stede på scenen er Anja Nylund Hagen, Audun Vinger, Vegard Waske og Trond Tornes i samtale med Ballade-redaktør Ida Habbestad.

Temaet er formatenes mulige føringer på vår opplevelse og bruk av musikk.

Noen av spørsmålene som stilles er:

Norge og Sverige er ledende i verden på strømming. Hvordan preger dette våre lyttevaner? Antall utgivelser og spillelister vokser i rekordfart. Lytter vi med samme oppmerksomhet og lidenskap som før? Er det noe vits å gi ut et album når ingen hører på de siste fem låtene, og enkeltlåter favoriseres av strømmen?

Panelet har både mye erfaring og kunnskap om strømming og lytting:

Anja Nylund Hagen er ansatt på Institutt for medier og kommunikasjon (UiO) hvor hun i desember 2015 disputerte med doktorgraden «Using Music Streaming Services – Experiences, Practices and the Lifeworld of Musicking». I prosjektet Sky & Scene har hun forsket på bruk av og musikkopplevelser med strømmetjenester.

Audun Vinger er skribent og musikkanmelder i Dagens Næringsliv. Vinger er tidligere redaktør for Natt&Dag og Vinduet.

Vegard Waske er grunnleggeren av Upfront Artists Management & Booking. Waske er blant annet manager for Cashmere Cat og Up Front representerer en rekke internasjonalt anerkjente artister innenfor forskjellig sjangre.

Trond Tornes er marketing manager på Phonofile – en digital distribusjonspartner for rundt 2000 plateselskaper, artister og digitale distributører i hele verden. Med kontorer i Stockholm, København, Oslo, Gøteborg og London sitter Tornes på cutting edge erfaring fra et felt i kontinuerlig utvikling.

Musikkforum er et samarbeid mellom NOPA og Komponistforeningen. Kveldens arrangement vil også streames her.