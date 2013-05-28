UD og Rikskonsertenes informasjonskanal for musikksamarbeid med land i sør er nå åpen for alle.

Global Musikk fungerte tidligere som et lukket nettverkssted for UD-støttede prosjekter under ordningen musikksamarbeid- og utveksling med land i sør.

Sidene samler informasjon om pågående prosjekter i ut- og innland, konferanser, musikk, debatter og andre nyheter. Sidene, som har eksistert i 2,5 år blir redigert av Guttorm Andreasen, og er nå åpne for alle.

Global Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom UD/kulturavdelingen og Rikskonsertene.