Full krig og sterke beskyldninger rundt Parkteatret

Torsdag forrige uke anmeldte Parkteater-eier Arild Vaagland sine to medeiere til politiet. I anmeldelsen ber Vaagland om at styreleder Pål Steigan og styremedlem Geir Johnson blir etterforsket og straffet for momsunndragelse. Til Ballade hevder Vaagland også at Steigan har tatt ut store summer i konsulenthonorarer igjennom sitt selskap Artemisia, uten at oppdragene har vært lyst ut. Steigan og Johnson, som har reagert sterkt på påstandene om momsfusk, har nå gått til motanmeldelse av Vaagland: – Arild Vaagland lyver, og vet at han gjør det. Han har selv vært en pådriver for det han nå kaller momssvindel, sier Pål Steigan, som også forteller at han kommer til melde NRK inn for PFU og Kringkastingsrådet. – Journalisten har opptrådt som en aktør for Vaagland, for å underminere en høyst nødvendig kapitaltilførsel til Parktateret, sier Steigan til Ballade i dag.

Av Knut Steen

Ballade har tidligere mottatt en rekke graverende påstander fra Arild Vaalgland – noen av disse har nå blitt levert i form av en anmeldelse til politiet, som NRK kulturnytt kunne fortelle om alt fredag.

— Jeg har anmeldt dem for momssvindel , bekrefter Vaagland til Ballade i dag.

— Flaut å være medeier

Vaagland, som eier 19% av aksjene i Parkteatret bar og 30% av aksjene i Parkteatret Scene, har tidligere uttalt til Ballade at han syntes det er flaut å sitte som medeier i selskapene.

— Et viktig punkt er hvordan daglig leder og sittende styre har forvaltet pengene og hvordan de oppfører seg mot aksjonærer og omgivelsene. Skal det drives kultur og næring er det viktig at det er full åpenhet og at det ikke manipuleres med tall og fakta, sier Vaagland, som sier at han har håndfaste beviser på at Steigan og Johnson har drevet Parkteateret på en særdeles klanderverdig måte.

Arild Vaalgland overtok i 2002 30% av aksjene i Parkteatret Scene AS fra Geir Johnson, også kjent som administrerende direktør i Ultimafestivalen. Deretter fungerte Vaagland som daglig leder for Parkteatret scene fra sommeren 2002.

Sparket som leder

Etter eget sigende ble han deretter forsøkt presset ut av alle styreposter og arbeidsoppgaver etter at han var ferdig med å bygge Parkteatret Bar:

— Dette skjedde ved en ulovlig ekstraordinær generalforsamling den 6. mars 2003 mens jeg var på ferie, sier Vaagland til Ballade.

I følge Johnson og Steigan er historien en annen – til NRK.no forteller de at Vaagland ble sparket fordi han gjorde en for dårlig jobb. Vaagland skal blant annet ha tatt ut 50 000 for mye i lønn til sin sønn, noe det foreligger en dom på. Denne saken er anket av begge parter, og er dermed ikke rettskraftig.

Underskudd og utgifter

Vaagland hevder også å ha beviser for at medeier Pål Steigan har tatt ut store konsulenthonorarer fra Parkteatret Scene igjennom sitt eget selskap Artemisia AS.

— På generalforsamlingen ble jeg nektet innsyn i konsulentavtalen mellom Artemisia og Parkteatret SceneAS. Jeg var av den mening at konsulentoppdrag skulle konkurranseutsettes, ikke tildeles sittende styreformann. Dette ble avvist av det sittende regimet, forteller Vaagland.

Ballade lyktes i dag å få tak i Parkteatret Scenes styreformann Pål Steigan, for å få ham til å kommentere utspillene fra Vaagland. Han bekrefter at de nevnte konsulentoppdragene ikke ble lagt ut på anbud, men avviser at han har tildelt oppdrag til sitt eget selskap:

— Jeg har ikke tatt ut noen store konsulenthonorarer, konsulenthonorarne er avtalt med styret i Parkteatret Scene uten at jeg har vært til stede, er Steigans kommentar.

På spørsmål om hvorfor disse konsulentoppdragene ikka har vært konkurranseutsatte ved utlysning, svarer Steigan:

— Uten at jeg har vært il stede, har styrets vurdering vært at det ville kostet selskapet mange ganger mer å få eksterne til å gjøre det samme arbeidet på samme nivå.

Hvordan kan man vite noe slikt uten at oppdraget/oppdragene har vært utlyst?

— Det er en vurdering styret har tatt, som jeg forholder meg til.

Steigen skal, etter det Vaagland forteller Ballade, også ha tatt ut svært romslige styrehonorarer – helt opp til dags dato:

— Parkteateret driver nå for kreditors regning, til tross for dette tar styreleder Pål Steigan ut over 30.000 kr i måneden i styrehonorar. Bare i 2004 tok han ut 360 000 kroner. Det er ganske friskt når man driver for kreditors regning, og har et akkumulert underskudd på 1.5 millioner, hevder Vaagland.

— Det stemmer ikke, jeg har ikke fått noe styrehonorar i år, svarer Steigan. Han forklarer at de 360 000 fra 2004 slett ikke er penger han har fått for å sitte i Parkteaterets styre: – Jeg ble fra første august 2004 ansatt i Parkteateret Scene, der min årslønn er 360 000 kroner.

— Derfor anmelder jeg Steigan og Johnson

Men torsdagens anmeldelse gjelder altså påstandene om momsunndragelse. Vaagland hevder at dette har foregått siden august 2003, da det etter Vaaglands sigende ble satt opp en «midlertidig leie/låneavtale mellom Parkteatret Scene og Parkteatret Bar, som har til hensikt å få refusjon på MVA for byggekostnadene i Parkteatret Scene AS gjennom Parkteatret Bar AS som har MVA refusjon».

Vaagland forklarer grunnlaget for anmeldelsen slik:

— Alle offentlige bidrag og lån har blitt gitt til Parkteatret Scene AS, og ikke Parkteatret Bar AS. Jeg vet imidlertid at det i ettertid ble konstruert en ny avtale, som har til formål å oppnå MVA refusjon. Det har aldri vært noen fysisk overføring av penger i form av lån til Parkteatret Bar AS som sittende styre har påstått i ettertid – dermed er lånene fiktive. Dette må kun betraktes som en teknisk løsning siden Parkteatret Scene AS ikke har refusjonsrett på MVA, men med kreativ bokføring og triksing med datoer kan de allikevel oppnå refusjon.

Nektes regnskap-innsyn?

— Vaagland forteller også at hans gjentatte forsøk på «konstruktiv dialog» med Johnson og Steigan ikke har ført frem. Etter eget sigende har han imidlertid blitt nektet fullt innsyn i selskapenes regnskaper, selv om han er medeier.

— Under årets generalforsamling i Parkteatret Scene den 25. juni 2004, ble jeg som aksjonær nektet innsyn i regnskapene med begrunnelse av at jeg kunne gi dette videre til andre. Det var spesielt Norsk kulturråd Pål Steigan nevnte. Dette fordi det var søknader inne i kulturrådet. Denne saken behandles nå av min advokat Truls Haldorsen som avventer svar fra styreformann Steigan. Det forventes at jeg som 30% aksjonær får fullt innsyn i alle regnskap og avtaler. Jeg har også fremmet forslag om granskning på ekstraordinær generalforsamling etter aksjelovens § 5-25 uten at styret ønsker å etterkomme dette, forteller Vaagland.

Pål Steigan hevder på sin side at Vaagland aldri har blitt nektet innsyn i regnskapene til Parkteatret Scene og Parkteatret Bar, slik aksjonærer har krav på etter aksjeloven:

— Arild Vaagland har fått nøyaktig den informasjonen han har krav på etter aksjeloven. Ved forrige generalforsamling sendte han inn fire sider med spørsmål, på generalforsamlingen fikk han svar på samtlige. Han fikk se alle papirer han hadde bedt om å få se. På denne siste generalforsamlingen hadde han ikke bedt om noe informasjon på forhånd.

Så Arild Vaagland har samme innsynsrett som de andre aksjonærene i Parkteateret Bar og Parkteateret Scene?

— Han har den samme insynsretten som aksjeloven gir enhver aksjeeier, gjentar Steigan, som er opprørt over Vaaglands oppførsel i denne saken:

— Vaaglands anmeldelse har jeg bare fått gjengitt på radio. Det som ble gjengitt der er så grove og falske anklager at jeg har kontaktet min advokat, og bedt ham levere inn en anmeldelse på Arild Vaagland for falsk forklaring. Han anmelder oss for angivelig momssvindel, men dette er lovlige transaksjoner som er godkjent av to revisorer – Vaagland har selv godkjent transaksjonene på fire styremøter. Arild Vaagland lyver, og vet at han gjør det. I 2002 kritiserte han til og med Martin Døving for at han ikke fikk fortgang på denne momsrefusjonen – og det i skriftlig form. Han har selv vært en pådriver for det han nå kaller momssvindel. Vi står overfor en notorisk kverulent i Arild Vaagland, sier Pål Steigan.

Steigan: – Det reneste vrøvl

Johnson og Steigan har i henhold til NRK.no reagert kraftig på Vaaglands anmeldelse.

— Dette er det reneste vrøvl, dette har intet saklig grunnlag. Dette er i samsvar med god regnskapsplikt, er gjort i samråd med begge selskapers revisorer og er det eneste korrekte. Dette oppfatter jeg som et ledd i Arild Vaaglands flerårige forsøk på å ødelegge Parkteatret Scene. Han måtte gå fra selskapet som leder høsten 2002 fordi han ikke var i stand til å lede det, og er vel nå preget av hevntanker, sa Steigan til NRK 8. April. Johnson sendte en epost til NRK-redaksjonen, der det sto at anklagene var falske, og at han var svært opprørt – utover det ville han ikke kommentere saken.

Senere samme dag ble det klart at Johnson og Steigan hadde levert en motanmeldelse til politiet.

— Vi kommer til å kreve Vaagland tiltalt og straffet for falsk anmeldelse, sa Steigan til NRK.

Arbeidsplasser sikret, baren legges ned

Denne uttalelsen falt etter at Parkteateret Scene og Parkteateret Bar hadde avholdt generalforsamling. Til NRK forteller Steigan at avgjørelser som ble fattet på møtet, sikrer både arbeidsplassene og kulturhuset Parkteatret:

— Nå tilfører vi maksimalt nærmere 2,5 millioner kroner i aksjekapital, reduserer selskapets gjeld med 2,2 millioner kroner og får et helt annet driftsgrunnlag, var Steigans utallelse til NRK.

Til Ballade sier Steigan at selskapet har besluttet å tilby arkitekt Henrik Nielsen, som har vært med på planleggingen av Parkteatret, aksjer i bedriften. Nielsen har etter Steigans sigende «et betydelig tilgodehavende i selskapet», som nå vil bli løst inn i aksjer. Parkteatret blir dermed kvitt en god del gjeld til arkitekten.

Vaagland, som var til stede på generalforsamlingen, mener dette var et kalkulert trekk for å bli kvitt eierne i Parkteatret Bar, og bruke barens overskudd på 1.2 millioner til å dekke inn deler av scenens underskudd:

Ny bar, nye aksjonærer?

— Mot min stemme vedtok generalforsamlingen å legge ned Parkteatret Bar. Dette var en svært merkelig emisjon, hvor jeg må betale inn 735 000 i ny aksjekapital, eller registrere at mine aksjer blir verdiløse. Dette fordi Steigan og Johnson på en eller annen måte har skrevet ned aksjekapitalen i Parkteatret Scene til null. Parkteatret Bar AS, som etter mange finurlige tappinger har et overskudd på over en million for 2004, sies opp med nåværende leieavtale og legges ned. Det opprettes et nytt barselskap under Parkteatret Scene AS etter et halvt år. På den måten blir de kvitt aksjonærene i Parkteatret Bar AS, sier Arild Vaagland, som forteller at han «opplevde hele generalforsamlingen som et overgrep».

— NRK-ansatt opptrådte som aktør for Vaagland

Steigan forteller på sin side at han opplevde NRKs innblanding i anmeldelsesprosessen som svært klanderverdig:

— Hele hensikten med Vaaglands anmeldelse var å hindre emisjonen i Parkteatret. Han hadde med seg en NRK-journalist til politiet, som underveis i anmeldelsprosessen ringte flere ganger til Nielsen for å høre om han nå ville trekke sin kapital fra emisjonen. Dette var et presisert opplegg fra Vaaglands side, for å presse ut Nielsen. Heldigvis lyktes han ikke. NRKs rolle i dette vil bli tatt opp både for Pressens Faglige Utvalg og for Kringkastingsrådet. Journalisten har opptrådt som en aktør for Vaagland, for å underminere en høyst nødvendig kapitaltilførsel til Parktatret.

Vaagland, Steigan og Johnsen avventer nå politiets behandling av moms-anmeldelsen og motanmeldelsen for falsk forklaring. Arild Vaagland har fått frist til 22. april på å bestemme seg for om han vil betale 735 000 i ny aksjekapital.