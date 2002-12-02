Bransjen

Første band til by:Larm er klare

Publisert
02.12.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

By:Larm 2003, som til neste år arrangeres i Trondheim fra 13. til 16. februar, slapp fredag de første kattene ut av den store band-sekken. Blant artistene som skal opptre på et titalls scener rundt om i Trønderhovedstaden, finner vi navn som Gothminister, Madder Mortem, Magenta, Pekka Volt, Jim Stärk og Alpine Those Myriads. I tillegg kommer bl.a. et knippe band fra de nominerte til neste års Alarm-pris, som blir offentliggjort sent i kveld.

— De siste ukene har vi jobbet mye med å sortere de over 1000 demoene vi har mottatt. Etter mange, mange timer med lytting har vi valgt ut en stor del avartistene vi vil presentere. Vi er enda ikke helt ferdige, sånoen flere navn vil komme, opplyser Erlend Mogård Larsen i by:Larm-ledelsen.

Følgende artister vil i følge fredagens pressemelding bli å finne på by:Larm 2003:

Action Pilots, Alpine Those Myriads, Amund Maarud, Are, Audiopain, Barabass & The Happy Few, Bazooka Bopers, Beezewax, Brutal Kuk, Carpe Diem, Chicopato, Conjacks, Deflower, Dibidim, DJ Graft, Don Tomasso, El Corazon, Elia Ardiles, Elusive, Essence & hawk, Fence, Freakshow, Fuckface, Gods, Gothminister, Green Carnation, Hangover, Helldorado, Hellride, Honcho, Hopalong Knut, Hugo, Hvite Løgner, Ingi, Jester, Jim Stärk, Johndoe, Johnny Liban, Karin Park, Krace, Lowdown, Lumsk, Madder Mortem, Magenta, Mikkel, Miksha, Minor Majority, Mohammed, Muzzlewhite, Ost & Kjeks, Pekka Volt, Phy, Prosonic Session, Quintrophenia, Ranheim, Råtasseriet, Real Ones, Safariari, Schæfer, Seid, Serena Maneesh, Sgt. Petter, Silence the Foe, Sissy Wish, Skum Balax, Souvenir, Stonegard, Supervixen, Terraloid, The Carburetors, The Reilly Express, The Turns, The Uptowners, Thule, Tømmermenn, Tuna Laguna, Upstrokes og Wicked Vegard.

Mogård Larsen & co. understreker at denne listen ikke er komplett. Det vil blant annet bli satt opp en singer/songwriter-scene på seminarhotellet Britannia, samtidig som ti-tolv av artistene som blir nominert til den paralellt avviklede Alarmprisen også vil bli satt opp på programmet.

— By:Larm og Alarm er fremdeles to uavhengige organisasjoner, med hver sin ledelse og hvert sitt budsjett, fortalte Mogård Larsen til Ballade forrige uke. – Det eneste samarbeidet vi har hatt på økonomi-biten, har vært i forhold til sponsorer, og det arbeidet har blitt håndtert av et eksternt firma. Artistene kommer til å bli plukket ut i desember, og by:Larm kommer til å ha total kontroll over hvilke av de Alarm-nominerte bandene som skal spille hvor og når.

De nominerte til Alarmprisen 2003 vil bli gjort kjent på Alarms hjemmesider klokken 23 i kveld, mandag 2. desember.

Hele programmet for by:Larm LIVE vil være klart nærmere jul. Rosendal, Blæst, Blue Garden, Jazzkjelleren (Olavshallen), 3B, Dali, Kafe Larssen, Posepilten og Studentersamfundet er blant klubbene og scenene som samarbeider med by:Larm om avviklingen.

BransjeFestivalerKonferanser / SeminarerKonserter / ForestillingerOrganisasjoner

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

