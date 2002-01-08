Februar 2001: En oppsummering

Ballade fortsetter her vårt fokus på noe av det viktigste som skjedde i musikkåret 2001. Her er vårt forsøk på å oppsummere årets korteste måned, som likevel bød på nok av både dramatikk og gleder. Musikk-Norge viste avsky for rasistisk motivert vold, NOTAM ble reddet etter en engasjert mobilisering, og by:Larm satte Tromsø på hodet.

Torsdag 1. februar arrangerer Antirasistisk Senter fakkeltog mot rasistisk motivert vold, som blir en av de største politiske markeringene i etterkrigstiden. Bakgrunnen for saken er det tragiske drapet på norskafrikaneren Benjamin Hermansen i Oslo den 26. januar. Saken fortsetter å vekke engasjement utover året, og resulterer bl.a. i en plateutgivelse, samt flere støttekonserter, bl.a. i Oslo og Bergen. På konserten på Holmlia i Oslo, der drapet fant sted, stiller bl.a. Espen Lind, Sissel Kyrkjebø, Bertine Zetlitz, Anne Grete Preus, Morten Harket, Noora, Salvatore, Apollo og D’Sound.

Engasjementet rundt NOTAMs videre fremtid tiltar stadig i styrke – ikke minst her i Ballade. Både Henrik Hellstenius og Anders Vinjar skriver åpne brev om senterets betydning, mens nesten hele musikk-Norge til slutt samler seg til et felles utspill til støtte for instituttet. Olav Anton Thommesen, Rolf Wallin, Cecilie Ore, Nils Henrik Asheim, John Persen, Bjørn Kruse, Jon Balke, Eivind Buene og Peter Tornquist er blant de mange komponistene som forlanger økt støtte til senteret, mens også en rekke representanter for ulike musikkorganisasjoner går på barrikadene for NOTAM.

Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund opplever at utviklingen i Norsk musikkråd har gått i feil retning, og hevder at medlemsorganisasjonenes ønsker og behov spriker mer og mer. De to organisasjonene ønsker derfor endringer i Musikkrådets vedtekter og representasjon. De er blant annet av den oppfatning av at det brukes for mye penger på adminstrasjon, og stiller seg videre kritisk til hvordan studieforbundet bruker sine midler. Dette gryende opprøret vil senere føre til at de to store organisasjonene melder seg ut av paraplyorganisasjonen.

Det blir Norsk kulturråd som redder NOTAM ut av den prekære situasjonen, gjennom å bevilge en ekstraordinær støtte på en million kroner. Norsk kulturråd sier at NoTAm har bygget opp et variert og sterkt fagmiljø, med en spesiell ekspertise som ikke finnes andre steder i landet. Kulturrådet anser videre koblingen mellom tung informatikkkompetanse og kunstnerisk virksomhet som avgjørende for norsk musikkliv. Daglig leder Jøran Rudi takker både Kulturrådet og de mange som har talt senterets sak den siste tiden: – Vi er overveldet og nærmest rørt over all responsen. Det er godt å vite at det finnes slike krefter i musikk-Norge.

Spellemannsnominasjonene i klassen for Samtidsmusikk ble offentliggjort i dag. Det så lenge ut til at kategorien ville sløyfes i år, men etter et initiativ fra blant annet Hege Immerslund i Aurora, snudde Spellemannkomiteen på hælen. Det er nå bestemt at prisen for 2000 vil gå til enten Oslo Sinfonietta, Kenneth Karlsson eller Arve Tellefsen. De nominerte plateselskapene er Albedo og Sony Classical.

Den nye norske musikkprisen Alarm blir dratt vel i havn på Rockefeller i Oslo. Hip hop-fantomene i Tungtvann kunne notere seg for to priser (Årets Hip hop-album og Årets Låt), mens black metal-bandet Satyricon og plateselskapet deres, Moonfog, stakk av gårde med prisen for både Årets Liveband og Årets Nettsted. Øvrige vinnere ble Motorpsycho (Beste rockalbum), Sister Sonny : (Beste popalbum), Ilumination (Beste house-/techno-album), Immortal (Beste metalband), Briskeby (Årets overraskelse) og Dbut (Årets plateselskap). Ballade var for øvrig også nominert i kategorien Årets nettside.

Det er i februar igjen klart for den årvisse Zoom-turnéen i regi av bl.a. NorgesNettet, So What og Chateau Productions. Årets turné blir tidenes største, og byr på 25 konserter i England, Skottland og Norge. De tre utvalgte gruppene er Libido, Silver og Furia. Zoom 01 starter i Harstad 22. februar, og avsluttes først i Trondheim helt i slutten av mars. Det er i år femte gang at utvalgte norske musikere får sjansen til å vise seg frem for norske og utenlandske musikkfans.

Professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Odd Are Berkaak, har på oppdrag fra styret i Norsk Musikkinformasjon evaluert senterets virksomhet etter at det har vært i drift i 20 år. Berkaak konkluderer med at det i dagens Norge finnes et stort behov for en institusjon som Norsk Musikkinformasjon, og at senteret derfor bør rustes opp betydelig både økonomisk og personalmessig. Videre mener han også at populære genre som jazz, viser og rock bør utgjøre en større del av NMIs informasjonsvirksomhet. Rapporten, som utgis i Norsk kulturråds notatserie, fører ellers til en ganske kraftig clinch med formannen i Norsk komponistforening, Glenn Erik Haugland, som mener at Berkaaks rapport er tendensiøs i forhold til Komponistforeningens rolle.

Kings of Convenience går rett inn på førsteplass på VG-listen med debutalbumet «Quiet Is The New Loud». Den norske duoen er opprinnelig fra Bergen, men har platekontrakt med det fransk-britiske selskapet Source. Medlemmene heter Eirik Glambek Bøe og Erlend Øye, og kunne nylig notere seg for åtte av ti poeng i anmeldelsen i den viktige britiske musikkavisen NME. Her hjemme ga VG terningkast seks til det lavmælte albumet, som også blir gitt ut i Frankrike, England og Japan.

Hallvard T. Bjørgum opptrer under Nord-Amerikas største bransjetreff for folkemusikk. North American Folk Music and Dance Alliance har i år lagt konferansen til Vancouver, Canada. Den norske felespillerereiser med støtte fra Norsk Folkemusikkformidling, og den norske deltagelsen er et direkte resultat av de økte bevilgninger som Norsk kulturråd ga til Norsk Folkemusikk- og Danselag i begynnelsen av februar.

For første gang i Norgeshistorien har en fiktiv skikkelse fått gi ut sin egen samleplate. Det er den populære tegneseriefiguren Nemi av Lise Myhre som nå tilbyr soundtracket til sitt liv, og slik lar utenforstående få et glimt gjennom kikkehullet til en for mange ukjent del av norsk og utenlandsk rockmusikk. Blant bidragsyterne til «Nemi – The Soundtrack» finner vi bl.a. Mayhem, Zeromancer, Beyond Dawn, Red Havest og Magicka.

Det norske utviklingsselskapet Artspages har fått en meget sentral plass i utviklingen av det nye søkeverktøyet CUIDADO, som også kan brukes til monitorering av musikk på Internett. Samtidig vil norske Phonofile bli den første digitale musikk-databasen som tar i bruk teknolgien. CUIDADO er et EU-finansiert prosjekt, som vil være sentralt i utviklingen av den fremtidige ISO-standarden MPEG-7. Dette er et program for beskrivelse og identifisering av musikkfiler, som kan vise seg å revolusjonere måten man bruker og søker etter musikk på nettet

Vinterspillene på Lillehammer åpner torsdag 15. februar, og byr på et rikholdig program med bl.a. folkemusikkgruppen Kvarts, Kari, Lars og Ola Bremnes og Krøyt, i tillegg til teaterforestillinger, korpskonserter og revy.

P1s musikksjef Per Ole Hagen er skeptisk til den såkalte vektingen som i dag praktiseres i forbindelse med hit40-listen, og finner det underlig at de riksdekkende radioene ikke er kraftigere representert på den ukentlige oversikten over hvilke sanger som faktisk spilles på norsk radio. Hagen mener denne skjevheten kan være direkte skadelig for norsk musikk, og rykker derfor ut i FaroJournalen og Ballade, med håp om at dette kan bli et av diskusjonstemaene under by:Larm i Tromsø.

16. februar blir Regjeringens forslag til langtidsproposisjon for Forsvaret fremlagt for Stortinget. Her foreslår man å legge ned to av Forsvarets profesjonelle korps – Divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand. Både publikum, lokalpolitikere og musikerne selv engasjerer seg sterkt i saken, noe som senere bl.a. resulterer i et stort opprop her i Ballade.

Norsk kulturråd ignorerer rock- og populærmusikken, mener representanter for syv sentrale organisasjoner for populær- og amatørmusikken. Norsk Rockforbund, GramArt, NorgesNettet og MusikernesFellesorganisasjon er blant de som etterlyser vilje hos Kulturrådet til dialog med representanter for pop- og rock-sektoren.

Omsetningen av singler falt med hele 40 prosent fra februar i 2000 til samme måned i 2001.I februar i år var de norske plateselskapenes omsetningstall for singletall på fattige 1,9 millioner kroner – noe bransjen i første rekke mente skyldtes nedlasting av gratis låter fra Internett. Også albummarkedet preges av en ganske markant tilbakegang – noe som skal bli en gjennomgangstone for hele året.

Årets by:Larm-arrangement blir holdt i svært vakre omgivelser i Tromsø. Mer enn hundre artister opptrer fra et titalls scener rundt om i byen, mens seminarlivet går sin gang på Ishavshotellet. Både arrangører og deltagere virker meget fornøyde med gjennomføringen av årets arrangement, som også får ros fra de internasjonale gjestene. – Dette var det beste by:Larm gjennom tidene, slår Virgin-direktør Per Eirik Johansen fast.