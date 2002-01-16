Mai 2001: En oppsummering

I mai arrangeres både Festspillene i Bergen, Nattjazzen, Folkemusikkveka i Ål og den splitter nye undergrunnsfestivalen Musikk Under Oslo. En rekke sentrale aktører og organisajoner signaliserer sine betenkeligheter med den nye momsreformen, som vil bli gjenstand for mye debatt utover sommeren. Samtidig blir Norge og Halvor Lægreid blir slått ut av Eurovision Song Contest.

En rekke norske byer kjempet om å få arrangere by:Larm i 2002. De skarpeste kandidatene var Drammen, Halden, Lillehammer og Kristiansand. I mai falt avgjørelsen som førte til at musikkbransjen her hjemme pent måtte begynne å øve på bløte konsonanter. – Vi er svært fornøyde med avgjørelsen, og tror at dette vil være med på å stimulere det lokale musikklivet, sier kulturkonsulent Stein Tore Sorthe i Kristiansand kommune.

Selv om Petre-sjef Nils Heldal ennå ikke har satt seg til rette i direktørstolen hos EMI Norsk A/S, har selskapet allerede koblet en rekke offensive grep for å sikre seg unge, norske navn i stallen. John Erik Kaada er blant selskapets nye kontraktfestede artister, etter å ha imponert med filmmusikken til den norske independent-filmsuksessen «Mongoland». Andre mer eller mindre ferske EMI-navn er Tungtvann, Busta Ofte, Floora, Corvine, Black Debbath og Odd.

Quart Festivalen var langt nede etter at private interesser stanset konsertplanene i verkstedhallen på Tangen, og truet en stund like godt med å legge seg ned. Saken ender med at Kristiansand kommune like godt kjøper fri Idrettshallen på Odderøya til festivalen. Og billettsalget går bedre enn noensinne. Quartfestivalen satser for øvrig for første gang på en egen dag med norske hovednavn. Lørdag 7. juli er Euroboys og Briskeby de største attraksjonene i Salamanderparken og Bendiksbukta. I tillegg topper de norske black metal-legendene Mayhem plakaten i Bendiksbukta torsdag 5. juli.

Jan Ole Otnæs blir valgt til ny styreleder i Norsk Jazzforum under landsmøtet på Fornebu utenfor Oslo 5. og 6. mai. Han overtar etter Halvard Kausland, som har sittet ut perioden på fire år. Rundt 70 delegater var til stede på Norsk Jazzforums landsmøte, der et viktig punkt var arbeidet med å styrke jazzmiljøenes kontakter med de politiske myndigheter. Senere på året blir da også jazzmiljøene en av de største vinnerne på kulturbudsjettet.

Det blir gjort kjent at The European Brass Band Association (EBBA) har valgt ut Bergen som vertsby for EM for brassband i år 2003. Det var i følge Bergens Tidende fem europeiske byer som ønsket seg arrangementet, der en hollandsk by var den argeste konkurrenten. Trude H. Drevland i Norsk Musikkorps Forbund er svært stolt over avgjørelsen, og sier til Ballade: – Dette er på mange måter et prestisjetungt mesterskap. Vi har jobbet hardt for å legge alle forhold til rette både musikalsk og praktisk, men også økonomisk. Derfor er det selvsagt en liten fjær i hatten for NMF å få mesterskapet, men mest av alt en skikkelig anerkjennelse til norsk brass band-bevegelse.

Tyske platekritikere kårer «Different Rivers» med Trygve Seim til det beste jazzalbumet det siste kvartalet. Seim debuterte på ECM i oktober, og har hatt kort vei til oppmerksomhet i Tyskland. The German Record Critics Award er en av de mest prestisjetunge prisene i Tyskland, og vinnerne kåres av en jury bestående av kjente tyske musikkjournalister, samt uavhengige aktører fra plateindustrien.

Seks sentrale organisasjoner i musikklivet – Gramart, MMF-Norway, Musikernes Fellesorganisasjon, NorgesNettet, Norsk Rockforbund og impressarioforeningen Denif – hevder at den nye merverdiavgiften på kultur-relaterte tjenester kan føre til dyrere konserttilbud, uheldig konkurransevridning og svekket sikkerhet ved arrangementer. Notatet er stillet til Finans- og tolldepartementet ved finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pederse, og støttes også av IAMA / Pro Arte, Norsk Jazzforum, Musikkens Venners Landsforbund, Norske Festivaler, Norsk Musikkråd, Norsk Kulturhusnettverk, Ny Musikk og NOPA.

Inger Dirdal i Music Export Norway inviterer alle med på den neste store begivenheten for den europeiske platebransjen: Popkomm i Køln fra 16. til 18. august. De tyske arrangørene har gitt klare signaler på at de ønsker seg norske artister på scenene i år. Big Bang er allerede bekreftet, og en rekke andre navn er på vei. PopKomm er sammen med MIDEM i Frankrike det største musikkbransjetreffet i Europa.

Perfect Pop Records fyller 10 år i år og feirer begivenheten med utgivelsen av en samle-CD under et bursdagsselskap på den nye Osloklubben Mono. Det uavhengige selskapet har rundt førti utgivelser bak seg, og vil nå også stå bak en månedlig klubbaften i samarbeid med to andre selskaper. Disse kveldene skal få navnet PopLove, og er et samarbeid mellom de norske undergrunnslabelene That’s Perfect Wonderball, Perfect Pop og Two Zero Records i Trondheim.

African Musicians Union in Norway inviterer til stormønstring mot rasisme på Cosmopolite i Oslo i kveld, fredag 11. mai. Blant artistene som stiller opp for «A Night Against Racism» kan vi nevne Oslo Most Wanted, Sampeace Brown, Ras Nas, Dozo, Cheb Hocine og Da Bushmen. Mange av de samme gruppene dukker senere opp på samlealbumet «AMUN- Tropical Acts vol 1».

En aldri så liten nasjonalkatastrofe inntreffer: Norge havner på delt sisteplass etter avstemmingen under Eurovision Song Contest i København 12. mai, noe som innebærer at Norge ikke er kvalifisert til å stille i den internasjonale finalen i 2002. Årets norske bidrag het «On My Own», og ble fremført av musicalsangeren Haldor Lægreid. Bidraget var skrevet av Ole Henrik Antonsen, Tom-Steinar Hanssen og Ole Jørgen Olsen, og endte opp med fattige tre poeng i Parken i København.

Kulturdepartementet har til nå ikke vært interessert i å ta del i det arbeid som har blitt gjort for å øke sikkerheten på festivaler og andre store kulturarrangementer i etterkant av fjorårets tragedie på Roskilde, hevder Stein Andreassen i Norsk Rockforbund. Bakgrunnen for denne påstanden er blant annet uttalelser statssekretær Roger Ingebrigsten lot falle i Kulturnytt på NRK P2, der han nærmest avfeide hele problemstillingen med følgende utsagn: – Hvis man ikke er i stand til å ivareta sikkerheten, må man spørre seg om man i det hele tatt skal gjennomføre et arrangement.

Lasse Thoresen har komponert et oratorium basert på bahá’í-religionens hellige skrift «Brevet til Karmel». Verket urfremføres under innvielsen av de nitten meget vakre terrassene ved Bahá’í Verdenssenter i Haifa i Israel 22. mai. «Terraces of Light» fremføres av Haifa Symfoniorkester, et filharmonisk kor fra Transsylvania, tre vokalsolister og tre fiolinsolister. – Stykket har en bruksfunksjon, så utfordringen var å finne et musikalsk språk som er mer tradisjonelt enn det jeg pleier å bruke, samtidig som jeg kunne stå inne for det, sier Thoresen til Ballade.

Midtnorsk Jazzsenter får en kraftig økning i bevilgningene fra de tre midtnorske fylkeskommunene. Sør-Trøndelag fylkeskommune har økt driftsstøtten fra 30.000 kroner i fjor til 75.000 kroner i år. Nord-Trøndelag har økt fra null i fjor til 30.000 kroner i år, mens Møre og Romsdal har økt bevilgningen fra null til 25.000 kroner. – Det er ikke nok, men det er likevel et regionalt gjennombrudd, sier senterets daglige leder Bjørn Willadsen.

The Getaway People skrev i 1998 en kontrakt på sju plater med Columbia Records, men blir i mai 2001 løst fra kontrakten med storselskapet. Dette kan bety en endelig spiker i kista for stavangerbandets amerikanske drøm. – Columbia gjorde svært lite for oss på slutten, sier Arne Hovda i Getaway People.

Roar Leinan blir ny direktør i Trondheim Symfoniorkester. Leinan sies å ha vært en drivkraft i Trondheims kulturliv siden studietiden, og har så dype røtter i byen at han har pendlet til Bodø i snart seks år, der han inntil nå har vært direktør for Nordland Musikkfestuke. – Symfoniorkesteret er en kulturell kraftstasjon som jeg er opptatt av, sier den ferske toppsjefen.

Dronning Sonja meddeler at hun stiller seg som beskytter for International Society for Music Education’s verdenskonferanse for musikkpedagoger, som skal arrangeres i Bergen 11.-16. august i 2002.Styret i ISME 2002 er svært glade for at Dronningen stiller seg som beskytter for verdenskonferansen, som vil inneholde konserter, workshops, forelesninger og prosjektframsyninger innen musikkpedagogisk arbeid i alle sjangre.

Med CD-serien Nordic Edition ønsker plateselskapet Simax å hente fram mer eller mindre glemte skandinaviske banebrytere innen musikkhistorien. Først ut er Einar Steen-Nøklebergs innspillinger av den norske komponisten Halfdan Kjerulfs pianoverk, som nå er samlet på tre CDer under tittelen «The Complete Works for Piano». Andre komponister som står for tur i Nordic Edition er Morten Ræhs, Hjalmar Borgstrøm, Gerhard Schelderup, Peter Høegh, J.H. Roman, Daniel Berlin og Bjarne Brustad.

Den eldste folkemusikkfestivalen i Norge, Den Norske Folkemusikkveka i Ål, arrangeres 22.-27. mai for 26. gang. Blant annet blir det i år hele tre plateslipp under festivalen: Spelemannprisvinner Kvarts kommer med sin andre CD, Blåmann Blåmann gir ut sin første plate og fire ålinger gir ut CD med springar og laus på torader fra Hallingdal. Årets budsjett er på en million kroner, og det totale antallet aktører ligger på 250 personer.

De 49. Festspillene i Bergen starter onsdag 23. mai. Den visuelle og musikalske spennvidden favner fra Claudia Schiffer til Haugtussa, og fra Motorpsycho og Portishead til Stockhausen og 70-års jubilanten Arne Nordheim. Sentrale temaer for årets festspill er kjærlighet, Napoli og Det Norske Kammerorkester. Parallelt med dette arrangeres også Nattjazzen, som i år har artister som Beady Belle, Brazz Bros, Ron Olsen Quartet, Ola Kvernberg, Anja Garbarek og Bugge Wesseltofts New Conception of Jazz.

Musikk Under Oslo Musikk byr på 20 artister for en t-banebillett lørdag 28. mai. Artister som Salvatore, Pen Jakke, Boy, Palace of Pleasure, Cato Salsa Experience og Sidsel Endresen opptrer gratis på t-banestasjoner i Oslo sentrum – på et arrangement som trygt kan kalles en vaskeekte undergrunnsfestival.