FONO IMPALA Outstanding Contribution Award – Larry Bringsjord and Kees Van Weijen

FONO mottok prisen for fremragende arbeid for den norske og europeiske uavhengige musikksektoren torsdag kveld. Fra venstre: Larry Bringsjord (styreleder i FONO) og Kees van Weijen (president i nederlandske STOMP).(Foto: FONO)

Bransjen

Europeisk anerkjennelse til FONO: Fikk IMPALAs Outstanding Contribution Award

Publisert
09.09.2022
Skrevet av
- Red.

Interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper mottok fredag pris for «enestående innsats» for den norske og europeiske uavhengige musikksektoren.

IMPALA er den europeiske foreningen for uavhengige musikkselskaper. Under FONOs årsmøte i Oslo denne uka fikk den 42 år gamle foreningen IMPALA’s Outstanding Contribution Award, en pris som skal sette søkelyset på europeisk uavhengig musikk og drivkreftene bak den, i tillegg til tiltak og initiativ som fortjener spesiell anerkjennelse.

Larry Bringsjord, styreleder i FONO, har fulgt IMPALA helt fra begynnelsen. Han har vært styremedlem siden starten, og en nøkkelperson i arbeidet bak IMPALAs digitale komité.
– Vi er veldig glade for å motta denne prisen, sier Bringsjord i en pressemelding. – Å se FONOs suksesser gjentatt på europeisk nivå var en viktig pådriver i å bidra til å etablere IMPALA. Det har vært et langt og fruktbart samarbeid, og jobben vi gjør sammen skal fortsette å fremme verdiene til den uavhengige sektoren i hele Europa.

Prisen ble overrakt av nederlandske Kees van Weijen, president i STOMP (stiftelse for uavhengige musikkprodusenter), som løftet FONO som deres inspirasjon og som en organisasjon som går foran som et godt eksempel for alle foreningene.

Blant tidligere mottakere av prisen er Kees Van Weijen selv, Love Record Stores, Music Declares Emergency, Markus Tobiassen og avisen Dagens Næringsliv, Jonas Sjöström (Playground Music Scandinavia), Plus 1 – Refugees welcome!, Label Love, Eurosonic Noorderslag, Armada Music/Armin van Buuren, Martin Mills (Beggars Group), Charles Caldas (Merlin) and Mario Pacheco.

Da FONO startet opp i 1980 var de den første uavhengige bransjeforeningen i Europe. De jobber fortsatt for å fremme norsk musikkproduksjon og fonogrammet som kulturmedium, 42 år etter, og feirer først i år sitt 40-årsjubileum.

 

FonoimpalaLarry Bringsjord

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

